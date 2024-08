Así celebran los jóvenes de todo el mundo el más extraño Día de la Tierra

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Se suponía que este Día de la Tierra sería un evento sumamente importante para el activismo climático. Las peticiones para tomar acciones enérgicas e inmediatas, para combatir el calentamiento global, se habían estado volviendo más fuertes en los últimos años. También las elecciones estadounidenses de 2020 representan un punto de inflexión en una batalla política con respecto al clima que lleva varias décadas, lo que le daría a la lista habitual de protestas masivas y demás acciones por el Día de la Tierra más peso del normal.

Pero la pandemia global no solo ha desviado la atención del mundo entero del cambio climático como un problema, sino que está limitado lo que los activistas pueden hacer. La mayoría de ellos han tenido que organizar acciones mientras se encuentran aislados, y las protestas tienen que ser virtuales, sin las imágenes habituales de grandes multitudes y carteles con lemas aplastantes.

Sin embargo, eso no significa que los activistas estén claudicando; en todo el mundo, los apasionados organizadores han hecho planes alternativos juntos, que van desde slams virtuales de poesía hasta eventos transmitidos en vivo y campañas en redes sociales. A continuación te presentamos los pensamientos de nueve jóvenes activistas de seis países diferentes al enfrentarse al más extraño Día de la Tierra en la historia.

Grace Yang, 15 años, Massachusetts

Foto cortesía de Grace Yang

Para el Día de la Tierra planifiqué Earth Day Live 2020, que es una movilización digital de 72 horas organizada por la Coalición Climate Strike de Estados Unidos. Tendremos performans, seminarios web, talleres y más, reuniendo así a la gente en medio de esta pandemia. Puedes registrarte aquí.

La organización local es el tipo más importante de organización, y con mi grupo Fridays For Future Massachusetts, estamos desarrollando tres eventos para la Semana del Día de la Tierra. El jueves, estamos planeando una construcción de arte virtual que se enfocará en la solidaridad con la tribu Mashpee Wampanoag —el gobierno de los Estados Unidos recientemente anuló su derecho a la que era su reservación, lo que les causó una pérdida masiva de recursos necesarios durante la crisis del COVID-19—. El viernes, habrá un slam de poesía sobre el cambio climático que reunirá a las personas a través de la poesía y la narración de cuentos para procesar la crisis en la que estamos. [Asiste al slam aquí]. El fin de semana después del Día de la Tierra, transmitiremos en vivo entrevistas con políticos locales para educar a las personas sobre la política climática.

Creo que es hermoso cómo nos estamos uniendo y creando esperanza a pesar del miedo a la pandemia del coronavirus, incluso ni siquiera el virus pudo evitar que nos movilizáramos desde nuestros hogares.

Grace Yang tiene quince años y es una de las organizadoras de justicia climática para Fridays For Future de Massachusetts.

Tara Santos, 22 años, Filipinas

F Foto cortesía de Tara Yang

Mis planes para el Día de la Tierra eran muy diferentes hace un mes. Pensaba que estaría marchando por las calles de la ciudad de Nueva York junto con otros activistas contra el cambio climático, exigiendo a las personas y los gobiernos que actúen con justicia ante la crisis climática. En lugar de eso, para este Día de la Tierra exijo cambios publicando selfies, hashtags y largos pies de foto en línea desde mi habitación en Filipinas. Una pequeña parte de mí siente que hacer activismo en línea es hacer trampa, porque en lugar de hacer un paro universitario o participar en simulaciones de muerte frente a edificios del gobierno, me estoy uniendo a las protestas digitales por el clima a través de la pantalla de mi computadora.

Al principio, ni siquiera me pareció correcto enfocarme en el activismo ambiental cuando toda mi isla en Filipinas estaba (y aún está) bajo una intensa cuarentena comunitaria. Leía constantemente sobre los trabajadores asalariados que perdían sus empleos, el gran impacto del COVID-19 en las comunidades de color y las miles de máscaras y guantes desechados descuidadamente en las calles como resultado de la pandemia. Me sentía impotente ante la negativa de la gente a ver la relación entre la pandemia y la crisis climática, especialmente cuando sentía que no podía hacer nada al respecto desde casa.

