Por qué estoy a favor del 155

Según un barómetro especial publicado por La Sexta y llevado a cabo por Invymark, el 63,3% de los españoles ve con buenos ojos que el Gobierno Central aplique el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

Un artículo que probablemente muchos desconocíamos hasta hace poco pero sobre el que todos hemos opinado en los últimos días. Su puesta en marcha implicaría (y muy probablemente implicará) el cese de Puigdemont, Junqueras y los consejeros de la Generalitat, la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del Gobierno Central, la posibilidad de sustituir a los Mossos por efectivos de la Policía Nacional y la adquisición de la competencia, por parte del Estado de «garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada» en la televisión pública catalana, TV3.

Videos by VICE

Y si el lunes le preguntamos a jóvenes catalanes cómo se sentían tras conocer que se iba a aplicar el 155 en su tierra, hoy le hemos pedido a algunos de los que están a favor del 155 que nos expongan sus argumentos.

«Tenemos una Constitución a medida para contentar a los nacionalismos»

«Tenemos una Constitución hecha a medida y para contentar a los nacionalismos. Llevamos cuarenta años (en las regiones desfavorecidas) aguantando el ‘España nos roba’ y a gobiernos secuestrados por CIU y PNV. Todo esto sin contar con quiénes eran las ‘niñas bonitas’ del franquismo.

Esta legalidad vigente, esta Constitución, les ha servido [a los nacionalistas] para sacar beneficio propio cuando les ha interesado. Y ahora que les interesa otra fórmula/formato ya no les vale y, prefieren saltarse la legalidad porque reunir los apoyos suficientes para llevar a cabo lo que desean es imposible. Todo esto en nombre de la democracia pero sin ella. Hilarante, vaya»

Antonio, 37 años, Ciudad Real

«El 155 da la posibilidad de una vuelta atrás, la DUI no»

«Estoy a favor del diálogo, pero la desobediencia siempre implica una consecuencia. No se puede desobedecer un marco legal y pensar que no puede pasar nada. El autogobierno de Catalunya lo ha puesto en riesgo un gobierno autonómico sin la legitimidad moral ni legal para hacerlo, que está llevando a cabo un proceso de desobediencia que implica una fractura y una posición de subversión del régimen Constitucional.

«Lo que más necesita ahora Catalunya son espacios de cohexistencia pacífica. Y que se de voz a los que no son nacionalistas, ni catalanes ni españoles. A los apátridas, a los equidistantes»

Habría otras maneras de acabar con esto, pero en este momento pienso que el 155 es la única. Porque al final, ¿qué mecanismo tiene el Estado para oponerse a una DUI? Otro tipo de medidas implicarían un escenario casi prebélico, del cual creo que todos los demócratas estamos completamente en contra. Y pienso que su aplicación puede ahondar en la fractura entre Catalunya y España, claro, pero la diferencia entre el 155 y la DUI es que el primero da la capacidad de retroceder. La DIU es irreversible.

Lo que más necesita ahora mismo Catalunya son espacios de cohexistencia pacífica. Es decir, que se de voz a los equidistantes, a los apátridas. Creo que así se conseguirían esos puntos de diálogo y es el momento de crear ese tercer espacio y hacer un federalismo de progreso en nuestro país.»

Heriberto(*), 25 años, Barcelona

«A estas alturas, no queda otro remedio político»

«A estas alturas, no queda otro remedio político que no sea el 155 para solucionar este conflicto. Al final, están rechazando por un lado la judicialización del proceso y por el otro las medidas políticas que se pueden adoptar que no pueden ser otras que la aplicación de las normas vigentes. La Constitución es el marco jurídico del que emana ya no sólo la cuestión de la soberanía nacional, que también, sino la misma existencia de la Comunidad Autónoma de Catalunya.

«En Catalunya consideran al PP como una fuerza invasora, igual que lo podemos considerar muchos otros en otras zonas de España»

No creo que esta medida política vaya a resolver todo conflicto social en Catalunya. Eso es algo que va a depender de la propia sociedad catalana. Yo considero que la mayor parte de ellos, incluso de quienes se consideran independentistas, reflexionarán acerca de lo que significa asumir esta decisión tomada de manera unilateral.

