Jóvenes catalanes nos cuentan cómo se sienten tras la aplicación del 155

Después de varias semanas de amenazas y de un bando y otro, este sábado el presidente del gobierno Mariano Rajoy dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se destituirá al gobierno catalán y el Estado asumirá el control de las instituciones públicas, Mossos d’Esquadra y medios de comunicación públicos catalanes.

Justificado para algunos, exacerbado para otros. Para ver cómo se piensa en el epicentro del sismo, me he acercado a la facultad de comunicación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona para saber qué sentimientos y primeras conclusiones han dejado las polémicas medidas después de muchos días de incertidumbre.

Oriol, 26 años

VICE: ¿Qué has sentido tras la aplicación del artículo 155?

Oriol: A mí me duele en el alma. Tampoco voy a ser de los que dice «es volver al fascismo», básicamente porque esos tiempos no los he vivido y no sé hasta qué punto es una dictadura, pero sí que me duele.

Hay disparidad de opiniones sobre si está justificado o no.

Hay cosas que puedo entender dentro de la legalidad española, como que se implementen medidas para reestablecer el orden constitucional, pero que el Parlament sea controlado por los Ministerios o lo de intervenir los medios de comunicación públicos como Catalunya Radio, es ir en contra de la libertad de expresión. Tiene que ver con las propuestas de ilegalizar partidos independentistas.

Estamos en la facultad de comunicación. Me imagino que hablaréis del panorama mediático en las aulas.

Vengo de una asignatura donde nos han dicho que la subjetividad en la información es imposible, solo te puedes esforzar en ser lo más neutral posible. TV3 tiene pluralidad casi al 50 por ciento entre pros y contras.

Intervenir a los Mossos (la policía autonómica) puedo llegar a entenderlo, aunque no esté de acuerdo. Intervenir según qué cargos o inhabilitarlos, lo mismo, pero que gobierne el Estado central un parlamento elegido democráticamente… Intervenir un medio público… Es pasarse.

Melanie, 19 años

VICE: El artículo 155 al fin ha llegado…

Melanie: Sí, en casa con la familia quizás no se nota mucho, pero en el ámbito personal siento algo de contradicción. Tal vez decir que Catalunya puede ser más libre y democrática quitando la autonomía, es bastante raro.

¿Y cómo te llegó la información?

Por familiares, amigos y, obviamente, redes sociales. Ves las distintas posiciones para sacar tus propias conclusiones. Me imagino que es lo que más mueve a la gente.

Víctor, 27 años

VICE: ¿Qué palabra te viene a la cabeza con el 155?

Víctor: Excesivo. Se pasan tres pueblos. Lo han hecho mal desde el principio y han recurrido a medidas extremas.

¿Viste la comparecencia de Rajoy en directo?

No, la noticia me vino por los amigos en el WhatsApp, y a partir de ahí ya vas viendo Twitter y los periódicos a continuación.

Y ahora qué.

Yo soy pro de las cosas bien hechas y, ahora mismo, creo que no se está haciendo nada bien por ambas partes. No me gusta ni lo que hacen los «indepes» ni el Gobierno.

¿Tú cómo te sientes?

No lo sé. Es una incertidumbre muy rara. Aunque el PP dice que va a volver la normalidad, yo no lo tengo tan claro. Tampoco tengo claro la respuesta de Catalunya. Si se declara la independencia en respuesta al 155 sería también algo muy raro. Un profe de aquí dice que es como irse a vivir solo. Se va viendo poco a poco y nunca se sabe qué va a pasar.

Marina, 18 años

VICE: ¿Cómo te ha pillado esta aplicación de la Constitución en Catalunya?

Marina: Creo que es un ataque a las libertades al pueblo y a silenciar las voces que no se quieren escuchar. Se podrían buscar otras soluciones antes que quitar el poder a Catalunya.

¿Y lo has hablado con tus padres o gente más adulta?

Sí. En casa, por ejemplo, todos compartimos la misma opinión. Además, por Twitter sigo a distintas personalidades que hablan sobre el tema. Se puede leer que medios internacionales criticas las medidas contra esta profesión (el periodismo) y no son críticas positivas. Han quedado en evidencia ante la prensa mundial.

Pero Rajoy ha ejercido estas medidas para traer la normalidad a Catalunya.

