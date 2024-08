Hablamos con los jóvenes más destacados del Cross-Training español

Quizá ni siquiera te lo has planteado porque eres más de correr un rato o marcarte un maratón… de series. Un hábito que no estiliza, pero que también cansa. Y nada es incompatible. Vayamos al grano: cuentan las precoces leyendas del Cross-Training español que estamos ante un deporte divertido y al alcance de cualquiera. Exige disciplina, constancia, actitud y motivación.

Por si no tienes ni puñetera idea de lo que hablamos, el Cross-Training supone casi una forma de vida, un ejercicio variado que ejecuta diferentes movimientos funcionales a una intensidad muy alta y que potencia las capacidades y habilidades humanas. Suena bien, ¿verdad? Imagina un entrenamiento ecléctico, una sesión de una hora que, por ejemplo, combina la gimnasia con la halterofilia y las dominadas y la cuerda y el remo y las anillas y la comba como si no hubiera un mañana. Todo esto acelera el metabolismo y pierdes calorías rápidamente. Te sientes mucho mejor contigo mismo, coleccionas desafíos y adaptas el circuito de ejercicios a tus particularidades porque para eso está el coach, que te asesora individualmente y propone un programa a medida. Lo mismo te sumas a este frenesí atlético después de conocer a los tres jóvenes que lo viven con fervor con los que hablaremos en este artículo. Auténticos portentos del Cross-Training.

El Cross-Training es uno de los acondicionamientos físicos más completos del mundo del Fitness y en VICE hemos querido descubrirlo mejor con Patricia Giraluna, Manuel Dobón y Astrid Galimany, tres de los nombres propios del momento. Entramos en un microcosmos incluso lingüístico, donde se usan conceptos como WOD (Work Of the Day, entrenamiento diario), BOX (espacio donde se entrena) o ‘burpees’, que es un genuino combo de flexiones, sentadillas y saltos que agota solo con mirarlo.

Patricia Rodríguez (Barcelona, 26 años)

VICE: ¿Qué significa para ti el deporte y, en concreto, el Cross-Training?

Patricia Rodríguez: El deporte es mi prioridad y el Cross-Training es el must. Hay gente que necesita un vaso de leche antes de irse a la cama. Yo, si no entreno, ¡no duermo!

¿Cuándo decidiste practicarlo de forma competitiva y profesional?

El cambio ha sido muy reciente. Empecé combinándolo con mi otro deporte, el rugby, a modo de complemento, hasta que hace unos meses me inicié en la competición. Hace unas semanas, decidí dejar el rugby en stand by para centrarme en un proyecto deportivo de la mano de Marc Ordeig, mi entrenador. (Marc es uno de los referentes en España.). Y ahora ya solo me queda entrenar, y mucho, para estar a la altura.

«Me dicen que estoy loca… y es verdad»

Si yo te preguntara por qué hacer Cross-Training… ¿qué me dirías para animarme?

Que si tienes ganas de poner a prueba tus límites… busca el Box más cercano.

¿Cuál es el mejor momento que has vivido hasta la fecha en este deporte y… cuál es el menos bueno, ese instante de incertidumbre?

Mi mejor momento fue ganar un WOD contra equipos internacionales, entre ellos The Unit, el mejor equipo de Cross-Training en España. ¡Y no tengo peor momento! Ha habido momentos negativos, como las lesiones, pero siempre ha salido algo bueno de allí. Somos expertos en superarnos, ¿no?

¿Cómo resumirías tu trayectoria?

Corta, pero extremadamente intensa. En la mayoría de ocasiones en las que me enfrento a un WOD aún me siento una ‘rookie’ (novata).

¿Cómo influye el Cross-Training en tu día a día, cómo se concilia todo, cómo te cuidas, cómo saca uno fuerzas para practicarlo?

Me levanto a las 7:30h, desayuno mi oatmeal y me voy para el trabajo. 10 horas más tarde y muchos emails después, me dirijo hacia el Box y me pongo a calentar. El entrenamiento suele durar entre 3 y 4 horas, pero con dosis social y de estiramientos incluida. (Risas.) Es difícil conciliar un trabajo como el mío (Community Management) con una intensidad y volumen de entrenos como los que requiere el Cross-Training. Lo cierto es que siento mucha envidia de los coaches que pasan todo el día en el Box, pero, a la vez, también es sano salir de esas cuatro paredes y crecer en otros ámbitos. El ‘cross-trainer’ de competición lo es desde que se acuesta hasta que se levanta. Debes estar dispuesto a condicionar tu rutina y someterla a una presión que no todo el mundo quiere o puede soportar. Entreno 5 ó 6 días a la semana, cuido mi alimentación, en mi día de descanso trato de ir al fisioterapeuta o el osteópata y sacrifico gran parte de mi tiempo por esto. Por suerte, mi pareja también se dedica al Cross-Training y me entiende y apoya. La mayoría te dirán: «¿Y todo por un hobbie?». Se trata de ponerle pasión a lo que haces. No me gustan las medias tintas. Detesto la sensación de que podría haber hecho más. Hay que entregarse. En este y en cualquier ámbito de la vida.

¿Qué te suelen preguntar a tu alrededor -familiares, amigos- y qué te dicen cuando te ven afrontando estos desafíos?

Me dicen que estoy loca… y es verdad. Para practicar este deporte tenemos que tener algo de locura. En mi grupo de entreno lo llamamos «enfermedad».

Este deporte, ¿es más mental o más físico?

