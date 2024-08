Jóvenes en México marchan por el cambio climático: La primera marcha de Fridays for Future

Miles de personas, principalmente jóvenes y estudiantes, decidieron tomar las calles del centro de la Ciudad de México para manifestarse en contra del cambio climático el pasado viernes 15 de marzo. El Fridays for Future, es decir, la “huelga escolar por el clima” propuesta por Greta Thunberg, activista sueca de 16 años, llegó a 125 países.



En la Ciudad de México, donde se viven problemas ambientales como la contaminación del aire, escasez de agua potable e inundaciones por alcantarillas llenas de basura, decenas de jóvenes realizaron una marcha desde el Zócalo hasta el Monumento a la Revolución con carteles y pancartas de cartón reciclado, gritando “Tierra, escucha, somos tu lucha”, “Queremos futuro, no hidrocarburos” y “Ni un grado más, ni una especie menos”.

Las y los manifestantes nos compartieron sus exigencias, principalmente al gobierno federal para implementar políticas ambientales, designar presupuesto para la resolución de la problemática y respetar el Acuerdo de París donde los países, incluido México, acordaron acciones sustentables contra la amenaza del cambio climático.

Foto por Patricia Ramírez.

Guillermo Castillo, 30 años

VICE: ¿Qué exiges en esta manifestación?

Guillermo: Que los gobiernos, en este caso, el gobierno mexicano, se comprometa a ejecutar lo ya establecido en los Acuerdos de París; que las corporaciones se comprometan a ser empresas socialmente responsables del medio ambiente y que los ciudadanos en general dejen de ser indiferentes y transformen su estilo de vida y de consumo.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que no creen en el cambio climático?

Que la ciencia lo demuestra con datos. Lo tienen que investigar e informar que el cambio climático es real y es causado por actividades del hombre.

¿Cuál es el problema ambiental que te interesa y no está recibiendo suficiente atención?

Para mí, la escasez de agua potable que sufre nuestra ciudad y el aumento de las temperaturas.

¿Qué le dirías al gobierno sobre esta problemática?

Que tomen acción, no sean indiferentes y no esperen que el problema sea cada vez más grande para generar consciencia.

¿Cuáles son los cambios que recomiendas en el estilo de vida para contribuir al cuidado del planeta?

Todo. Es medir qué consumes, analizar todo el proceso de producción de lo que consumes y transformar todo aquello contamina o amenaza la naturaleza, las plantas y los animales

¿Cuál es el panorama que tienes sobre la situación del planeta? ¿Puede mejorar?

Nos queda muy poco tiempo, pero creo que si todos nos sumamos a esta acción lo podemos resolver.

Foto por Patricia Ramírez.

VICE: ¿Qué exiges en esta manifestación?

Paulina: Lo que quiero lograr con esta manifestación es despertar la consciencia del mexicano para actuar sobre el cambio climático. Que sepan lo necesario de tener una vida más responsable con lo que consumimos y con la basura que producimos.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que no creen en el cambio climático?

Lo primero que deberían hacer es leer y educarse porque esto real y nos afecta. Lo que hagan ellos hoy va a afectar a nuestra generación y a las que demás.

¿Cuál es el problema ambiental que te interesa y no está recibiendo suficiente atención?

El uso de plástico y materiales desechables.

¿Qué le dirías al gobierno sobre esta problemática?

Que tienen que empezar a tomar acciones ya. Creo que el haber recortado el presupuesto es un error porque es de las grandes problemáticas que tiene el país y que más puede afectar a los mexicanos, sobre todo a los de la base de la pirámide. Deberían tomar acciones que incentiven al pueblo a usar más el transporte público. También tienen la responsabilidad de crear políticas públicas que nos obliguen a usar menos el plástico, por ejemplo. En resumen: políticas públicas y educación ambiental.

¿Cuáles son los cambios que recomiendas en el estilo de vida para contribuir al cuidado del planeta?

Creo que lo primero es concientizarnos sobre la cantidad de plástico y desechables que usamos. Lo que recomiendo es adoptar un estilo de vida donde produzcamos la menor cantidad de basura: usar toppers, termos de agua, si vas al supermercado lleva tus propias bolsas de tela para guardar la verdura.

¿Cuál es el panorama que tienes sobre la situación del planeta? ¿Puede mejorar?

