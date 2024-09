Jóvenes ejecutivos nos explican cómo la maría afecta a su trabajo

Ahora sí que sí. Con la aprobación del Parlament de Cataluña de la Ley de las Asociaciones de Personas Consumidoras de Cannabis, se está cociendo en España el primer caldo legislativo sobre el consumo legal de cannabis. Esta propuesta de ley, promovida a través de una Iniciativa Legislativa Popular, no es más que el reflejo de lo que muchos países están reclamando: despenalizar y revisar la regulación del consumo de cannabis.

La última Encuesta sobre el Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) del Ministerio de Sanidad establece que 2,2 millones de ciudadanos españoles de entre 15 y 64 años han fumado marihuana, al menos, una vez en los últimos 30 días.

Además, el estudio muestra una subida del 1,9% al 2,1% de españoles que fuman a diario y destaca que el 60% de estos consumidores tienen entre 15 y 34 años, con una media de consumo de 2,5 porros al día.

Sobre los efectos a largo plazo que produce el consumo de cannabis en el organismo, se encuentra «problemas de memoria y aprendizaje» y, si existe dependencia, «problemas de rendimiento escolar o laboral». Si hay tantos españoles en edad de trabajar que consumen canutos y trabajan demasiadas horas, ¿afecta eso al rendimiento de su productividad en el día a día?

Pregunté a varios jóvenes consumidores de este psicotrópico -cuyos trabajos les obligan a pasar más horas dentro de la oficina que fuera de ella-, si efectivamente su vida laboral se ha visto afectada por las fumadas que se pegan cuando se quitan el traje.

Gerardo, 30. Consultor en una gran multinacional. Asesor de grandes corporaciones y fondos de inversión en sus operaciones.

VICE: ¿Desde cuándo eres consumidor de cannabis?

Gerardo: Fumo maría desde los 19 años, cuando entré en la Facultad de Derecho. En la Universidad pública la gente fumaba en las puertas de clase y todo.

¿Ha aumentado el consumo de porros desde que trabajas?

Sí. Teniendo en cuenta que trabajo mínimo 12 horas diarias, el tiempo libre del que dispongo es escaso. Entre semana, mi primer porro del día suele encenderse hacia las 9.30-10 de la noche cuando llego a casa.

Suelo fumarme dos, que me permiten despejar la cabeza, olvidarme del estrés diario y hacer que no me sienta tan quemado y deprimido en el trabajo. Para algunos la vía de escape será el alcohol, para mí el descanso y el alivio es un buen canuto de maría.

¿Consideras que ha afectado en algo en tu desarrollo profesional diario?

Sí, no tengo duda, pero no creo que sea lo que la gente se imagina. Puede ser que me cueste un poco más levantarme y que la capacidad de recordar cosas que se nos han dicho oralmente se vea algo mermada, pero no creo que ello suponga un impedimento. En las reuniones todo queda apuntado en papel.

Algunos no lo creerán pero dentro del despacho donde trabajo soy de los profesionales mejor valorados de mi categoría. Creo que de esto, en parte, también podemos culpar a nuestra amada sustancia.

Entiendo que no puede uno vivir siempre fumado, pero sí puede darle un soplo de aire fresco a su cabeza. Y esto me permite volver a la oficina al día siguiente con una sonrisa y sin malas caras (recomiendo ver las de la gente al entrar por la puerta cada día a las 9 de la mañana…). Aguanto mucho, aguanto todo. Y puedo afirmar que sin ella probablemente hubiera dejado este trabajo.

¿Conoces a más gente de tu mismo entorno profesional que se fuma unos canutillos cuando sale del trabajo?

Sí, por supuesto. De hecho, se suele decir que «Dios los cría y ellos se juntan». Muchas veces después del trabajo quedo con compañeros para fumarnos un canutillo, o para tomarnos unas cañas que suelen incluir algún que otro cigarrito de la risa.

Ninguno de ellos es un cafre ni una persona no capacitada para llevar a cabo su trabajo. De hecho, somos profesionales que llevamos grandes operaciones que ocupan las portadas de los grandes periódicos. Y las cerramos exitosamente.

MIRA: El catador de marihuana

¿Crees que el consumo tiene que ver con la llamada generación millennial?

Puede ser, pero tiene que ver con lo que hemos vivido y cómo se nos ha tratado. Somos la generación más preparada de la historia, y sin embargo, la menos valorada. Después de los años y el dinero invertido, el tortazo con el mundo laboral es tremendo. La gente se siente poco valorada (más que un sentimiento es una realidad, con sueldos que no dan para devolver el crédito del master ni en 8 años) y todo ello genera una sensación de depresión y agobio que los canutos (y las copas) nos permiten soportar. Es nuestra forma de estar con los nuestros, con los que nos sentimos igual, con los que creemos que el mundo puede ser diferente.

Carmen. 29. Abogada en banca privada

VICE: Hola Carmen, ¿llevas mucho fumando porros? ¿crees que el trabajo te ha hecho fumar más?

Carmen: Empecé con 17 años de manera esporádica y desde hace dos años fumo todos los días.

