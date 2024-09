Hablamos con el actor de Harry Potter que cambió la magia por las artes marciales

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Después de pasar la mejor parte de su juventud teniendo un papel destacado en las películas de Harry Potter, ¿qué hicieron los protagonistas con su vida cuando todo se acabó? Daniel Radcliffe primero se desnudó en un escenario y ahora es un rapero relativamente decente; Emma Watson, además de seguir en pantalla, ha sido nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU; y Rupert Grint… bueno, se compró una furgoneta de helados.

Pero Josh Herdman —que representó a Gregory Goyle, un secuaz del malvado Draco Malfoy— hizo algo que nadie podría haber predicho: dejó a un lado su varita, cogió unos guantes y entró en el octágono para dedicarse a las artes marciales.

Hace poco, Herdman ganó su primer combate amateur en el torneo Rise of Champions 2 . «Me dieron bien en cada ronda. Gané por 29-28, 29-28 y 29-28, así que podría haber acabado de cualquier otra manera», cuenta Josh, que sigue dividiendo su tiempo entre el teatro y la lucha. La pregunta es obligada: ¿cómo acaba un prometedor actor juvenil en el mundo de las artes marciales mixtas?

«Entrar en la jaula siempre fue uno de mis objetivos» explica Josh. «Había terminado el rodaje [Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2] cuando empecé a entrenar. Practiqué jiu-jitsu durante casi cinco años, pero a principios de este año decidí centrar toda mi atención en las MMA… así que realmente llevo solo cuatro o cinco meses entrenándome».



Sí, este es el glotón Goyle que perdía la cabeza por una magdalena. Imagen vía Youtube

El nuevo rumbo que ha tomado Josh con su carrera puede sorprender a más de uno, pero si echamos un vistazo rápido a su historia familiar todo se entiende mejor: «Mi padre era un boxeador profesional, por lo que nos enseñó a pelear desde muy pequeños», explica Herdman. «Estoy orgulloso de mi juego de manos y de mi boxeo, pero creo que soy más fuerte en el suelo».

En gran medida, la lucha es el negocio familiar: Josh tiene dos hermanos que también han peleado a nivel amateur. Así que, en casa de los Herdman, las disputas familiares se solucionaban de un único modo.

«Era lo más normal, de niño me aterrorizaba un poco, pero ahora pienso que eso me ayudó a ser duro en la escuela y a tener un poco más gruesa la piel», recuerda Josh con cierta guasa.

El debut de Herdman en las MMA.

Si te fijas en las reacciones de un boxeador profesional justo antes de empezar los combates te darás cuenta que la mayoría están ansiosos y excitados, que bombean mucha sangre. La primera vez de Josh fue exactamente así, pero él cuenta que le parece totalmente normal.



«En ese momento me puse extremadamente nervioso, pero mi psicólogo me enseñó técnicas de respiración y ejercicios para tranquilizarme», explica Josh. «Confiaba en mí mismo, en que podía ganar la pelea. Estuve en contacto con los nervios y el miedo porque creo que es positivo tenerlos en cuenta. En realidad ayuda mucho».

¿Qué pasa por la cabeza de Leo Messi cuando tiene que lanzar una falta? ¿Qué debe pensar Lewis Hamilton antes de que las luces del semáforo se apaguen? No lo sabemos, pero le podemos pedir a Josh Herdman lo que le pasó a él por la cabeza durante su primer combate de MMA. La respuesta, no obstante, tal vez te decepcione: él asegura que realmente no fue gran cosa.

Un joven Herdman vestido de la casa Slytherin.

«En la primera pelea no puedes ni pensar. Se supone que debería estar centrado en cómo derribar al rival, llevarlo al suelo y ahí trabajar con mis cualidades. Pero al final solo pensé en el puñetazo que recibí en la cara. Fue extraño. No podía pensar en otra cosa. Aún así creo que para el espectador fue un combate entretenido», recuerda Herdman.

«Un montón de gente me ha dicho que a la que suena la campana el miedo se va, pero a mí no me pasa. Noto los nervios durante todo el combate, pero a la vez me gusta que sea así, porque ello te mantiene alerta», explica Josh.

Los otros combatientes que compitieron en el Rise of Champions 2 probablemente no habían pasado su adolescencia grabando películas que veía todo el mundo. Josh cuenta que no le tratan de una manera diferente… principalmente porque no le reconocen. «Si alguien lo hiciera, significaría que es un gran fan de Harry Potter, ¡y no hay muchos en el mundo de las MMA!», bromea el luchador.

«¿Qué? ¿Que no estuve bien en la segunda peli de la saga? ¡Te voy yo a enseñar lo que es estar bien!». Imagen vía Youtube

«En parte, entré en este mundo para recuperar parte de mi anonimato. El día del pesaje antes de la pelea, sin embargo, todos lo que me miraban sonreían y decían, ‘Oooh, Harry Potter!’. Eso era exactamente lo que yo no quería que pasara», cuenta resignado Josh.

«Al final, sin embargo, solo tienes que sonreír. Nunca me ha molestado, pero sí que me sentí un poco forzado. No quería perder y ser el hazmerreír», admite Herdman.

Esto no es nuevo para Josh, porque cuando era pequeño y volvía a la escuela después de grabar alguna parte de la saga, los niños más pequeños le gritaban continuamente ‘¡Harry Potter!’. Según Herdman, eso «a veces era un poco molesto y frustrante, pero es algo con lo que tienes que acostumbrarte a vivir… supongo».

«Me dieron el papel cuando tenía trece años, y sabía que durante los siguientes diez sería Gregory Goyle», dice Josh. «Fue una parte muy importante de mi vida.»

Herdman después de ganar la pelea con la que debutó en las MMA. Si le llegan a dar un golpe más en la cabeza, quizás hubiese empezado a recitar el guion de la primera película. Imagen vía Youtube

A pesar de algunas burlas por parte de otros combatientes, Josh parece haber disfrutado su primera pelea y está ansioso por volver al octágono. «Es extrañamente adictivo: ya estoy esperando el siguiente combate, aunque todavía esté un poco nervioso. Tengo la intención de pelear en el Rise of Champions 3 en octubre y quiero participar en otra pelea antes de ese momento», explica Josh.

De hecho, Herdman se ha convertido en un evangelista de este deporte, ya que fomenta que cualquier persona con interés por las MMA tenga una oportunidad.

«Es una experiencia loca», asegura Josh. «Creo que a mucha gente le gustaría probarlo y les iría bien. Se gana mucha confianza y se aprende mucho de uno mismo».

«Es un bonito deporte», continúa. «Es cierto que puede ser brutal, pero a la vez es una bella forma de arte. Si una persona que ama el deporte ve que un actor de Harry Potter puede luchar, podrá pensar, ‘¡Joder, si él puede hacerlo, yo también!’».

