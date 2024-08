Jóvenes comunistas españoles nos cuentan por qué lo son

Hace 150 años que «El Capital» se publicó por vez primera. Una centena y media después de que Marx escribiera esta crítica a la economía política capitalista, hay algo que no ha cambiado: nos sigue gobernando.

Siguen existiendo las clases. Una minoría sigue siendo propietaria de los medios de producción, mientras que una mayoría es explotada. Pero hay quien dice que ser comunista es algo muy arcaico, algo muy viejuno. Que no tiene sentido en 2017. Que cantar «La Internacional» con un iPhone en el bolsillo es incompatible.

Videos by VICE

LEE: Estos jóvenes españoles aman el capitalismo sobre todas las cosas

Para aclarar nuestras dudas al respecto y saber cómo se sienten los jóvenes que se reconocen colectivistas pero viven en el capitalismo, hemos recurrido directamente a ellos. Y sí, les suelen decir eso de «si tan comunista eres, ¿por qué llevas unas Nike?»

Imagen vía Xavier García

Xavier García, 30 años

VICE: Hola, Xavier. Eres el Secretario General de las Juventudes Comunistas de España ¿Cuántas veces te han preguntado qué sentido tiene el comunismo en 2017?

Xavier: Unas cuantas.

Y, ¿qué les respondes a quienes te lo preguntan?

Que lo que no tiene sentido en el s. XXI es defender un sistema injusto e ineficaz como el capitalismo, en el que 8 personas tienen la misma riqueza que la mitad de la población (¡3.600 millones de personas!)

MIRA: Comunistas contra Estado Islámico

¿Te han dicho alguna vez eso de «si tan comunista eres, por qué tienes un iPhone/llevas unas Nike»?

Pues no tengo iPhone, pero una vez me llegaron a preguntar que, si era comunista, por qué tenía un mp3. Eso, que parece un chiste, es un reflejo de la propaganda anticomunista que recibe cualquier persona a lo largo de su vida y que luego de forma más o menos consciente reproduce.

Y, ¿qué les respondes?

Que los comunistas, lógicamente, no estamos en contra de la tecnología ni en contra de los bienes personales. Lo que que no queremos es que haya gente que se lucre a costa de nuestro trabajo.

«Creo en la democracia que veo en Cuba cuando cualquier medida es discutida y mejorada por toda la población»

¿Crees en la democracia?

Creo en la democracia que veo en Cuba cuando cualquier medida es discutida y mejorada por toda la población en los centros de trabajo, en las Universidades o en los barrios. O cuando el hijo de un carpintero y una granjera puede llegar a ser cosmonauta. Pero no creo en la democracia que consista en votar cada 4 años si queremos que nos gobierne una u otra gran corporación.

Los liberales dicen que el socialismo es sinónimo de pobreza, que lo que realmente genera riqueza es el capitalismo. ¿Qué les responderías?

Que dicen eso porque en esta sociedad dividida en clases, casualmente forman parte de aquella que se enriquece por el trabajo de otros, por lo tanto es comprensible que mientan y manipulen para perpetuar un sistema injusto del que se lucran.

Si algunos países del capitalismo tienen una gran riqueza es por el expolio que han llevado a cabo y continúan realizando en países empobrecidos. Y a su vez, dentro de estos países, ni muchos menos la riqueza llega a todos. O si no que se lo pregunten a los 50 millones de pobres que viven en EE. UU. Poner toda la capacidad científica, tecnológica y humana de un país en trabajar para cubrir las necesidades crecientes de una sociedad (y sin cargarse el planeta en el intento) sí que es generar riqueza de verdad.

Imagen vía Silvia Álvarez

Silvia Álvarez, 24 años

VICE: Silvia, ¿qué es la clase obrera en 2017?

Silvia: La clase obrera en 2017 sigue siendo la misma que hace 150 años, cuando Marx escribió El Capital. Es la clase social caracterizada por la venta de su fuerza de trabajo para poder subsistir. En el 2017 el tipo de trabajo, la forma del contrato o el tipo de centro de trabajo pueden variar, pero la esencia se mantiene: el o la obrera trabajan para el patrón, que acapara el fruto de su trabajo a cambio de una cantidad de dinero que nada tiene que ver con el valor de éste.

¿Los autónomos pobres no pertenecen entonces a la clase obrera?