Yo soy una persona muy positiva. Yo sí creo que todavía hay un punto de retorno pero tiene que ser un trabajo de todos. Si no todos nos subimos al barco, no habrá punto de retorno.

Foto por Patricia Ramírez.

Jerónimo Zarco, 15 años

VICE: ¿Qué exiges en esta manifestación?

Jerónimo: Hicimos un pliego petitorio con seis puntos para que el gobierno tome consciencia de que debe preocuparse por los jóvenes porque somos los que verdaderamente vamos a sufrir el cambio climático. Estamos exigiendo acción porque ahorita no tenemos el poder de toma de decisiones sin embargo tenemos el derecho de exigir y que nos respondan con un sí o con un no, dependiendo. Nosotros queremos un sí a nuestro pliego petitorio.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que no creen en el cambio climático?

El ser humano tiene la capacidad más importante que es pensar, razonar, de ver hacia adelante. No somos salvajes. Ahora con esto, la ciencia nos lo ha dicho y podemos percibirlo, antes no sentíamos tanto calor como ahora. Es una obviedad que el cambio climático está existiendo y no hay manera de que se pueda rechazar a menos que simplemente sea necedad.

¿Cuál es el problema ambiental que te interesa y no está recibiendo suficiente atención?

El cambio climático en general está pasando desapercibido y este movimiento (Fridays for Future) es importante para concientizar.

¿Qué le dirías al gobierno sobre esta problemática?

Que se cumplan los seis puntos del pliego petitorio y reformen la constitución para nuestro beneficio porque es la Carta Magna que nos rige a todos. La ley más importante de México.

¿Cuáles son los cambios que recomiendas en el estilo de vida para contribuir al cuidado del planeta?

Sobre todo, dejar de utilizar el coche y optar por el transporte público. Porque al dejar de utilizar el coche, los taxis se vuelven más eficientes.

¿Cuál es el panorama que tienes sobre la situación del planeta? ¿Puede mejorar?

Si tomamos acción, sí.

Foto por Patricia Ramírez.

Meli Velasco, 49 años

VICE: ¿Qué exiges en esta manifestación?

Meli: Yo pertenezco a Fundación Chalchi A.C. la primera organización no gubernamental ambientalista del estado de Veracruz que logró subir la iniciativa al congreso local para prohibir el uso de popotes y bolsas en todo el estado. Eso es lo que también aquí exigimos.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que no creen en el cambio climático?

Que ya la pagarán.

¿Cuál es el problema ambiental que te interesa y no está recibiendo suficiente atención?

La más fuerte, por la que nos estamos manifestando, es el cambio climático. Pero también hay que añadir que no tenemos acceso a una mejor calidad del agua por el uso indiscriminado del plástico en nuestro país. En otros lugares del mundo ya se están tomando acciones sobre esto.

¿Qué le dirías al gobierno sobre esta problemática?

Que hay que ser más enérgicos y tomar acciones ya. El planeta y la vida no pueden esperar. El futuro ya nos alcanzó.

¿Cuáles son los cambios que recomiendas en el estilo de vida para contribuir al cuidado del planeta?

Tenemos que cuidar que lo que usamos sea reciclable, no usar plásticos, no desperdiciar agua cuando nos bañemos, no pedir bolsas cuando vamos al supermercado o las tiendas de conveniencia, no usar popote. El lema de Chalchi es “Sin popote, por favor”.

¿Cuál es el panorama que tienes sobre la situación del planeta? ¿Puede mejorar?

Si tomamos consciencia, claro que sí. Ya no hay tiempo, por eso necesitamos acciones inmediatas.

Foto por Patricia Ramírez.

Claudio Laparade

VICE: ¿Qué exiges en esta manifestación?

Claudio: Yo exijo que se haga consciencia y que tome responsabilidad la gente que está detrás, todas estas compañías que están acabando con el planeta. Las soluciones la tienen la ciencia, entonces debemos crear consciencia.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que no creen en el cambio climático?

Que confíen en sus sentidos y volteen a ver lo que está ocurriendo.

¿Cuál es el problema ambiental que te interesa y no está recibiendo suficiente atención?

Todo. El colapso del ecosistema completo, de las especies, del agua, del aire. Tenemos el tiempo limitado y nadie lo está tomando realmente en serio.

¿Qué le dirías al gobierno sobre esta problemática?

