Las tendencias de consumo de porno en España 2017 nos han hecho pensar

Por fin ha llegado el momento más esperado del año, el día en el que Pornhub publica su “year in review”, el documento que revela todas las tendencias del consumo de pornografía a través de su portal.

La cascada de información y datos que aporta el portal es totalmente abrumadora, mostrando desde los datos más básicos —como el término más buscado del mundo, que es “lesbian”, por si te lo estabas preguntando— a los más extravagantes y concretos —como que durante la final de la UEFA (entre el Real Madrid y la Juventus) en España el tráfico en Pornhub bajó un 18%—.

Jordi El Niño Polla ha sido el actor porno masculino más buscado en Pornhub, a nivel mundial

Pornhub contiene 68 años de porno y sus estadísticas resultan francamente reveladoras, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de la población le dedica cierto tiempo a la masturbación.

Una de las novedades más remarcables —y de la que aún no sé si es algo de lo que deberíamos estar orgullosos los españoles— es que Jordi El Niño Polla ha sido el actor porno masculino más buscado en Pornhub, a nivel mundial.



Pero esta no es la única revelación que nos ha llamado la atención, ahí va un compendio de los datos que hemos considerado más curiosos.

Las mujeres se masturban mucho con vídeos de mujeres

Hombre pregunta: Vale, ESTO YA SE SABE, pero tengo una duda, si las tías siempre miran a tías, ¿qué sentido tiene que algunas de ellas flirteen y salgan con tíos? ¿Nos estáis mintiendo, mujeres heterosexuales?

Mujer responde: No creo que sea una gran mentira —lo hacemos— pero sí un gran cliché. Las tías también nos masturbamos viendo sexo heterosexual, e incluso hay tías a las que les gusta el porno homosexual entre hombres. Una colega heterosexual me dijo que le gustaba porque ahí los tíos hablaban, no como en el porno normativo heterosexual, en el que los hombres suelen permanecer impertérritos mientras una mujer les proporciona placer o les da vergüenza gemir/hablar porque eso es cosa de tías.

La peña se masturba con el móvil

Un 67% de las visitas se hacen a través de móvil (no se cuentan las tablets en esta categoría).

Entiendo el punto práctico del asunto pero pensaba que la gente prefería verlo en pantalla grande. De todas formas, viendo el tiempo de media que se le dedica a estas sesiones masturbatorias (casi unos 10 minutos a nivel mundial y nueve minutos y 10 segundos en España), supongo que tampoco vale la pena dedicar demasiado tiempo a preparar un ambiente masturbatorio perfecto. Me imagino a todo un país tumbado en la cama a las doce de la noche de un domingo (el momento de la semana en el que la masturbación es más popular a nivel mundial) con el móvil alzado, el rostro iluminado y las manos haciendo el trabajo. Es una imagen, por qué no decirlo, bella. Todo un país unido por primera vez en años.

Por cierto, hay un truco. En invierno siempre se puede sujetar el móvil doblando el nórdico estratégicamente y colocándolo ahí, entre los pliegues. No hace falta alzar el brazo ni nada. Todo el mundo lo hace, ¿no? ¿NO?

¿De verdad tanta gente se hace pajas viendo dibujos?

Recuerdo conocer lo que era la excitación viendo a Jessica Rabbit en ¿ Quién engañó a Roger Rabbit? con unos 6 años, pero de ahí pajearse con ella en la edad adulta, no sé, me parece raro que esta categoría sea tan vista (“hentai” es el sexto término más buscado en España).

Porcentaje de usuarios por género

La clientela de Pornhub consiste en un 27% de mujeres y un 73% de hombres. Necesitaba que se rompiera el cliché típico de que los hombres se pajean más que las mujeres, pero parece que tampoco existe una igualdad en este campo.

Otra cosa, ¿CÓMO SABEN EL GÉNERO DE LA PERSONA QUE SE CONECTA? ¿Por qué Internet sabe que soy una mujer y me pone los anuncios de Clear Blue —test de embarazo— en YouTube desde el año pasado (que cumplí 26)?

Categorías como “anal suprise” y “threesome suprise”. ¿No representan acoso?

Hombre: Yo no sé qué es.

Mujer: Es una mujer a la que su pareja (un hombre) le pone una venda sobre los ojos y, de repente, cuando se la quita, plot twist: es otro el que la está penetrando.

Hombre: Vale, creo que, como en gran parte del porno, se trata de una categoría de ficción. Creo que se juega con la idea (la fantasía, quizás) de penetrar analmente a una chica sin previo aviso, como parte de ese gran ritual y obsesión masculina por el sexo anal, quizás sí, una especie de demostración de poder (no lo sé). El caso es que creo que los actores lo han hablado y es todo parte de una ficción, una ficción quizás inmoral.

Mujer: Te compro lo de ficción inmoral y me ahorro la chapa de que el porno es la única educación que los humanos recibimos en la mayoría de ocasiones con una condición: poner un rótulo que diga: CHAVALES, NO LO INTENTÉIS EN CASA. Tener que decir “por ahí no” es una cortada de rollo.

La gente se masturba con la Play

De entre todas las consolas, la Play Station es la más popular a la hora de masturbarse. Hay algo raro en esta afirmación.

Las Kardashian más populares a la hora de ser buscadas en Pornhub son (en orden descendente de popularidad):

1-Kim Kardashian

2-Khloe kardashian

3-Kourtney Kardashian

La búsqueda que mejor define 2017 es “Porno para mujeres”

Aunque me juego una oreja a que el 98 por ciento de los sesenta y nosecuantos años de porno que hay en Pornhub está hecho por y para hombres, ¿por qué entonces es tendencia? ¿Por su ausencia? Si la mayoría de usuarios son hombres, significa que muchos hombres han buscado eso. ¿Queréis saber si hay porno para mujeres, si existe o es un animal mitológico? ¿Significa eso que sois conscientes de que el porno es machista y excluye el placer femenino?

Esta afirmación: “What male has never had a fantasy involving cheerleaders, a teacher or a female auto mechanic? Virtual reality porn allows them to indulge their fantasies in a risk free and non-threatening manner” says Dr. Laurie”

Mujer pregunta: Esto lo dice la señora terapeuta sexual de PornHub. ¿Es verdad? ¿Todos los tíos tenéis fantasías con animadoras, profesoras o lavadoras de coches?

Hombre responde: Me parece aberrante que siga existiendo este cliché de las cheerleaders, las profesoras o los mecánicos. Los nuevos tiempos han generado nuevos puestos de trabajo y deberían generar nuevas fantasías. ¿Qué tal fantasear con una YouTuber? ¿Y fantasear con un creador de contenidos en una revista llamada VICE? ¿Hola?

La cuarta estrella del porno más buscada a nivel mundial es Kim Kardashian

¿Pero alguien ha conseguido encontrar su vídeo en Beeg, en Cliti, en YouPorn o en Pornhub? Porque creo que no. Yo al menos no conozco a nadie.

El término “teen” es más popular en la franja de edad de 18 a 36 años. A partir de aquí, desaparece del ranking

La idea de viejos pervertidos mirando a pequeñas niñas siendo folladas NO ES REAL. De hecho, al incrementar la edad, incrementan los términos de búsqueda “milf” y “mom” (término popular en todas las edades). El término “granny”, por su parte, solamente aparece como muy popular en las búsquedas de mayores de 64 años. Este último dato me ha inspirado mucha, mucha ternura.

“Pussylicking” lo consultan las mujeres un 393 por ciento más que los hombres

A los tíos no os interesa, en general, ni ver ni saber cómo se come un coño. Y así os va.