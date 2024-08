Joya: Kacey Musgraves hizo un cover a Selena en Houston

Recién terminada su participación presentando premios en la ceremonia de los Oscars 2019, la ganadora del Grammy a Álbum del Año Kacey Musgraves fue la encargada de inaugurar el evento anual de 20 días RodeoHouston en Houston, Texas. A la mitad de su set, la superestrella de country hizo el cover perfecto al éxito de 1992 de Selena y Los Dinos “Como la flor”. La multitud estalló en jolgorio, y según el Houston Chronicle estamos hablando de una audiencia de más de 53,000 personas.

Selena es una leyenda pero sobre todo es una leyenda en Texas, y lo que hizo que este cover fuera más significativo es que el concierto de ayer fue casi 24 años después de la última presentación de la reina del TexMex en el mismo RodeoHouston el 26 de febrero de 1995, un mes antes de su trágico asesinato. Esa presentación se lanzó en 2001 como un álbum tributo y Musgraves reconoció el significado de la circunstancia, diciéndole a la audiencia: “¡Amo a la reina Selena tanto como ustedes!” Mira un clip de la presentación abajo.

https://twitter.com/PopCraveNet/status/1100294958085562368

Ahora, si no nos creen a nosotros, porque somos Noisey y no sabemos nada, la hermana de Selena, Suzette Quintanilla, publicó un video en Instagram diciendo: “Awwww, ¡quiero llorar! Me lleva de regreso. ¡Muchísimas gracias [Musgraves] por el amor en el Houston Rodeo esta noche con ese jam de SELENA Y LOS DINOS!”