Lo que estamos viendo es una conjura evidente no tanto contra España sino seguramente contra el Partido Popular, a quien se considera una fuerza invasora en Catalunya, igual que lo podemos considerar muchos otros en otras zonas de España.»

David, 29 años, Zaragoza

«Está en peligro la existencia del Estado de Derecho»

«Estoy a favor de la aplicación del 155 porque está en peligro la existencia del estado de Derecho. Se ha incumplido la legalidad vigente por parte de las instituciones catalanas autonómicas, y por tanto los derechos y libertades de los ciudadanos se han quedado sin cobertura normativa.

La Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña garantizan el efectivo ejercicio de los mismos y por ello ambas normas deben respetarse por todos los partidos políticos e instituciones públicas.

«Los derechos y libertades de los ciudadanos se han quedado sin cobertura normativa»

Esto no ha sido así, por lo que ha sido necesario impulsar la aplicación de una medida prevista en el propio texto constitucional, que es el artículo 155.

Todo ello sin perjuicio de que se mantengan siempre abiertas las vías de diálogo entre el gobierno central y las instituciones autonómicas catalanas en la búsqueda de las mejores soluciones que beneficien siempre a los ciudadanos.»

Leyre, 29 años, Bilbao

«De no haberse aplicado el 155, habría sido un trato de favor a Catalunya»

«Aunque creo que se han cometido algunos errores, como la manera en la que actuaron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el día 1 de octubre, ya que el Gobierno siempre ha tenido la sartén por el mango (la Ley, no la violencia), llegados a este punto, la aplicación del 155 me parece necesaria.

¿Cómo, si no, se le devuelve la normalidad legal a Catalunya? Si quieren una independencia, hay que optar por la vía legal y hacer un referéndum con garantías legales. Hay que reformar esa Constitución que se está aplicando con todo su peso porque ellos la han incumplido con todo su peso también.

«La Constitución se está aplicando con todo su peso porque ellos la han incumplido con todo su peso también»

De no haberse aplicado el 155, me hubiera parecido, de hecho, un trato de favor a Catalunya respecto al resto de Comunidades Autónomas. ¿Y si en Madrid declaramos entonces, que el jefe del Estado no es el Rey, no nos deberían llamar al orden? Nos guste o no, la del 78 es la Constitución que votamos todos los españoles (los que pudieron votarla, claro), incluídos los catalanes. Incluso está redactada por un catalán, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución. Y si no nos gusta habrá que cambiarla, pero en igualdad de condiciones y con garantías legales. No como a cada uno le de la gana.»

Jorge, 26 años, Madrid

«La identidad española la conforma también Catalunya»

«La aplicación del 155 me parece bien desde dos puntos de vista. El primero de ellos, desde el del ordenamiento jurídico. El 155 es un artículo que dice que cuando una Comunidad Autónoma atenta contra los intereses generales del país, el Gobierno tiene potestad de hacer lo necesario para cumplir la Ley.

Y, aunque no especifica las medidas concretas, eso tampoco significa que sea una carta blanca para el Gobierno, y por eso el texto que las recoge será votado en el Senado.

«Estoy a favor de cómo ha llevado el Gobierno español la situación. Siempre ha habido una especie de chantaje político por parte del Govern»

Desde el punto de vista personal también estoy a favor de su aplicación porque me parece mal el procés. Creo que la identidad española la conforman también territorios como Catalunya, no es algo aparte o que haya sido anexionado. Siempre ha formado parte de la identidad española históricamente, aunque quizá este sería otro debate.

En cuanto a la vía del diálogo depende de cada uno, pero estoy a favor de cómo se ha llevado la situación en ese caso por parte del Gobierno español, porque siempre ha habido una especie de chantaje político por parte del Govern, y muchas veces se ha usado como cortina de humo.»

Luis, 23 años, Valladolid

(*) El nombre de esta fuente se ha modificado a petición del declarante por temor a represalias en el partido político al que pertenece.