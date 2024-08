José José: Principe de la Canción Funk

El funk como otros géneros de origen americano fue exportado a prácticamente todos los rincones del planeta y su fusión con géneros regionales está bien documentada. En particular las estrellas del funk americano de los setenta se convirtieron a la postre en algunos de los músicos más influyentes del siglo pasado y su impacto sigue siendo sentido en este primer cuarto del siglo que corre.

James Brown, George Clinton y Sly Stone son nombres que se mencionan en las discusiones relativas a la influencia en otros géneros como el disco, house y hip hop. Su vasto legado ha sido revisado y extensas biografías han sido editadas. Su obra fue influencia fundamental para genios como Prince, Outkast o Childish Gambino.

Adaptaciones y nuevas interpretaciones del género siguen columnas vertebrales de muchos éxitos, basta recordar el Awaken, My Love! de Childish Gambino con su evidente referencia a Maggot Brain de Funkadelic, «Uptown Funk» de Mark Ronson—reconocido coleccionista de música funk y disco—con Bruno Mars y más recientemente ‘Make Me Feel’ de Janelle Monáe que tiene muchos elementos de ‘Kiss’ de Prince.

Durante los años setenta, en la cúspide del éxito del género y como parte del frenesí mundial por el sonido, muchos músicos tomaron elementos para crear su propia versión. En cuanto a la música latinoamericana, el funk tuvo su impacto en discos como el Siembra de Blades y Colón, solo hay que escuchar el intro de «Plástico» con esa línea de bajo de orígenes funk y disco o en la psicodelia mexa de bandas como Peace & Love y los Dug Dugs, quienes incorporaron riffs de guitarra con reminiscencias de Sly & The Family Stone.

A nadie sorprende que músicos de salsa o lo que llaman jazz latino incorporaran elementos del género que estaba más en boga durante esos años.

Lo que sí pudiera sorprenderlos es…Durante el último año me encontré con una canción que bien podría ser considerada como la rola mexa más funky de la que tenemos conocimiento. La historia es la siguiente:

Un querido amigo coleccionista de discos me preguntó que si conocía la rola que estaba a punto de poner: colocó la aguja en el surco mientras el plato giraba y las bocinas comenzaron a tronar con un break de batería nada regular regular que se extiende para ser acompañado por un riff de guitarra muy funky, metales propios de la era aparecen a los quince segundos pero la mayor sorpresa sucede a los veintiún segundos cuando la característica voz del Príncipe de la Canción aparece.

En ese momento estaba confundido: sabía que era José José pero no daba crédito a que en efecto algo tan funky pudiera ser parte de su amplia obra. José José es una de las piedras angulares dentro de la cosmogonía de los cantantes de baladas románticas o crooners que fueron modelados al estilo del exitoso e influyente cantante madrileño: Julio Iglesias.

Mi querido amigo notó la sorpresa en mi rostro y aclaró inmediatamente: es José José y la canción se llama «Tu Melodía». La canción viene incluida en un álbum que se llama El Príncipe original de 1976 y es la segunda rola de la cara B del disco.

La rola tiene una clara influencia funk y podríamos compararla con el sonido de Barry White o el mismo Marvin Gaye. Sin duda alguna es material para ser sampleado: funk de la más alta manufactura. La letra es similar a otras del Príncipe y que se ajusta muy bien a la estética sexy del funk de club de mediados de los setenta.

El resto del álbum incluye canciones del estilo que José José popularizó y perfeccionó durante el resto de su carrera aunque el lado B posee influencias en la orquestación y arreglos con similitudes a lo que hacía Isaac Hayes en Stax, en particular de su álbum doble Black Moses original del 1971. Ese mismo lado B se incluye una versión de ‘I Believe There’s Nothing Stronger Than Our Love’ del multi versionado Paul Anka.

‘Tu Melodía’ de José José es una de las rolas mexas más funky que he escuchado y cada vez que la pongo despierta la curiosidad de los presentes que se sorprenden, al igual que yo la primera vez, de que forme parte del trabajo de José José.

Así como esta rola debe haber muchas más escondidas en discos clásicos de la música mexa que no se asocia regularmente a lo funky. Habrá que encontrarlas. ¿Conoces alguna?

