JPEGMAFIA hace un cover a los Backstreet Boys, anuncia gira, sigue rockeando

Si no estás familiarizado con JPEGMAFIA, es un MC y productor de Baltimore, Maryland que se ha destapado un poco este año y es una de las promesas nuevas en el siempre intrincado panorama del hip hop actual. Su disco Veteran del 2018 sigue siendo una de nuestras entregas favoritas en lo que va de año, una obra llena de glitch, salvaje y furiosa, que salió de los rincones más profundos de Internet, con todo y fantasías sobre la muerte de Morrissey. También lanzó otro sencillo, la colaboración con Heno. “Does This Ski Mask Make Me Look Fat“, un himno retorcido, lento y anti-revolucionario. Ahora, fiel a su forma, JPEGMAFIA está de regreso con un cover de los Backstreet Boys. Más o menos. En “Millennium Freestyle” lo vemos canturreando románticamente a través de la introducción antes de ladrar que no puedes tener sus cintas maestras, y luego loopeándose a sí mismo para cambiar el coro de “I Want It That Way”.

Y esta fue la manera en cómo anunció su The Reverse Christopher Columbus Tour. “Me voy de gira por todo el mundo re-gentrificando cada ciudad, una por una”, escribió en Twitter. Comenzará en Vancouver, BC, a fines de agosto y luego se va para EE. UU., antes de llegar a Europa a fines de octubre. Echa un vistazo a todas las fechas abajo.

https://twitter.com/darkskinmanson/status/1016685210065223680

