«Joyas del Underground Navideñas», nuestro primer compilado

Todo el tiempo estamos publicando música, en exclusiva o cubriendo la noticia, pero siempre a nombre de algún sello, plataforma, etc. Nosotros definitivamente no somos un sello y no pretendemos serlo, pero, ¿por qué no? Ya era tiempo de compilar algo de música nueva de nuestros artistas favoritos y lanzarla nosotros mismos.

Dicho eso, nos complace presentar las Joyas de Underground Navideñas, retomando una de nuestras columnas favoritas: Joyas del Underground Sin Costo, la que alguna vez planteó nuestro amigo y colaborador, Sonido Berzerk.

Videos by VICE

Para hacerlo un poco más interesante, la mecánica de este primer compilado tenía que representar un reto de alguna u otra manera. Dadas las fechas, no fue muy difícil decidir que los temas tenían que tener algo relacionado a la navidad. Invitamos a 5 productores latinos de distintas nacionalidades para realizar la tarea. Con el tiempo encima, tenían que ser algunos de los más constantes, habilidosos y veloces ejecutores, sin olvidar apostar por caras nuevas.

El resultado incluye a Eric Uh y Beastie C feat. Algo de México, DSTRCV de Chile, JLZ de Brasil y Milkshk de Perú. En ese mismo orden está el tracklist de principio a fin, iniciando con los cortes más veloces para relajar los beats por minuto poco a poco. A pesar de que la temática en cuestión sea la navidad, les pedimos que fueran fieles a su estilo de producción.

La portada está a cargo de Shakiro Nil. ¡Disfrútenlo!

https://soundcloud.com/thumpespanol/sets/las-joyas-del-underground

De Eric Uh ya estrenamos un sencillo hace un año y desde entonces no ha dejado de aumentar su ritmo de producción. Lo vimos darse a conocer con Raccoonin Records para abrirse camino y publicar con los nacionales Futurable y Juke Mx, al igual que con los foráneos Sequel One Records y Timewheel. Al momento de los beats tiene una clara afinidad por el hip hop, el footwork y los breaks de jungle, con melodías de ensueño estructuradas para dejarse llevar.

Entre los samples vocales ocasionales que se pueden encontrar en su trabajo, en este caso particular desarrolló un footwork/juke a partir de las palabras del ilustre Terence McKenna, donde explica la relación entre Santa Claus y el hongo con propiedades psicotrópicas Amanita Muscaria, además de su influencia en culturas antiguas y modernas.

Beastie C ha seguido con la labor de las joyas del under sin costo, a él se le comisionó la tarea de reunir a la gente para este compilado lo más pronto posible. Es colaborador de Thump y también un productor de hip hop extravagante, además de incursionar en otros géneros de vez en cuando. También es el responsable de Raccoonin Records y trata de estar en constante diálogo con productores/medios de distintas latitudes. Recomendamos ampliamente el EP que publicó en OSUK MX a lado del rapero Ace Hitter. El que está por sacar con Daniel Maldita Sea para el Sonido Inconsciente es una locura, ya lo escucharán.

Volviendo a lo que nos concierne, para nuestro asunto decidió samplear la tonada de «Jjingle Bells» para ponerle un beat bien tumbado, algunos arreglos sencillos y una colaboración con Algo en las barras. El coro está a cargo del mismo Beastie y definitivamente es una rola muy divertida a la vez que podría llegar a parecer sombría.

DSTRCV ya ha pasado por nuestras exclusivas. Está con bastante movimiento en el sur del continente y está poniendo en el mapa el juke chileno junto con sus amigos, con quienes ahora integra el sello Makinmovs, de ellos recomendamos el último compilado que liberaron. Ignacio es el nombre de pila de DSTRCV y también tiene un proyecto alterno de reguetón llamado elocuentemente El Nachito, otro de nuestros favoritos de 2017.

Para estas joyitas navideñas incluyó un sample de la película Mi Pobre Angelito y una bellísima melodía del videojuego Final Fantasy, orientado hacia la rítmica en tresillos del phonk.

JLZ tiene 19 años y sus influencias vienen del baile funk y los ritmos africanos. Representa los colectivos Oneself de México y Slum Waves de Brasil. Algunas de sus canciones han sido tocadas en Soulection Radio y Enchufada. Ha colaborado en tracks con Sango y con Neguim.

Su origen brasileño siempre persiste en el feeling de su música, inició desde el 2014 produciendo solo trap pero podemos darnos cuenta de que ha crecido mucho en poco tiempo para reflejar versatilidad, desde los ritmos africanos hasta sus derivaciones en música local brasileña como la «Arrocha».

Para este compilado nos entregó un track oscuro con una onda entre grime asiático, trap, las percusiones de toque tropical que siempre son un deleite en lo que hace y el toque navideño con unos cuantos «ho ho ho«, campanas y un solitario «Merry Christmas«; haciendo bastante sutil y contundente la alusión.

Areliz Ramos es la mente detrás de Milkshk, un proyecto que conocimos por una playlist de Kriolla y cuyo sonido nos atrapó desde el primer instante. Transmite toda la delicadeza y dulzura del toque femenino, de una manera que navega a la par con momentos sólidamente oscuros. Su sonido viene del trip hop, ambient, r & b y hip hop. Toma inspiración del synth pop de los ochenta, del hip hop de la vieja escuela y de las melodías orientales.

Su tema para este compilado transmite paz y un bonito pero incierto espíritu navideño, al igual que nuestra época actual. Al llegar esta fecha podemos olvidarnos de todo lo horrible y cada vez más roto que está el tejido social para sentir que todo está bien –aunque sea durante los minutos que dure una bella melodía–.