Tendrá una reacción contraria en la gente porque es represivo. No van a conseguir que nos callemos, al revés.

Albert, 22 años

VICE: ¿Vives la crispación en Catalunya que todos dicen?

Albert: Bastante. Yo no era independentista. No creía mucho en la política, pero desde hace un par de años, tal y como están transcurriendo las cosas, estoy evolucionando al independentismo. En casa todos lo hemos vivido un poco así porque han pasado muchas cosas.

¿Estas medidas están justificadas o es control por la fuerza?

Control, del palo 1936 a la no libertad ni democracia. No creo que acabemos muy bien.

¿Por qué?

El Estado español implementará todo lo que pueda para impedir la DUI, pero creo que no llegarán a mucho.

¿Cómo será la programación de TV3?

No creo que tengan cojones de quitar programas emblemáticos como Polònia, pero creo que sí que se influirá sobre los telediarios para enfocarlo de otra forma. Es muy fuerte que un medio autonómico sea controlado por el Estado.

Pau, 18 años

VICE: ¿Decepción o justicia?

Pau: Bastante decepción. Es una medida que no es del siglo XXI, sino más bien denota que estamos en un Estado atrasado en materia política.

¿Es un tema que hables con tu entorno? Padres, amigos, …

Sí, con todos. Sale continuamente el tema.

¿Y hay diversidad de opinión?

No mucho. La verdad es que pensamos todos bastante parecido, ya seas o no independentista. Las medidas son demasiado bruscas.

Entonces no estarás muy contento con que el gobierno central controle los medios de comunicación públicos.

No, está fuera de lugar. Fuera de época, incluso. Quitan la libertad de expresión por imposición. Se vende que TV3 es un medio que adoctrina, pero en realidad es uno de los pocos medios donde hay pluralidad política. Incluso se ha entrevistado a Xavier Albiol en varias ocasiones y mira que va en contra del gobierno catalán. Eso en TVE no pasa.

Marc, 21 años

VICE: ¿Te ha sacudido por dentro este 155?

Marc: Aplicar el 155 es una aberración en toda regla porque es una abolición total por parte del gobierno español que hay actualmente. Solo reprimen y recortan el derecho de pensar libremente y expresar tus ideas.

¿Porque incumplir la ley en este caso está justificado?

No está justificado ni mucho menos. Una cosa es cumplir la ley en términos legales y otra es en términos legítimos. Están en su derecho de aplicar el 155 si consideran que se ha incumplido la ley, pero no es una vía legítima.

Estamos en la facultad de comunicación y se dice continuamente que desde las aulas se adoctrina. ¿Qué piensas?

Es un insulto para la profesionalidad de todos aquellos que día tras días se esfuerzan para cumplir con su trabajo sin comer el coco a nadie. Quizás hay un par de escuelas que se pueda encontrar algo de lo que llaman adoctrinamiento, pero decir que todo el sistema educativo catalán es pasarse. Una flor no hace primavera, y afirmar eso es faltar el respeto de forma gratuita a quienes hacen su bien su trabajo.

Marc, 25 años

VICE: Una de las medidas es asumir el control de los medios de comunicación. ¿Está justificado?

Marc: Legalmente sí, porque en principio Catalunya ha cometido una ilegalidad, aunque pienso que no está bien. Los medios de comunicación catalanes informan, y no veo bien que el gobierno diga qué puede salir en un medio y qué no. La información es pública para todos y somos nosotros quienes escogemos. Pueden observar u opinar, pero no pueden ejercer una dictadura sobre los medios.

Llevábamos semanas de amenazas de un lado y de otro, pero ya es una realidad, ¿verdad?

Los ciudadanos de Catalunya tenemos que pasar un poco del tema estos meses hasta que haya elecciones. En ese momento se elegirá si se quiere un gobierno independentista de nuevo. Si es así, se le demostraría al gobierno español, aunque se esté bajo sus normas, el pueblo quiere otra cosa, ya sea la independencia o diálogo para mejorar las condiciones de Catalunya.

¿Qué has sentido con la aplicación del 155?.

Estoy cabreado. Porque una cosa es opinar y hablar, y otra bien diferente es imponer. No puedes quitar a quien no te gusta y someter a los distintos organismos que representan el pueblo de tu país. Esto parece una dictadura, aunque no sea a golpe de fusil, es a golpe de ley.