Los autónomos, si verdaderamente lo son, no son clase obrera. Sí lo es quien, bajo la figura jurídica del «autónomo», está realmente recibiendo una cantidad de dinero por poner sus capacidades al servicio de un tercero, que de nuevo se hace, a través de ese contrato, con el fruto de su trabajo.

«Si una parte de la clase obrera ha optado por el fascismo es porque la izquierda les ha traicionado durante mucho tiempo, haciéndoles creer que un capitalismo bueno era posible»

¿Sería la aplicación del marxismo positiva para abolir el heteropatriarcado, y con él el machismo de la sociedad en la que vivimos?

Por supuesto. El marxismo promulga la construcción de una sociedad sin clases y sin ningún tipo de opresión. Esto incluye la opresión que las mujeres sufrimos en el sistema patriarcal, por lo que a pesar de tener que luchar día tras día por la igualdad de la mujer, nunca conseguiremos una sociedad libre 100% para las mujeres dentro de un sistema capitalista.

En Europa, estamos viendo un auge del fascismo gracias, en parte, al apoyo de algunos sectores de la clase obrera. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Dónde queda el internacionalismo, la solidaridad de clase…?

A la clase trabajadora no se le puede culpar de tener miedo. El capitalismo genera miedo y frustración y nuestra labor es reorientar ese miedo hacia el empoderamiento de la clase obrera. Si ha optado por el fascismo es porque la izquierda les ha estado traicionando durante muchos años, haciéndoles creer que un capitalismo bueno era posible. Ahora la tarea precisamente es decir la verdad sobre este sistema. La verdad es siempre revolucionaria.

¿Cuanto más Estado, menos libertad? Eso dicen algunos

Libertad, ¿para quién? ¿se puede ser libre sin comer todos los días? ¿Sin tener la certeza de un empleo? ¿Sin tener un techo en el que guarecerse? La libertad es la consecuencia de tener las necesidades satisfechas, lo demás son derechos en el aire, imposibles de ejercer.

MIRA: La reconstrucción de clítoris tras la ablación

Pol Mena, 21 años

VICE: ¿Por qué eres comunista, Pol?

Pol: Hay gente que lo es por necesidad y hay gente que lo es por principios. Yo, personalmente, lo soy por necesidad. Pertenezco a la clase obrera, y es necesario porque al final hablamos de una lucha contra un sistema que oprime por clases. Hay una clase cuya condición material no le permite subsistir sin vender su fuerza de trabajo, y pertenezco a ella. Y el capitalismo y su hegemonía luchan por alienar y enajenar ese concepto de clase. Por eso soy comunista y creo que el comunismo es necesario. Porque la realidad ha cambiado, pero las clases sociales siguen existiendo.

¿Desde cuándo sabes que lo eres?

Milito desde los 15 años en ICV (Iniciativa per Catalunya Verds). Empecé a militar por conciencia ecologista, pero a partir de ahí empecé a descubrir lo que era el marxismo. Antes no lo conocía porque no es materia de estudio habitual en la escuela.

«Nos han vendido el mantra de que el liberalismo es lo que te da coches, pisos… Y eso es una manera de dirigir la ideología de los jóvenes»

¿Qué piensas de la Renta Básica Universal, un tema que está empezando a entrar en el debate público?

Soy contrario a la Renta Básica. No deja de ser una distribución más que una redistribución. No palia la desigualdad, sino que genera que puedas subsistir, pero sin eliminarla. Creo que es un parche, no ataca al problema central. Sí que estoy a favor del trabajo garantizado, de hacer un proceso de redistribución de la renta en base al trabajo.

¿Por qué muchos jóvenes no se identifican con ninguna corriente ideológica?

En parte porque obvia el hablar de política en las aulas. Se tiene miedo a fomentar el pensamiento crítico, que al final es la base para que una persona se forme en cualquier ideología. Y en parte también por la condición material: se ha vendido el mantra de que el liberalismo es lo que te da coches, lo que te da pisos, lo que te da la posibilidad de viajar… Y eso es una forma de alienación, una manera de dirigir la ideología de los jóvenes.

Imagen vía Guillermo Úcar

Guillermo Úcar, 25 años

VICE: Guillermo, ¿qué te dice la gente cuando le hablas de tu ideología? ¿Te preguntan cosas?

