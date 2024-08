Comparten en TikTok tips para robar productos en tiendas

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Lucy*, de dieciocho años, empezó a hurtar productos en tiendas hace un año, cuando quería un collar que no podía pagar. “Simplemente lo arranqué del paquete y lo guardé en mi bolsillo. Realmente no lo había planeado ni nada”, explica.

Videos by VICE

La honestidad de Lucy podría sorprenderlos, pero regularmente informa a 30,000 personas sobre su hábito de robar a través de @ferretsborrowing, una cuenta de TikTok que administra. Lo que comenzó como una forma de compartir una reluciente presentación de PowerPoint que hizo para un amigo sobre cómo robar cosas en las tiendas, ahora forma parte de lo que se conoce como “Borrowing TikTok” (TikTok para tomar prestado).

La comunidad de “préstamos” está formada por cuentas anónimas, administradas principalmente por adolescentes que usan efectos para alterar sus voces, cuya actividad en común es su amor por los descuentos de cinco dedos, compartir su botín en TikTok y crear videos instructivos. Esencialmente es una mezcla de The Bling Ring y Anonymous.

“La mayoría de las veces recibo preguntas sobre qué es más fácil ‘pedir prestado’, dónde es más fácil hacerlo, cómo evitar las cámaras y la seguridad, cómo quitar las etiquetas de seguridad”, explica Lucy. “La mayoría de las cosas que los principiantes quieren saber para no ser arrestados”.

No es la primera comunidad en línea de ladrones de tiendas. En 2014, un usuario de Tumblr expuso a un grupo relativamente más pequeño de cuentas que también detallaban su botín y sus consejos. Pero según los involucrados, Borrowing TikTok es más que simplemente enseñarles a las personas cómo robar cosas, ya que claramente está arraigado en la política.

Destiny, de dieciséis años, que está detrás de la cuenta @proudingguid3, que ha amasado 25.000 seguidores, escuchó por primera vez sobre el capitalismo a los 13 años, y recuerda haber pensado en la injusticia de que las grandes corporaciones controlen el comercio en lugar de los negocios locales. En ese entonces, la adolescente no reconocía esto como Socialismo Básico, pero ahora sabe que no le gusta el capitalismo y cree que puede hacer algo al respecto, incluso si el robo en tiendas es ilegal.

La comunidad de préstamos está más arraigada en Estados Unidos —Lucy y Destiny son estadounidenses—, pero también la conforman adolescentes de países más ricos como Reino Unido y Australia. Roban exclusivamente en las grandes cadenas de tiendas, un acto que fomentan con el eslogan: “Si es un cadena, es válido”.

“Tenemos tantas empresas que no se preocupan por sus clientes, solo por ganar dinero”, dice Destiny. “Si podemos castigar a la corporación, sentimos que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo”.

La comunidad evalúa la política de una empresa para decidir si es adecuado robarle. Si ustedes no están seguros de la respuesta con respecto a su tienda favorita, probablemente la encontrarán en la etiqueta #borrowingtips, que tiene más de 95 millones de visitas. “Realmente queremos hacerles más daño [a las cadenas] que a las empresas que no son tan problemáticas”, dice Lucy.

Bajo la lógica de maldad por asociación de la comunidad, Victoria’s Secret es un blanco al cual atacar, por los comentarios transfóbicos de su director de marketing en 2018, así como la cadena Hobby Lobby, cuyo fundador de derecha realiza donaciones a grupos anti-LGBTQ.

Aquí es donde empiezan a aparecer grietas en su ideología: la presencia de un empleado de alto rango aparentemente reaccionario no significa que la empresa en cuestión maltrate a su personal. ¿Puede toda una empresa ser homofóbica, sexista o racista? Es difícil decidirlo, pero estos adolescentes no tienen reparo en hacerlo.

Una captura de pantalla de @borrowingtipsandtricks. Foto: @borrowingtipsandtricks

Aunque Lucy me dice que el aspecto anticapitalista es solo un beneficio adicional para ella, para otros es el propósito. Destiny cuenta que hace una semana “tomó prestados” suministros para mascotas de una cadena de tiendas que supuestamente es cómplice del maltrato animal y los donó a un refugio local.

La mayoría de los artículos robados por la Generación Z son relativamente baratos, por lo general no cuestan más de 25 dólares. Rachel Shteir, autora de The Theft: A Cultural History of Shoplifting (El robo: una historia cultural del hurto en tiendas), escribe que las hojas de afeitar son uno de los artículos que las personas roban con mayor frecuencia, ya que a la gente le molesta tener que pagar precios tan altos por algo que en esencia es solo una pieza de metal y plástico.

Terrence Shulman, un exladrón que dirige un centro de tratamiento para la adicción al robo en Michigan, dice que entiende la premisa de robar para vengarse del sistema, pero explica que las tiendas generalmente aumentan los precios de todos los artículos para compensar las pérdidas por robo.

“No estoy diciendo que las corporaciones no merecen ningún tipo de responsabilidad”, advierte, “pero lo que realmente me asusta es que muchas de estas personas terminarán subiendo los precios”.

Esta mentalidad, cada vez más popular en TikTok, refleja un verdadero cambio generacional. Un reporte de YouGov de 2020 reveló que robarle a las grandes empresas se considera más aceptable y que dos de cada cinco jóvenes dicen que “el hurto deliberado es aceptable en determinadas circunstancias”.

Para el profesor de sociología Dan Mercea, lo que más se destaca de esta comunidad de TikTok son sus acciones fuera de internet, en contraste con la mayor parte del activismos en línea. “Estos chicos están tomando sus ideas y las están poniendo en práctica en su vida diaria, y luego vuelven a las redes sociales y comparten lo que han hecho en su entorno”, dice. “Existe un crecimiento orgánico que en realidad se alimenta de esto”.

En otras palabras, están desarrollando un movimiento que se perpetúa a sí mismo y que supuestamente fue creado para enfrentar al sistema —aunque de manera ilegal— tanto virtualmente como en la vida real. Pero, ¿qué pasa si se convierte en algo más que robar baratijas en las tiendas?

Shulman, quien tiene experiencia de primera mano sobre lo fácil que es pasar de ser un ladrón ético a un cleptómano en toda regla, advierte sobre el riesgo latente de volverse adicto a robar. “Puede comenzar como algo emocionante, o porque estás determinado a enfatizar un punto o vengarte del sistema”, dice, “pero antes de que te des cuenta, porque las adicciones pueden extenderse como un incendio forestal, repentinamente estás robando en una tienda pequeña”.

Aunque el espíritu de Destiny de “solo hurtar en cadenas de tiendas” se mantiene vivo, admite que se siente adicta a la emoción de robar cosas y ahora siente la necesidad de hacerlo un par de veces a la semana.

Independientemente de las diferencias dentro de la comunidad, estos adolescentes están seguros de una cosa: TikTok les permite ser vistos como algo más que ladrones de tiendas desconsiderados. Llevarme solo un par de aretes de los paquetes de accesorios múltiples que encuentras en Topshop fue un momento revelador para mí, aunque admito que lo hacía porque únicamente me gustaban los aretes plateados, en lugar de un intento de hacer enojar a su dueño, Phillip Green. En 2020, los adolescentes pueden perseguir esta riesgosa emoción, mientras difunden un mensaje anticapitalista a toda una generación.