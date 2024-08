Jóvenes activistas que hicieron historia en 2017

Cuando los historiadores del futuro echen la vista atrás hacia 2017, probablemente estarán de acuerdo con nuestra evaluación de ese año. Fue un año muy, muy mierdoso. Desde Trump echando abajo todas las protecciones de la era Obama para los estudiantes transgénero hasta su prohibición de que los musulmanes entren en el país, cada mes parecía traer un nuevo infierno al que enfrentarnos. Suficiente como para hacer que cualquiera fuera corriendo a visitar a su bruja del bosque más cercana en busca de socorro y consuelo.

Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperación y echar mano del diazepam, jóvenes de todo el mundo interpretaron los acontecimientos de 2017 como una llamada a la movilización, a ponerse en pie y desafiar nuestro cada vez más pésimo statu quo. Desde activistas a favor de los derechos de las personas trans como Gavin Grimm y Lily Madigan, hasta defensoras de la salud mental como Elyse Fox, pasando por la militante contra la islamofobia Hebh Jamal, el mundo no anda escaso de personas inspiradoras que hicieron que 2017 fuera un poco menos infernal para la gente en todo el mundo.

Así que, mientras nos adentramos en 2018, echamos un vistazo a nuestras predicciones astrológicas y rezamos a nuestras diosas favoritas para que este año se parezca un poco menos a un vertedero en llamas, rendimos tributo a las personas que miraron a 2017 a la cara y eligieron el optimismo, la esperanza y el cambio.

Sad Girls Club: la mujer pionera en la defensa de la salud mental para las jóvenes de color

La cineasta residente en Brooklyn Elyse Fox solía firmar sus publicaciones en Tumblr con el seudónimo #SadGirlElyse (Elyse la chica triste). Ahora lo ve como un signo de que estaba buscando ayuda para su enfermedad mental, así que fundó Sad Girls Club (El club de las chicas tristes) para ayudar a otras jóvenes de color.

Conoce al héroe que lucha a favor de los derechos civiles de las personas trans Gavin Grimm… y al Pastor que le llama «chica»

Todo lo que quería Gavin Grimm era usar el baño correcto en su colegio. En el proceso, se convirtió en defensor de otros estudiantes transgénero y se vio obligado a llevar su caso hasta el Tribunal Supremo.

La adolescente que trabaja para detener el cambio climático tras perder su granja familiar a causa de unas inundaciones

Iris Fen Gillingham solo tenía seis años cuando una inundación destrozó la granja que tenían sus padres al norte del estado de Nueva York. Ocho años más tarde, la adolescente está haciendo campaña incansablemente para que más gente joven se una a la lucha contra el cambio climático.

Lily Madigan planea ser la primera Miembro del Parlamento británico trans

Lily Madigan hizo historia en el Reino Unido como la primera chica adolescente trans en ser elegida responsable del área de la mujer para el Partido Laborista. Ahora quiere hacer historia de nuevo como la primera MP transgénero del país.

La adolescente del Bronx que está organizando una marcha masiva de estudiantes en NYC

Hebh Jamal todavía está en el instituto, pero esta activista palestino-americana ya ha demostrado ser una de las voces jóvenes más apasionadas contra la islamofobia, empezando por su marcha masiva de estudiantes en Nueva York para protestar contra la ley de Trump que prohíbe a los musulmanes entrar en el país.

La activista de 16 años que deja que los adolescentes ― y solo adolescentes ― dirijan su revista

Los padres de Em Odesser bromean diciendo que se han convertido en sus asistentes personales, pero tiene todo el sentido del mundo: la escritora, activista y editora de moda de Teen Eye Magazine, una publicación creada por y para adolescentes, tiene el tipo de agenda que haría que Anna Wintour se echara a llorar.

La activista musulmana negra que está derribando las fronteras en torno a la femineidad

En 2016, Blair Imani acaparó atención a nivel nacional en Estados Unidos cuando fue arrestada durante una manifestación contra el asesinato de Alton Sterling. Aquello no hizo sino fortalecer su determinación para eliminar la injusticia social y ahora ha fundado su propia organización de activismo, Equality for HER, para contribuir a su causa.