Guillermo: Últimamente creo que se está consiguiendo »normalizar» el hecho de ser militante comunista. La respuesta es variada, me he encontrado de todo. Desde »pero eso es muy radical, tío» hasta preguntas directas sobre el pensamiento de Marx, Lenin,… Normalmente, la gente que desde la distancia siente un poco de curiosidad intenta resolver los falsos mitos del comunismo y el cómo planteamos nuestra acción política. Nunca me he sentido insultado por mi entorno cercano aunque si reconozco que hay gente que se ha distanciado a raíz de ello.

¿Cómo le explicarías a un extraterrestre lo que es el comunismo?

Es la pregunta más rara que me han hecho nunca. Es difícil porque el extraterrestre no habría vivido el capitalismo y no habría notado nunca sus efectos. Pero le intentaría decir que el comunismo como modelo de sociedad permite vivir en igualdad a todas las personas, repartiendo el trabajo necesario para generar los bienes que permiten una vida digna: «de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades.» Si tengo que hablarle de la lucha comunista tendría más problemas, porque no entendería que en un planeta hay gente que explota a otra para ser cada vez más rica…

LEE: El último pueblo comunista de China

¿Y crees que le convencerías? ¿Se haría comunista?

Es difícil aventurarse porque hay muchos factores a la hora de hacerse comunista. Pero me atrevería a decir que ser comunista le parecería »lo más lógico». No creo que alguien con pleno convencimiento de la igualdad y la justicia social no defienda una sociedad comunista.

Y, ¿por qué hay gente a la que le asusta la idea de que pueda triunfar el socialismo?

En este país hay sobre todo una criminalización al marxismo por la dictadura

Franquista. Franco consiguió estigmatizar la imagen de los comunistas durante casi 40 años.

Después se nos ha tratado de locos, viejos, tontos,… en general, han hecho asumir a la gente que quienes tomamos al marxismo como método para analizar la sociedad no sabemos lo que decimos y que nuestros planteamientos políticos no tienen ninguna validez. De ahí lo de »si eres comunista por qué usas unas Nike…»

«Las herencias permiten que el sistema económico capitalista se siga manteniendo»

¿Qué opinas sobre las herencias? ¿Deberían existir o generan desigualdad?

La verdad es que, como la herencia no es algo que vaya a cambiar mi vida considerablemente, no las tengo en alta estima (risas). Por esto mismo las y los comunistas no estamos de acuerdo en ellas. Las herencias permiten que el sistema económico capitalista se siga manteniendo, precisamente por permitir que la propiedad de las empresas pase de padres a hijos, y con ello la posibilidad de seguir explotando a trabajadores/as.

Estela Álvarez, 27 años

VICE: Estela, ¿alguna vez has tenido algún problema por tu ideología?

Estela: Sí, claro. Yo creo que una vez que te expones, hay opiniones para todo, incluso agresiones. Una vez me agredieron por la calle unos nazis, a mi y a otro compañero. Trabajamos en un stand de feria de la Juventud Comunista y somos un blanco fácil de localizar.

¿Por qué crees en el comunismo?

Por una cuestión de necesidad histórica. Somos la primera generación, la de los nacidos a partir de los 90, que ya se sabe que vivirá peor que la de sus padres. Esto es histórico. Normalmente las generaciones más jóvenes adquirían ciertos derechos que hacían que vivieran mejor que las precedentes, aunque fuera mínimamente… y esto se ha revertido. Es muy fuerte, pero lo vamos asumiendo. Nos lo van metiendo lentamente.

«Una vez que expones tu ideología, hay opiniones para todo, incluso agresiones»

¿Por qué sigue habiendo clase obrera pero parece que la conciencia de clase es cosa de otros tiempos?

Porque el sistema se ha encargado de eliminar esa conciencia de clase en la clase obrera. Realmente, si toda la clase obrera tuviese conciencia de clase, el sistema en el que viviríamos no sería el Capitalista, casi con toda certeza. Obviamente el sistema ya se encarga de que esta conciencia quede lapidada para poder seguir perviviendo.

¿El capitalismo morirá por sí solo o habrá que matarlo?

El capitalismo es una rueda que gira y gira y jamás para, porque es su propia lógica. Se retroalimenta y crece así. Es este mismo sistema el que finalmente hará que las condiciones materiales de vida de la gente sean insostenibles y está abocado al fracaso, aunque mientras tanto su naturaleza devastadora no solo hace mella en la clase trabajadora sino también en otros ámbitos, como puede ser el medioambiental, en los cuales no podemos permitir que se llegue a un punto de no retorno. Por ello debemos darle un gran empujón para que muera y de paso a un mundo democrático y sostenible.