Retratos de los jóvenes que viven en el desierto de Almería

En los años 60, Clint Eastwood empezaba su carrera en el Desierto de Tabernas, Almería, y los habitantes de los pueblos de la zona pasaban el año de rodaje en rodaje como extras, jinetes, especialistas… Hoy, muchos habitantes se han ido por la falta de oportunidades y servicios. Te contaremos nuestras historias favoritas sobre el escenario icónico del spaghetti western para sumarnos a la iniciativa «Los cowboys del desierto«, con la que Škoda busca alertar sobre el problema de la despoblación en las poblaciones del desierto de Tabernas.

La vida en pueblos del desierto de Almería como Tahal, Senés o Tabernas, célebre por todas las películas que se han rodado allí, es muy tranquila. Pero, precisamente por eso, ¿cómo se toman los jóvenes esa «tranquilidad»? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Se sienten aislados del mundo? Decidimos viajar hasta esos pueblos para fotografiar y hablar con algunos de los jóvenes de la zona y que nos contaran ellos mismos cómo es su vida allí y por qué no han decidido emigrar.

Manuel, 28 años. Vive en Tahal

VICE: Hola Manuel, ¿en qué trabajas?

Manuel: He venido a trabajar como Promotor Turístico en el ayuntamiento. Sobre todo procuro montar actividades culturales para niños y gente mayor.

¿Entonces no eres de aquí?

No, soy de Almería. Llegué en junio.

¿Echas de menos la ciudad?

La ciudad en sí no la echo mucho de menos. Se echa más de menos a la familia. Pero bueno, aquí se está muy bien. La gente se implica mucho en todo y me han acogido genial. Es como una gran familia. En invierno hay como 50 o 60 habitantes, pero se celebra por ejemplo la Nochebuena en conjunto y montamos una movida bastante guay en Halloween en el castillo del pueblo que es muy bonito. El año pasado ya participé y este año me va a tocar disfrazarme. La verdad es que funciona muy bien y viene mucha gente de fuera.

¿Vas mucho a Almería? ¿Cómo te mueves entre el pueblo y la ciudad?

Tengo un coche. Aquí es casi imprescindible porque la red de transporte es muy mala. Creo que pasa un autobús a las 7:30 de mañana. Si lo pierdes pues ya está. La gente mayor o que no tiene coche, la verdad, no sé cómo se apaña.

Virginia, 25 años. Vive en Tabernas

VICE: Hola Virginia, ¿cómo os lo montáis los jóvenes de Tabernas los fines de semana?

Virginia: Aquí en Tabernas hay un pub que en verano está bastante lleno. En invierno hay muy poca gente y los que nos quedamos, lo que hacemos es juntarnos en casa de algún amigo o en cocheras, lo típico (risas). Tengo un grupo de amigos de toda la vida y no somos mucho de botellón, más bien solemos quedar a cenar y luego jugamos a juegos de mesa y cosas así.

¿Has vivido alguna vez en una ciudad grande? ¿Lo echas de menos?

Viví en Almería porque tenía que ir allí a estudiar. Y, bueno, la verdad es que sí que lo echo un poco de menos. En el futuro me gustaría vivir en Madrid o en una ciudad más grande. Aquí a veces me siento un poco aislada. Sobre todo los días de lluvia en invierno.

¿Cómo lleváis en tema de compraros ropa?

Aquí hay tiendas pequeñas, pero al ser en el pueblo pues vale todo el doble de caro. Lo que hacemos es ir a Almería y comprar allí.

¿Y cómo vas a Almería?

Yo no tengo coche, pero como mi familia se dedica a la panadería tenemos algunas furgonetas. También tenemos un coche, el de mi tío, que lo utilizamos toda la familia. Nos tenemos que organizar para que todos podamos hacer nuestras cosas.

Almudena, 19 años. Vive en Tabernas

VICE: Eres la más joven de este artículo. ¿A qué te dedicas?

Almudena: Estoy estudiando. Precisamente mañana me voy a Granada a estudiar fotografía.

Vaya, ¿te da pena marcharte del pueblo?

Hombre, por un lado me apetece mucho salir de aquí y vivir la aventura. Va a ser la primera vez que viva en una ciudad grande y que esté sola, es muy emocionante. Por otro lado dejo a mis amigos y a mi familia aquí, con lo que también me da pena. Aunque siempre esté diciendo que me quiero ir, la verdad es que le tengo mucho cariño al pueblo. Es el pueblo que más apartado está de la capital, en medio del desierto, dependes mucho del coche pero la verdad es que se vive muy bien aquí.

¿Tú conduces?

Sí, tengo carnet desde los 18 años. Casi fue lo primero que hice después de cumplirlos.

Diego, 29. Vive en Tabernas

VICE: Hola Diego. ¿Cómo ves el futuro de Tabernas?