Sí. Pese a tener menos tiempo libre, es mi manera de llegar a casa y no pensar en nada. El trabajo me agota física y mentalmente y, la verdad, es que para mí es el mejor modo de desconexión. En quince minutos consigo despejarme y cansar mi cuerpo para poder dormirme. La sensación es francamente similar a la de hacer deporte, con la ventaja de que no me quita dos horas de gimnasio.

¿Ese consumo te ha afectado para mal?

No, porque no fumo durante el día si tengo que trabajar. Ahora bien, como decía, sí que cuando llego a casa fumo por la noche para relajarme y no pensar, pero al día siguiente me levanto y realizo mis labores diarias sin problemas.

¿Tus compañeros fuman?

Sí, diría que prácticamente en todas las categorías profesionales de mi empresa hay gente que consume. De hecho, aunque no he visto directamente fumar a ninguno de mis compañeros, por conversaciones o comentarios sé que alguno de ellos también fuma en sus ratos libres para desconectar y olvidarse un poco de la presión y el estrés diario.



¿Que el consumo de marihuana no esté reñido con un buen desempeño profesional es cosa de las nuevas generaciones o no?

No. Conozco gente de todas las edades que fuman. De hecho, creo que cuando eres joven fumas más por «colocarte» con tus colegas y cuando eres mayor por relajarte y estar tranquilo.

Íñigo. 29. Abogado. Asesor jurídico.

VICE: ¿Desde cuando eres consumidor de cannabis y como ha afectado ese consumo a tu tipo de trabajo?

Iñigo: Consumo cannabis desde los 18 años. Empecé durante el bachillerato, en fiestas y de forma esporádica.



Mi consumo de marihuana, ha ido variando con el tiempo, realmente fumo más desde que trabajo y me independicé.



No necesariamente fumo todo los días, me gusta hacerlo particularmente cuando he tenido un día duro de trabajo o bien he terminado gestiones que tenía pendiente, me siento realizado y considero que me merezco un pequeño regalito. Me resulta una forma divertida y agradable de desconectar.

En mi caso concreto sufro de dolores de cabeza, así como dolor de cervicales por estrés y ansiedad y la verdad es que tengo que reconocer que cuando el dolor me resulta insoportable me ayuda y no tengo la necesidad de tomar medicación, por lo tanto creo que en ciertas ocasiones me resulta incluso terapéutico.

¿Entonces crees que te ha afectado positivamente?

Con respecto a esta pregunta tengo que reconocer que realmente tengo serias dudas.

Los días en los que quizás he fumado en exceso sí que me levanto como si tuviese una resaca cannábica, pero en otras ocasiones el sueño que he tenido ha sido tan reparador y profundo que me levanto con bastante energía y soy capaz de afrontar un día duro sin problemas.



En cuanto a la memoria considero que quizás (aunque no puedo asegurarlo con certeza), sí que a la hora de pensar, recordar y analizar me encuentro un poco más ralentizado, especialmente cuando he abusado.

En todo caso no podemos olvidar que vivimos en una sociedad que condena el consumo de cannabis, y el efecto nocivo que provoca en nuestro cuerpo podría tener un componente de sugestión. En mi trabajo soy una persona valorada y realizo tareas que en ciertas ocasiones conlleva más responsabilidades que algunos de mis compañeros.

Jerémie. 31. Responsable de un call center

VICE: ¿Desde cuando eres consumidor de cannabis?

Jerémie: Consumo cannabis desde los 23 años aproximadamente, coincide con una época en la cual salía más y encontré multitud de amigos que consumían. También se debió a un cambio de vida y de ciudad.

Desde mi punto de vista creo que, como los cigarros, el cannabis puede ayudarte a socializar con la gente aunque en mi caso no es necesario que consuma dicha sustancia para poder relacionarme de una forma amistosa con los demás.

¿Entonces las variaciones en tu consumo no han dependido del trabajo?

Creo que mi consumo ha aumentado y bajado en función de la gente con quién me he relacionado (amigo o novio) no coincidiendo con el trabajo.

¿Consideras que ha afectado en algo en tu desarrollo profesional diario?

No. De verdad creo que no. No me cuesta acostarme ni levantarme, no altera mi concentración ni tampoco mi trabajo o mis quehaceres diarios. Fumo sólo con gente y no todos los días. Lo veo más como un placer, una forma de pasar un buen momento con mis amigos.

No tengo la impresión de que me afecte, nadie de mis amigos de mi familia o de mi entorno en general me ha hecho referencia a un cambio en mi estado mental o físico. Por lo que creo que no me influye de forma negativa.

¿Conoces a más gente de tu mismo entorno profesional que se fuma unos canutillos cuando sale del trabajo?

Sí, claro. Conozco bastante gente que fuma porros después de la jornada laboral. Creo honestamente que la cantidad de gente que consume es mucho mayor de lo que la sociedad piensa, siendo los consumidores de diferentes edades.

¿Crees que la generalización del cannabis es una cuestión generacional?

Creo que no. Tengo un entorno familiar que fuma porros por lo que no creo que sea una cuestión generacional. Conozco bastantes personas mayores que yo que fuman porros tanto diariamente como de manera esporádica.

