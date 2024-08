Jóvenes españoles explican por qué ya no usan Facebook

Mark Zuckerberg no está viviendo sus mejores días. Las autoridades europeas y americanas le reclaman explicaciones sobre la fuga de datos de Facebook y su fortuna ha bajado en 7 millones desde que saliera a la luz la filtración masiva de datos de los usuarios de la red social, que han alimentado las especulaciones sobre su influencia en campañas electorales y elecciones como las americanas, que dieron a Donald Trump el poder.

Por si fuera poco, a los jóvenes ya no les interesa Facebook. El número de usuarios entre los 12 y los 25 años es cada vez menor, lo que genera que la red social más usada del mundo sea también la más percibida como anticuada por los más jóvenes.

Videos by VICE

¿Se está convirtiendo Facebook en una red social de padres que comparten frases motivacionales y noticias de sucesos? Le preguntamos a cuatro jóvenes por qué han dejado de usarla y les pedimos que le den un consejo a Zuckerberg. Y, tal como está la cosa, seguramente lo agradezca.

Gala tiene su propia marca de ropa, Gecesiete

Gala, 21 años, estudiante de Derecho

VICE: ¿Qué hay, Gala? ¿Tienes cuenta en Facebook?

Gala: Sí, tengo cuenta desde hace muchísimos años. La clásica historia de cuando con doce años te ponen internet en casa y te haces cuenta en todas las redes sociales, desde el chat Terra hasta el Club Penguin.

Pero, ¿la usas?

Muy poco, subo a veces fotos con amigos que sé que si se quedan en mi móvil se perderán para siempre en la inmensidad de iCloud, pero que si están en Facebook al menos dentro de un año me avisará de que este año y este día en concreto fui feliz. Aparte de eso, solo para ver memes de hummus y vídeos de perritos.

¿Se ha convertido Facebook en una red social de padres?

Creo que sí, al menos los míos están a tope. Recuerdo cuando aún vivía en casa de mis padres y a la hora de comer tenía que gritar cuatro veces “a comerrrr” para que mi madre se levantara del ordenador. Un giro muy loco de los acontecimientos.

Si fueras Mark Zuckerberg ¿cómo reconducirías Facebook para atraer a tu generación?

Lo primero, clases para dejar de parecer un cyborg amable que viene a esclavizar la humanidad. Respecto a Facebook, molaría que fuera de los primeros en quitar las restricciones de pezones femeninos, permitir a la gente trans poner su nombre y no el que viene en el DNI y demás cosas así.

¿Cuál es la red social que más usas?

Siempre he usado mucho Twitter, pero ahora está ahí ahí con Instagram. Twitter me gusta porque si lo sabes usar y te labras una buena timeline que leer tienes un reguero constante de memes, ocurrencias y tuits firmados por la peña más ingeniosa de España. The good old days de @garzari, @ohmyloving, @canodrama, @muertehorrible y demás gente brillante.



Instagram también me gusta mucho desde que copió las Stories a Snapchat. Ahora fundamentalmente me meto y solo veo Stories para matar el tiempo. Es entretenido ver las vidas de los demás on live cuando estás planchada en la cama y tu vida te interesa más bien poco.

Juan, 22 años, músico

VICE: Juan, Facebook, ¿qué?

Juan: Facebook lleva mucho tiempo hundiéndose. Se ha convertido, por un lado, en una red de pantalleo absoluto. Cada logro que consigue la gente lo sube a Facebook para curar su inseguridad a base de una buena dosis de comentarios y likes. Por otro lado, se está volviendo aburrido porque es todo publicidad de mierdas que no te interesan para nada, eventos que no tienen que ver contigo… La publicidad en Facebook es como en la tele: te la tragas quieras o no y está por todas partes. Y encima, está la gente que se te echa encima por publicar ciertas opiniones. O incluso la Policía, que te puede picar la puerta por algo que hayas compartido en tu muro, y el propio Facebook con su censura y su «esta publicación infringe las normas de nuestra comunidad».