A mí no me gustaría abandonar el pueblo porque creo que si la gente joven de los pueblos pequeños que tenemos ganas de montar iniciativas culturales o empresariales nos vamos todos a las capitales, al final el pueblo se morirá. Precisamente creo que Tabernas sigue aguantando porque hay mucha gente joven que está apostando por el pueblo, como por ejemplo abriendo negocios. Yo sigo aquí dando el taller de teatro y mientras pueda lo seguiré haciendo. Aunque gano más dinero trabajando en la Universidad de Almería donde dirijo el Aula de Teatro.

O sea, que vives un poco a caballo entre los dos sitios.

Sí. Tengo casa en Almería pero paso más o menos la mitad de la semana aquí. Los días que estoy en Tabernas son muy tranquilos: vivo en casa de mis padres, hago planes de pueblo con mis amigos de siempre, salgo a tomar unas tapas o voy a alguna actividad cultural del ayuntamiento y poco más.

¿Conoces a mucha gente de tu edad que se haya ido?

Sí, claro. Yo he estudiado Comunicación Audiovisual y Arte Dramático y tengo muchos amigos que están en Madrid. Aunque en realidad tampoco les ha ido muy bien allí. Muchos no tienen trabajo o están trabajando de dependientes en el Decathlon o en el Burger King. Yo estoy aquí y tengo trabajo de lo mío, tengo mi sueldo y cuando quiero ir a Madrid a ver teatro o lo que sea pues voy. A veces irse es un error.

¿No te cansas de ir de arriba a abajo todo el día en coche?

Yo me muevo mucho en coche y la verdad es que lo odio. Me gustaría no conducir nunca. ¿Por qué cojo el coche? Pues porque el autobús es incompatible con mis horarios y con los de casi todo el mundo. ¿Tú me llamas de Barcelona verdad?

Sí.

Pues allí o en Madrid o en Málaga donde yo estuve estudiando, los pueblos están muy bien conectados con trenes de cercanías, pero aquí en Almería es terrible. Los pueblos están muy cerca de la capital pero muy mal conectados porque el servicio de transportes es muy malo. Además es un círculo vicioso. Como el transporte es muy malo, nadie lo usa y entonces cada vez hay menos frecuencias… En Madrid o Barcelona no es necesario ni tener el carnet de conducir y aquí es ya imprescindible.

David, 21 años. Vive en Senés

VICE: ¿Siempre has vivido en Senés?

David: No, qué va. Antes vivía en Adra que es un pueblo mucho más grande. Vivo en Senés desde hace 4 años. Fue un cambio trasladarse, pero lo viví tranquilo. Tampoco me apetece vivir en una ciudad más grande, estoy bien aquí, aunque sí que suelo ir mucho a Almería.

¿Cómo vas hasta allí?

Como no tengo coche, tengo que tomar el autobús, me tengo que apañar así. Pero hace falta salir de vez en cuando del pueblo. Como somos tan pocos tampoco nos podemos organizarnos para subir y bajar.

Oxana, 36 años. Vive en Tahal

VICE: ¿De dónde eres?

De Rusia.

¿Cómo has acabado en Tahal?

Pues porque me casé con un español y cuando lo trasladaron aquí a vivir pues me vine con él. Él estaba trabajando en la oficina de un banco que había aquí, aunque tras cerrarla ahora trabaja en Almería.

¿A qué te dedicas?

Trabajo en una empresa del ayuntamiento en la que hacemos diversas cosas. Hoy estamos en una obra, pero también vamos a limpiar calles o cosas más relacionadas con el campo. No te puedo contar mucho más porque es mi primer día.

Vaya, ¡un día importante! ¿Y cómo llevas vivir en un pueblo tan pequeño?

A mí me gusta vivir en el pueblo. Aquí hay muy poca gente pero yo tengo a mis animales que me hacen mucha compañía. Pero para una persona joven, no sé… En verano todavía hay movimiento, sobre todo los fines de semana, pero en invierno hay muy poca gente y cada vez menos.

¿En tu país vivías también en un pueblo?

No, vivía en una ciudad grande. Pero realmente la única forma de adaptarse aquí es que te guste el campo. Si es así es fácil adaptarse. Yo me adapté muy bien. De todos modos, una vez a la semana bajo a Almería en coche, eso también me hace llevar un poco mejor vivir aquí. Hay otra gente que no tiene coche y lo pasan peor. Hay gente que viene y se acaba marchando.

¿Crees que internet también te puede ayudar por ejemplo a la hora de comprar cosas?

Sí, pero de todos modos a mí me encanta ir de compras (risas). Soy adicta a la ropa y cada semana tengo que ir a Almería de compras. Ahora quizá con el trabajo no podré ir tanto.