Joyas del underground sin costo Vol. XXXI

Año nuevo, formato nuevo para las joyitas del under sin costo. Nos emociona mucho anunciar que el volumen 31 será también el primero que transmitiremos en Internet Public Radio, en esta ocasión mezclado por su servidor Jorge Leal a.k.a Beastie C. Seguirá siendo un volumen cada final de mes. Un mes lo haré yo, el siguiente lo hará Luis Tomita, lo que significa que la apertura será en mis turnos hacia los breaks, bass, hip hop, footwork juke, baile funk, dembow, etc.

El turno de Tomita va volcado hacia los cuatro cuartos, techno, house, disco y sus versiones más experimentales. Esto por la obvia razón de que tenemos que abarcar el más amplio espectro musical electrónico latino que esté en nuestras posibilidades. También porque Tomita definitivamente nos pareció el más indicado de la nueva escuela citadina en su rubro.

Volviendo al playlist, está ordenado al igual que el mix. Abrimos con el mighty Dj Kool Aid que se subió 50 rolas de chingadazo, muchas joyas que escuchar en la cuenta que hizo especialmente para la ocasión. Escogimos un bello track en colaboración con Limbo y Remo Virigha que nos hace recordar lo importante con una bonita frase “muestra los papeles que si no no hay show”. Continuamos con el Nachito y su remix a a “For The First Time” de Mac DeMarco en reguetón, una chulada. Viene Demxn con un track que habla de perdonar los errores propios, producido y rapeado por el mismo como de costumbre.

AMAZONDOTCOM nos deja con la boca abierta la mayoría de las veces que escuchamos algo de ella. Hizo un vuela cesos para un compilado de año nuevo vía The Astral Plane. Santa hizo lo propio para el primer compilado de T.A.U. con un bootleg bien matón a It G Ma de Keith Ape. Issey definitivamente es muy joven pero muy sorprendente. Está haciendo cosas dignas de admiración, tracks profundos y complejos en un estilo que se siente propio y fresco, algo de lo que pocos productores pueden presumir.

JLZ y VHOOR en un proyecto juntos es garantía de trip brasileño con bajotes. Weird Baile es el nombre que usan cuando sacan tracks en colaboración. Escogimos uno que es baile raro pero exquisito. El Irreal Veintiuno se armó un tribalito bien a gusto y oscuro para recordar el legado del ruidosón.

Dealer of illusions estrenó el Poltergeist EP. Con su track 3301 si que nos imaginamos una experiencia sobrenatural, progresión electrónica de la más fina. Vroma, nuestro rapero favorito de Cd. Juárez se hizo una rolita bien relajada con el ahora intermitente WYNO, productor que aunque no publique muchos tracks definitivamente no hay perdido el toque. Menta. Ha estado sacando beatcitos cada vez más tranquilos algo que siempre es agradecido para pasar un buen rato, muy al estilo de la escuela lo fi. Checa este que publicó con Finite. Trough y PCCL sacaron un ep colaborativo vía WOS, puro ambient del chido para la introspección.

Sandunga hizo el track 33 para el Usuario Aleatorio y está bien fogoso. Una productora de la que no se ha hecho tanto eco en los medios en comparación con la calidad de estudio y en vivo que ostenta. Conejx, productora de Juaritos hizo su primer edit, mashupeando a Nesstrak y Perro Sucio. La identidad de Undwght sigue siendo un misterio aunque sospechamos quién podría ser. Lo que tiene de flaco y misterioso lo tiene de duro en la producción. Miscelánea de Mezcales Records estrenó el segundo volumen del compilado Culture Cluv y lo puedes escuchar en todas las plataformas. De ahí extrajimos “Narfquel” track producido por Beastie C y rapeado por Algo, Hidalgo grime power en este tema. Mvrky Mvrk al parecer rebajó algún tema de Steve Lacy y unos raps bien intensos de Daniel Maldita Sea. Regal86 participó un track extra lit para el compilado Órbitas de Poat Records. Cuando Luxo no rapea bien cabrón como en este temazo producido por el Dios del Fuego. Produce tracks bien tripeados pal dancefloor bajo su pseudónimo, atinadamente nombrado Trippin´Moods. Regal86 hace una segunda aparición en esta lista, ahora con un remix que le hizo Jags a un track que sacó con Rebajado.

Eric Uh participó por segundo año consecutivo en el GROOVE SOUNDS & TWISTED RHYTHMS de los polacos Sequel One Records, que ahora nos entregan el quinto volumen con algunos productores bien interesantes como Dj Ends, Jana Rush y Neuropunk. El sello argentino Abyss publicó hace algunos meses el compilado Footwork vol. 3, del cual tomamos el remix de Chamal a “Wut U See” de Feli, con toda la clara influencia de los grandes footworkeros de Chicago y su sonido. Lil Benjas apunta con todo a la probabilidad de ser un gran referente del trap hecho en Monterrey. Niña Langosta es el nombre que usa esta rapera que desde que escuchamos en su inicio al momento, ha mejorado bastante la técnica. Como prueba, este track producido por If I Were. Cerramos la lista y el mix con el buen Fernando Rosas a.k.a Cualquierdejota, tornamesista y beatmaker de confianza. Estrenó un disco de beats bien chidito con Nova Fund, parte de los 3 lanzamientos de invierno con el que cerró 2017 el sello tulense comandado por José Soberanes. Los otros dos lanzamientos están a cargo de los también tulenses Kiote y Dios del Fuego en colaboración con macheteoxidado de Kansas, con los lanzamientos Ay, ¡wey! Y el Panorámicas rurales, respectivamente.