Entonces, mi amiga Ayisha Sidiqqa invitó a Extinction Rebellion Philippines, el grupo de activistas contra el cambio climático del que soy coordinadora nacional, a unirse a We the Planet, una campaña digital por el Día de la Tierra que ella y algunos otros jóvenes activistas iniciaron. La campaña se lleva a cabo a través de compromisos hechos mediante fotografía o video en línea, seminarios web en vivo y artículos escritos por jóvenes que contribuyen a mantener vivas las conversaciones sobre la crisis climática en medio de la pandemia.

Espero que las personas comiencen a ver la relevancia de lo que defendemos y sigamos llevando a cabo acciones que tomen en cuenta al clima, porque no hay forma de obtener un verdadero cambio sistemático sin un cambio individual primero.

Tara Santos, de 22 años, es una joven activista contra el cambio climático de Manila, Filipinas, que estudia en la universidad The New School de la ciudad de Nueva York, cuyo activismo personal se centra en erradicar la contaminación plástica a través del estudio de los sistemas de colonialismo, capitalismo y clasismo.

Pamela Elizarraras Acitores, 22 años, Nueva York

Foto cortesía de Pamela Elizarraras Acitores



Gran parte de mi activismo por la justicia climática tiene que ver con fotografiar a jóvenes activistas. Comencé a documentar el movimiento un viernes de marzo de 2019. Desde entonces, comencé a dedicar la mayoría de mis viernes a salir a exigir acciones a favor del clima y, a veces, incluso he ido a hacerlo a la sede de la ONU y el Ayuntamiento de Nueva York. La mayoría de los miércoles, jueves y domingos los paso organizando actividades con grupos en busca de justicia climática como Youth Climate Coalition, Extinction Rebellion Universities y XR Youth.

El movimiento de los jóvenes en contra del cambio climático estaba teniendo una buena racha. Pero solo porque no tenemos más opción. Sabemos que 2020 es el año decisivo para la política climática. Como dice [la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático], Christiana Figueres, “la década de 2020 será la década más determinante en la historia de la humanidad”. El 20 de septiembre se batió el récord mundial de acciones contra el cambio climático, y se planeó que en la Semana de la Tierra fuéramos aún más lejos. Debido a un sentimiento de indignación por la sensación general de que la conferencia sobre cambio climático más reciente de la ONU nos había defraudado, queríamos hacer del 50 aniversario del Día de la Tierra un evento histórico.

Irónicamente, este Día de la Tierra sí será histórico, pero no por las razones que nuestra coalición había anticipado. Hoy todo se siente diferente, pero también emocionante. De una manera activista y verdaderamente juvenil, hemos podido crear una acción global digital en un espacio de tiempo limitado y en un panorama que cambia rápidamente. Este esfuerzo no solo nos ha permitido actuar unidos desde casa, sino que también ha permitido que el movimiento continúe creciendo. Hoy, publicaré un video a través de @ besomeone.world en colaboración con @ we.theplanet, con los compromisos que pienso realizar este año, para acelerar las acciones contra el cambio climático. ¡Te invito a unirte a nosotros publicando un video con tus propios compromisos! Recuerda que 2020 es un año crítico para nuestro futuro.

Pamela Elizarraras Acitores, de 22 años, es una joven activista y fotógrafa mexicana que radica en la ciudad de Nueva York y se enfoca en temas como el cambio climático, la inmigración y la conservación de los océanos. Actualmente trabaja a nivel internacional con los movimientos dirigidos juveniles Extinction Rebellion, Fridays For Future y su propia campaña, Be Someone. Puedes comunicarte con ella en world@besomeone.world o @ besomeone.world.

Gabby Tan, 18 años, Malasia

Foto cortesía de Gabby Tan.

Al igual que para miles de millones de personas, gran parte de mi vida cotidiana ha cambiado radicalmente. Mis planes de abril —incluidas las oportunidades de hablar con políticos, eventos del Día de la Tierra y festividades por la graduación de preparatoria— fueron reemplazados abruptamente por una estricta orden de restricción de movilidad aquí en Malasia.



