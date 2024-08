José Madero: Ni emo ni nerdo, sólo un lector dedicado

A José Madero le pasa lo mismo que a Bunbury, Carla Morrison y, a últimas fechas, Mon Laferte: basta que mueva un dedo para que hordas de amorosos y odiosos plaguen la red con memes y comentarios al respecto; para que se desparramen posts donde la mesura brilla por su ausencia. Los de los clics agarraron vuelo con Madero desde los famosos plagios que PXNDX, el grupo donde éste solía cantar, protagonizó, y se la siguieron con los besos que “El Mesías del Rocanrrol” (así se define él mismo en su cuenta de Twitter) se limpió una vez que una fan se le colgó del cuello en cierta firma de autógrafos; todo para llegar al incidente de la comida que le arrojó un maldoso durante un showcase. Sin embargo, José Madero es más que esa clase de escándalos.

¿Qué dirían esos trolls si se enteraran de que el ex PXNDX, sólo en el mes que corre, ha leído más libros que los que ellos en toda su vida? Porque, efectivamente, el otrora ídolo emo es un lector dedicado. “De repente me confunden con nerd sólo por eso –comenta al respecto el músico-; o sea, nada más porque prefiero leer en lugar de ver una serie, por ejemplo, me dicen nerdo. A mí me gusta conocer a gente como yo, que lee, que tiene una visión expandida de la realidad”. Seguidor puntilloso de la obra de Stephen King, el “Narcisista por excelencia” tiene tatuada una frase de la novela It en el torso (“He thrusts his fists against the posts and still insists he sees the ghosts”), dice que prefiere leer en inglés y que no recuerda cuál fue el primer libro que llegó a su vida (“seguramente El Principito o Moby Dick”, suelta); sin embargo, se muestra listo para charlar con Noisey sobre diez de los varios libros que ha presumido en su cuenta de Instagram.

Paul Tremblay

A head full of ghosts



Éste es un libro de horror que Stephen King recomendó vía Twitter. Me parece que es como El Exorcista, pero en formato de reallity show, así, grabado en la casa de una familia. Está buena la idea.

Joseph Roth

The antichrist

Batallé mucho al leer éste porque es un viaje que el autor se aventó. A veces me pasa que no acabo los libros que empiezo; me pasa mucho con Chuck Palahniuk, de él he dejado libros a la mitad porque sí, si algo no me gusta del todo, lo abandono.

Shelley Klein

The most evil dictators in history

Pues acá está claro que se habla de algunos tiranos de la historia de la humanidad. Pinochet, Hitler, Hussein, Stalin; un capítulo por villano. Shelley te cuenta cómo llegó cada uno al poder, cómo estando ahí hizo lo que hizo y, finalmente, cómo fue derrocado, en dado caso. Muy interesante.

Stephen King / Owen King

Sleeping beauties

Fíjate que este no me gustó tanto. Stephen lo escribió con su hijo, Owen, y tiene muchos tintes políticos; habla de lo que está sucediendo respecto al feminismo, de las mujeres que están levantando el puño y la voz. Es una historia apocalíptica que francamente no me acabó de convencer, aunque me encantó el tinte político del que habla. De calificación le pondría seis.

William Golding

Lord of the flies

Jamás lo leí siendo niño, y es un clásico. Me lo topé en una librería y descubrí que es difícil de leer, como que los diálogos son confusos y de pronto la acción es lenta. Tras leerlo, me di cuenta de que la película es buena; así que si alguien se quiere ahorrar la lectura, mejor que vaya a ver la película. Mención aparte, merece la portada de esta edición: brutal.

Chuck Klosterman

X

Klosterman es uno de mis escritores favoritos de no ficción. Publica en diversas revistas y periódicos y ésta es una recopilación de artículos escritos en los últimos diez años; trae entrevistas con atletas, políticos, músicos. Tengo todos los libros de Chuck, me encanta cómo hace su trabajo.

Nick Hornby

High fidelity



Genial libro. Es la historia de un chavo que no encuentra el camino, que su vida es la música y su tiendita de discos. El tipo fracasa en lo familiar, en lo económico y en el amor, pero le es fiel a su música. La cosa es que el libro acaba y no pasa nada, como que no te deja algo especial. La película también es genial (ideal para desconectar tu cerebro), me da mucha risa el personaje de Jack Black.

Anonymous

Diary of an oxygen thief

Está bien raro éste. Haz de cuenta que es como The catcher in the rye, pero de estos tiempos. Es el diario de un adolescente misógino y abusador que se venga de las mujeres, entonces relata cómo las usa y las maltrata. Está cabrón, demasiado pesado y oscuro, aunque es cortito.

Laura Jane Grace

Tranny



Laura Jane Grace antes era Thomas James Gamble, y toca en Against Me! Siempre me ha gustado esa banda y para mí fue una sorpresa saber del cambio de sexo de Thomas, algo muy punk. En este libro se cuenta todo ese proceso con detalle, lo que estaba viviendo y sintiendo.

José Madero Vizcaíno

Odio odiar

Pues, bueno. Está medio chistoso este libro, me parece un trabajo divertido. Al menos yo me la pasé muy bien escribiéndolo. Pero no tiene gran valor literario. En él me quejo de muchas cosas, si lo leyeras de un jalón podrías decir que soy odioso, pero qué importa, estoy muy orgulloso del resultado. Con este libro, a los que me detestan les doy muchos elementos para que lo hagan todavía más.