¿Cuál es tu red social favorita?

La que más uso es Instagram, porque es la que más cercana a mi generación está, no es una red tan de gente mayor como Facebook. La peña es un poco más libre y pone más lo que le da la gana, mientras que en Facebook la mayoría de gente de mi edad tiene agregados a sus padres, a amigos de sus padres, a sus tíos, a sus vecinos, a profesores… y acaba auto censurándose.

¿Tú tienes cuenta en Facebook?

Sí.

¿Y cuál es tu última publicación?

Una noticia que hablaba sobre la contaminación en Gijón por el carbono almacenado en el Puerto del Musel. De las pocas cosas que pongo en Facebook son vídeos de música que me molan, fotos en las que me etiquetan o publicaciones como estas, para que la peña que tengo agregada sepa cosas que renta saber.

Comparto noticias que reflejan que Asturias, por mucho que lo vendan como paraíso natural, es la región más contaminada de España. O de lo jodido que está el mundo, o de lo malo que es comer carne, o de lo necesario que es conservar las diferentes lenguas de España. También comparto un montón de publicaciones de flautas que le roban a la gente porque estudio en el Conservatorio. Si va a estar todo el mundo poniendo mierda, yo al menos quiero poner cosas que sean interesantes, útiles o productivas.

¿Qué consejo le darías a Zuckerberg?

Que vendiera Facebook por Wallapop y se comprara uno nuevo.

Imagen vía Kai

Kai, 17 años, músico y performer cyborg

VICE: Hola, Kai. ¿Usas Facebook?

No. Desde que me desinstalé la aplicación por no tener espacio de almacenamiento en el móvil, Facebook desapareció de mi día a día.

Y tus amigos, ¿lo usan?

Los de más de 40 sí.



¿A qué crees que se debe ese desinterés de tu generación por Facebook?

A que solo hay invitaciones al Candy Crush y a la evolución natural de los medios. Facebook se usó como introducción a la red social y ahora ese manual no tiene función en el día a día.

¿Cómo crees que podrían enganchar un poco a la gente de tu edad?

Creo que actualizar ya Facebook Social para poder interactuar en realidad virtual.

¿Usas redes sociales?

Sí. La que más uso es Instagram, pues en el menor tiempo te enseña atmósferas más claras. Con Twitter no me veo del todo identificado, creo que ha creado una comunidad fiel pero muy concreta. Demasiada información inmediata, una clara representación de la mente humana del siglo XXI.

Belén, 18 años, estudia interpretación

VICE: Hola, Belén. ¿Crees que Facebook se está volviendo aburrido?

Belén: La palabra no es aburrido, porque creo que es una aplicación con muchísimas opciones de comunicación y puedes optar por diversas actividades dentro de ella. Pero sí que la considero un poco anticuada y centrada en un usuario con un rango de edad determinado.

¿Te refieres a que es para gente mayor?

Sí. De hecho creo que esa es la razón por la cual no la utilizo. Aunque en Instagram cada vez son más los usuarios de la edad de mis padres, creo que en Facebook mis publicaciones están mucho más al alcance de las personas con ese rango de edad, lo que me limita a la hora de subir mis fotos o mis textos.

¿Cómo le explicarías a Mark Zuckerberg por qué está perdiendo a los usuarios más jóvenes?

Le diría que la competencia de Instagram es un factor esencial, pero entran en juego otros motivos. Como que si las personas mayores se concentran en Facebook, los jóvenes se irán a otras aplicaciones donde los mayores no vean sus publicaciones.

¿Crees que hay remedio?

Quizá sí, si mejoraran por ejemplo las videollamadas. También sería útil crear dentro de Facebook algo como el explora de Instagram donde según tus gustos encuentres perfiles que puedan interesarte. También cambiaría la estructura, porque no atrae visualmente a simple vista. A día de hoy, tengo que buscar bien para ver la información de cada perfil, yo agruparía las opciones en pocos botones.