En las últimas semanas, he tenido el privilegio de seguir trabajando con jóvenes activistas de todo el mundo desde mi habitación. Este Día digital de la Tierra, tomaré seminarios web consecutivos, les escribiré a los miembros del Parlamento y comenzaré con mis compromisos para contribuir a detener el cambio climático. Aunque no podemos salir a la calle como lo haríamos normalmente, la crisis climática sigue ahí, y nosotros también. No he podido salir de casa en seis semanas, pero me siento más conectada que nunca con la naturaleza y el movimiento juvenil contra el cambio climático.

Con cada día que se propaga el coronavirus, las comunidades marginadas y vulnerables continúan siendo las más afectadas, lo que demuestra el fracaso de nuestro sistema para poder cuidar a las personas y a nuestro planeta. La pandemia también ha evidenciado nuestra poca capacidad de adaptación ante una crisis y nos ha dado una aprueba desoladora de nuestra poca preparación para enfrentar el cambio climático. Al mismo tiempo, si es que hay algo positivo en la pandemia actual, es que he encontrado consuelo en nuestra capacidad de actuar colectivamente y hacer cambios drásticos de la mano de la ciencia, que es exactamente la manera en que podremos vencer la crisis climática.

Una forma de actuar a favor del clima es mediante el compromiso de llevar a cabo una acción individual y una acción sistémica como parte del Día Internacional de Acción Digital de We The Planet. Investiga cómo la crisis climática afectará a tu comunidad, educa a quienes te rodean, exige la acción de tus representantes y no retrocedas hasta asegurar el futuro habitable y justo que merecemos.

Gabby es una joven de 18 años de Malasia que trabaja con organizaciones como We The Planet, Earth Uprising y Fridays For Future Digital. Actualmente también lidera una iniciativa de educación climática digital y apoya a los refugiados dentro de su comunidad durante esta pandemia.

Brooke Dwyer, 16 años, Irlanda

Foto cortesía de Brooke Dwyer

Este es el primer Día de la Tierra que estoy celebrando como activista. Mi travesía para involucrarme en el ambientalismo y la sustentabilidad comenzó hace aproximadamente un año. El activismo por el clima me ha llevado más lejos de lo que podría haber imaginado y me ha convertido en una mejor persona. He conocido a personas increíbles que están tan dedicadas a cambiar nuestro mundo para bien y he visto el buen trabajo que se puede hacer para ayudar a proteger nuestro planeta. Este Día de la Tierra se siente como la celebración de un hito para mí.

Sin embargo, es una celebración extraña, ya que actualmente estoy encerrada en casa debido al coronavirus, aunque de cualquier modo participaré en los protestas digitales organizadas por Fridays For Future y también en el Día Internacional de Acción Digital de We The Planet.

La situación definitivamente me ha dado mucho en qué pensar. Hemos visto que los gobiernos poseen la capacidad de abordar y enfrentar una crisis de manera rápida y efectiva. Entonces, ¿por qué han estado ignorando la crisis climática durante tanto tiempo? ¿Por qué la han dejado de lado? Solo me queda la esperanza de que la gente se dé cuenta de que podríamos tener muchas más crisis como esta pandemia si debemos enfrentar inundaciones, contaminación del aire y otros efectos catastróficos que vienen con el colapso climático, y que por esto empezarán a tomarse muchas más medidas para evitarlo. Espero que los gobiernos comiencen a tomar otras crisis inminentes más en serio.

Brooke Dwyer, de 16 años, es miembro de Fridays For Future Dublín, Irlanda.

Mariana Janer Agrelot, 17 años, Puerto Rico

Foto cortesía de Mariana Janer Agrelot



Los últimos tres años han sido muy agobiantes para los puertorriqueños. Todavía no nos hemos recuperado del todo del huracán María. Aunque estamos bajo las medidas más estrictas de cuarentena en los Estados Unidos (si es que Puerto Rico se considera parte de los Estados Unidos), el aislamiento y la soledad realmente han afectado nuestra salud mental.

Este Día de la Tierra estoy enojada. Estoy enojada porque la juventud ha sido defraudada una y otra vez por los altos mandos. Nos aseguraremos de que la pandemia no sea un impedimento, no dejaremos de alzar la voz hasta que recibamos una verdadera reforma para evitar que otro desastre natural se intensifique por los efectos del cambio climático que devastan mi isla.

Mariana Janer-Agrelot, de 17 años, es miembro de la Coalición de Activismo Estudiantil de Puerto Rico, con sede en San Juan.