Cualquier persona con un mínimo estado de forma puede practicar Cross-Training. El que quiere ir más allá, necesita una mentalidad diferente. El componente mental es definitivamente el valor diferencial. Yo lo describiría como el «instinto asesino».

¿Algún capricho que te regalas de vez en cuando aunque se salga de la disciplina de entrenar y esas cosas? Confiesa…

La combinación pizza más helado es un clásico de este deporte. Ya he marcado en el calendario la próxima competición en que podré hacer este ‘cheat meal’. (Risas.)

¿Qué cualidades se necesitan para lanzarse al ruedo del Cross-Training?

¿Para competir y destacar? Sacrificio, pasión y locura. Sin lo primero no hay mejora. Sin lo segundo no hay disfrute. Y los anteriores no se cumplen sin un punto de lo tercero.

¿Por qué crees que el Cross-Training está en auge?

Porque todo el mundo puede practicarlo. Así de simple.

Manuel Dobón (Elche, 17 años)

VICE: ¿Qué es para ti y qué representa el Cross-Training en tu día a día?

Manu Dobón: Es un estilo de vida, que debe gustarte mucho para entenderlo. El Cross-Training es mi pasión y por lo que siempre estoy motivado.

¿Cuál es el mejor momento que has vivido hasta la fecha en este deporte y cuál es el menos bueno, ese instante de incertidumbre?

He vivido muchos momentos buenos con el Cross-Training y espero que queden más. Momentos malos por suerte he vivido pocos, etapas en las que no progresas o estás mas desmotivado, pero piensas en tus objetivos y te centras rápido.

“El Cross-Training es un estilo de vida”

¿Cómo define el Cross-Training tu vida cotidiana?

Intento practicarlo a diario, unos días más suave y otros más fuerte; simplemente, me encanta y no me cuesta nada ir a entrenar.

Este deporte, ¿es más mental o más físico?

Es físico, pero cuando llegas a un cierto nivel más competitivo, es un 99% mental.

¿Puedes confesar algún antojo u homenaje que te das de vez en cuando aunque se salga de la disciplina de preparación?

Salir de fiesta con los amigos después de haber pasado una etapa de competición.

¿Por qué crees que el Cross-Training está de moda?

La influencia de las redes sociales y esa forma de entrenamiento tan divertida que crea gente muy fuerte.

Astrid Galimany (Barcelona, 29 años)

VICE: ¿Qué supone en tu vida el deporte y, concretamente, el Cross-Training?

Astrid Galimany: Para mí el Cross-Training es un estilo de vida. Me ha servido para conocerme a mí misma, para vencer esas barreras que a veces nos hacen no creer en nosotros mismos. Me ha dado confianza, seguridad, amistades y mucha felicidad.

¿Cuándo decidiste dedicarte de forma competitiva y profesional?

De forma competitiva lo decidí a los 4 meses de hacer Cross-Training porque mi entrenador, Marc Ordeig, quería hacer un equipo de competición en su centro. A un nivel profesional me surgió un par de años después. Llevaba mucho tiempo trabajando en el sector deportivo y del fitness hasta que un día coincidí con unos inversores que querían abrir un nuevo centro de Cross-Training en Barcelona capital y me propusieron llevarlo. (Es la ‘Head Coach de Cross-Training Sant Martí’.)

¿Por qué me dirías que me meta en esto?

Pruébalo. Si vas a un buen centro y tienes buenos entrenadores, verás que eres capaz de hacer cosas que jamás hubieses imaginado. Alucinarás con el ambiente que se respira en un Box y te sentirás más vital, en forma y seguro de ti mismo.

“Eres capaz de hacer cosas que jamás hubieses imaginado”

¿Cuál es el mejor momento que has vivido hasta la fecha en este deporte y el menos bueno?

Los mejores momentos siguen siendo cuando un cliente consigue hacer un movimiento que nunca se veía capaz de hacer, con esa cara de alucinar y de felicidad extrema a la vez. Momentos menos buenos son cuando en una competición tienes un objetivo y estás en medio de la prueba y ves que tu cuerpo no responde, que tiene que hacer algo que sabes que es capaz de hacer, pero está tan fatigado que no da de sí… Eso decepciona un poco.

¿Cómo influye el Cross-Training en tu día a día, cómo saca uno energía para practicarlo y cuidarse a todas horas?

Pues es algo muy difícil, sobre todo cuando te pasas el día entero encerrado entre cuatro paredes para entrenar o trabajar. Creo que hay que aprender a escucharse y encontrar el equilibrio, que si un día no estás motivado para comer sano o para entrenar al 100% y tu cuerpo te está diciendo que no… escúchalo, descansa y mañana será otro día.

¿Qué te suelen preguntar a tu alrededor y qué te dicen cuando te ven viviendo estos retos?

Al principio, mi madre no paraba de decirme que cuándo lo iba a dejar, que por qué hacía esto… Hasta que mi vida profesional creció. Ahí ya no dijo nunca nada más y ahora solo siento que mis padres me admiran muchísimo y están muy satisfechos de mí. Amigos y familiares acostumbran a alucinar con lo que haces porque desconocen el tema y normalmente me hacen preguntas del estilo “¿Cuántos kilos levantas?” y cosas así…

¿Y por qué crees que el Cross-Training está en candela?

Porque aporta muchísimas cosas, porque es muy dinámico y se sale de la rutina, por su comunidad de gente, por el ambiente tan bueno que se crea.