Que se siente a hablar con los científicos mexicanos que tienen las respuestas para solucionar esto.

¿Cuáles son los cambios que recomiendas en el estilo de vida para contribuir al cuidado del planeta?

Tratar de ser conscientes de lo que consumes, de dónde viene y a dónde va a parar.

¿Cuál es el panorama que tienes sobre la situación del planeta? ¿Puede mejorar?

Sí, totalmente. Este movimiento es una prueba de que va a mejorar porque nosotros no nos vamos a quedar callados.

Foto por Patricia Ramírez.

Mariane, 18 años

VICE: ¿Qué exiges en esta manifestación?

Mariane: Personalmente exijo consciencia de toda la gente porque está en manos de todos cambiarlo. Nosotros podemos hacer un cambio personal y generar presión en las empresas y los gobiernos.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que no creen en el cambio climático?

¿No han sentido más calor últimamente?

¿Cuál es el problema ambiental que te interesa y no está recibiendo suficiente atención?

Todas. La capa de ozono la estamos dañando y eso tiene diferentes consecuencias en el planeta

¿Qué le dirías al gobierno sobre esta problemática?

Que ellos son los que más poder tiene en el cambio climático, ellos son los que podrían hacer políticas ambientales que pueden generar un gran impacto.

¿Cuáles son los cambios que recomiendas en el estilo de vida para contribuir al cuidado del planeta?

Usar más la bici, el transporte público, no usar plásticos de un solo uso, bañarse en menos tiempo, y hasta buscar en internet.

¿Cuál es el panorama que tienes sobre la situación del planeta? ¿Puede mejorar?

Creo que no, pero podemos disminuirlo.

Foto por Patricia Ramírez.

Arantza, 24 años

VICE: ¿Qué exiges en esta manifestación?

Arantza: Que se cree una consciencia para reducir el riesgo de las especies en extinción y el peligro del medio ambiente.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que no creen en el cambio climático?

Que ya no es una cuestión de creencia o no, ya hay hechos que lo respaldan. La ciencia lo dice, las especies se están extinguiendo, la temperatura es cada vez más diversa, ya no es cuestión de si se cree o no, es un hecho.

¿Cuál es el problema ambiental que te interesa y no está recibiendo suficiente atención?

A mí me preocupa más que la cuestión ambiental siempre pasa a segundo plano, les preocupa más lo político y económico, no se contempla una dimensión de cuanto afecta la alteración ecosistémica natural en nuestra vida.

¿Qué le dirías al gobierno sobre esta problemática?

Que realmente nos escuche los jóvenes. Nosotros necesitamos un cambio porque somos los que estaremos aquí más tiempo. Necesitamos que hagan políticas y tomen acciones para realmente generar el cambio.

¿Cuáles son los cambios que recomiendas en el estilo de vida para contribuir al cuidado del planeta?

Generar menos basura, ahorrar más agua, ser más conscientes respecto a los animales e informarnos sobre el cambio climático y ver qué podemos hacer.

¿Cuál es el panorama que tienes sobre la situación del planeta? ¿Puede mejorar?

Necesitamos crear una consciencia. Tenemos mucho que hacer e individualmente podemos hacer mucho.

Foto por Patricia Ramírez.

Javier Islas, 22 años

VICE: ¿Qué exiges en esta manifestación?

Javier: Consciencia hacia nuestro mundo y hacia nosotros.

¿Cuál es tu mensaje a las personas que no creen en el cambio climático?

Que es para ellos, ellos mismos se perjudican si no voltean a ver todo lo que está ocurriendo.

¿Cuál es el problema ambiental que te interesa y no está recibiendo suficiente atención?

El consumismo y la contaminación.

¿Qué le dirías al gobierno sobre esta problemática?

Que hay que arreglar las cosas, implementar energías sustentables. Debe existir un cambio de ética y ver cómo la gente entiende que toca reciclar, que toca tener consciencia, que toca cambiar su forma de vida.

¿Cuáles son los cambios que recomiendas en el estilo de vida para contribuir al cuidado del planeta?

Dejar lo desechable, no consumir tanto, no tirar basura, reciclar, tratar de usar menos energía posible.

¿Cuál es el panorama que tienes sobre la situación del planeta? ¿Puede mejorar?

Yo creo que, si no lo mejoramos nosotros, va a reaccionar. Se necesita un cambio.