Mohammad Ahmadi, 16 años, Chicago

Foto cortesía de Mohammad Ahmadi



En un corto período de tiempo, los organizadores locales, nacionales e internacionales se han visto obligados a repensar y remodelar sus planes de acción para ponerlos en línea. A pesar de esto, creo que podremos expresar nuestras inquietudes y demandas con tanta fuerza como siempre.

Para el Día de la Tierra he estado trabajando con mis compañeros miembros del personal juvenil de Earth Uprising y los Coordinadores de la Ciudad de los Estados Unidos para crear videos que se trasmitirán en Earth Day Live, una transmisión en vivo de tres días que comienza el Día de la Tierra. Nuestros videos enfatizarán la importancia de la educación para la conservación del clima y la falta de este tipo de educación no solo en los Estados unidos, sino en todo el mundo. También estoy trabajando con los miembros del equipo de Hinsdale Climate Coalition, un grupo local que fundé el año pasado, y de Earth Uprising Chicago para organizar acciones y actividades en línea, como una manifestación digital, sesiones educativas en la plataforma Kahoot y una competencia a través de TikTok con el tema del Día de la Tierra.

Mohammad Ahmadi es un joven de 16 años. Nació en Teherán y ahora vive en el área de Chicago, y se desempeña como coordinador de comunicaciones de Earth Uprising International. Puedes contactarlo en mohammad@earthuprising.org.

Allison Lin, 15 años, Japón

Foto cortesía de Allison Lin.

Años anteriores pasé las semanas previas planeando la Semana de la Tierra en mi escuela. Este año no fue diferente. Fuera de la escuela, estuve trabajando con Fridays For Future Japón para preparar la marcha mundial contra el cambio climático del 24 de abril. Con el ambicioso objetivo de movilizar a 20,000 personas, habíamos comenzado a planificar ansiosamente nuevas rutas de marcha y a organizar campañas mediáticas.

Si bien el COVID-19 ha hecho que este plan sea imposible de realizar, la pandemia tiene poderosas lecciones para el mundo. Se pueden perder o salvar vidas dependiendo de si prestamos atención a las advertencias de los científicos y si llevamos a cabo acciones rápidas y decisivas. Si volvemos a las actividades económicas de la manera habitual con el clima político actual, después de la pandemia, las consecuencias serán alarmantes.

Es por eso que, en el Día de la Tierra de 2020, recurro a las redes sociales para expresar mi mensaje. Publicaré el número “26” en Instagram como parte de una campaña para crear conciencia sobre cuán insuficiente es la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Japón en virtud del Acuerdo de París. También me comprometeré con una acción individual y una sistemática a favor del clima durante todo el año, como parte de We The Planet.

Yun-Tzu (Allison) Lin es una joven activista taiwanesa de 15 años que vive en Kobe, Japón. Trabaja a nivel nacional con la ONG juvenil Climate Youth Japan como coordinadora de alcance internacional y como organizadora para Fridays For Future Kobe. También trabaja a nivel internacional con Fridays For Future, Polluters Out y We The Planet. Puedes contactarla en 22linyun@canacad.ac.jp.

Kyara Cascante, 16 años, Costa Rica

Foto cortesía de Kyara Cascante

Afuera podemos observar cómo la Tierra se regenera sin que los humanos interfieran en ello. Esto nos demuestra que el sistema en el que vivimos no es correcto y nunca lo ha sido. Debemos trabajar para crear un nuevo sistema económico, social y cultural que respete y preserve la naturaleza.

A través de la campaña We The Planet, un gran número de jóvenes se nos ha unido para tomar acciones en favor del planeta desde cada uno de sus territorios y hogares. Como no podemos reunirnos en las calles, lo haremos en línea, donde buscaremos movilizar organizaciones, personas influyentes, escuelas y al público en general para que se comprometan con el clima en este Día de la Tierra.

Únete a nosotros. En este Día de la Tierra te invito a reinventarte.

Kyara Cascante tiene 16 años y trabaja con 1,000 Actions for a Change, Juventud sin Fronteras Latinoamerica, Fridays For Future Costa Rica, Todxs somos Costa Rica, la Red de Jóvenes Rurales de Costa Rica, el Comité Cantonal de Jóvenes y la Red Internacional Promotores de los ODS.

