Joyas del underground sin costo Vol. XXXIV

El volumen 34 de las joyas gratuitas contempla varios brasileños, mexicanos, peruanos y un chileno; y también muchos géneros como el ambient, hip hop, baile funk, dembow, funk, footwork, cumbia y dubstep maniaco versión tropical.

Comenzamos con el chileno Near Oceans y un ambient vía WOS para calmar los sentidos e ir abriendo camino para los ritmos rotos y los bajos pesados. Playa Mata Fokas es el proyecto alterno de Metrik Vader, un rapero de Cancún que ha forjado a una leal base de fans por el simple hecho de que sus barras son himnos hechos rap, en esta ocasión con la versión rebajada de Thelema por Trippin´Moods vía L A C R A y Proyecto Marte.

Videos by VICE

Los brasileños Arielo y Arth.exe colaboraron para una Bala, literal y metafóricamente hablando, explosiva y oscura. PSEUDO ha mantenido firme el trabajo y ahora ensambló un tema a lo Memphis con el rapero y productor TRIP OD a.k.a DankOst. El material subterráneo de la CDMX.

Weird Baile es uno de esos proyectos a los que hay que poner atención detallada. Baile Funk de las tinieblas. Música ruidosa para los jóvenes es el nombre en español de la joya que produjo MAFFALDA desde Sao Paulo, Brazil, muy apropiado para hacer temblar ese sistema de sonido.

El clásico sample a “Changes” de Mala nunca había sonado tan potente como con los sub bajos de Mu540 vía WILE OUT. Pura fibra para derretir la pista. Un buen mash up siempre es bien agradecido, este que hizo Sanvtto de Rammstein y MCTH definitivamente tenía que ir directo a este set.

KILLDEM se produjo un banger para que Lil Benjas y Dedrick Jeraph pudieran soltar esa labia fresca necesaria para comenzar a sacudir los cuerpos de la audiencia. T.A.U. lanzó un nuevo compilado del cual incluimos aquí un perreo demente a cargo de Monttana Elizalde. Escucha ya el compilado completo.

Nismbatros transmitió algún buen recuerdo en la playa a través de este suave corte titulado Momentos. P0110 hizo un beat funky preciso para recibir al verano en el mejor mood. Dr. 100 es co-fundador del sello peruano Matraca y recientemente publicó un joint para la Liga Mexicana del Bass, footwork como mantequilla al oído.

DEMXN andaba en modo día nublado y preparó un beat melancólico para montarlo con barras crudas. 10010 hizo un reboot a Sunlight de L-VIS 1990 en 160 beats por minuto, cálido y luminoso footwork.

Desde a cuenta de Hamvre fue publicado tremendo y ácido cumbión a nombre de El dúo del Sexxxo. #ÁnimoDelincuencia. Así llegamos a uno de los momentos más sucios que ha visto esta sección de joyas musicales sin costo, a cargo de T-U con su irreverente corte titulado Lámeme la panocha puta. #ExorcismoWave

Kambaz viene con un temón desde Perú, un dubstep que a primera escucha podría parecer una fórmula sencilla, pero no tardas mucho en darte cuenta que es algo especialmente tropical para apreciar. S e a b l a z e menciona en su cuenta de soundcloud que su base tiene que ver con Chicago y México, por lo que no resulta para nada extraño que haya publicado un tema titulado Piedra bajo otro alías, Nagual.

Pach publicó un tema psicodélico que progresa apropiadamente para sumergirte en un bonito ambiente que convive en armonía con un potente bajo, con esto concluye la travesía sonora de hoy, esperando que esta montaña rusa de música les haya dejado algo clavado en la mente.

Conéctate con Noisey en Instagram.