JR hizo un pícnic enorme en la frontera MX–EUA

Después de haber causado revuelo por su macro-instalación de un niño llamado Kikito, asomándose sobre el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, JR regresa a la misma locación en Tecate para presentar una nueva obra que hace homenaje a la tradición más vieja del hombre: partir el pan.

Unos ojos punzocortantes sirvieron como el mantel sobre el cual se unirían personas de ambas naciones para hacer una amistosa comida que muestra lo que hay en ambos lados de la frontera. Esto es, claramente, solo una cosa: humanos. «Por los últimos 10 años, he estado trabajando en zonas de conflicto, cárceles, fronteras y siempre he encontrado un ángel que nos ha ayudado a hacer posible lo imposible… El picnic de hoy estaba claramente prohibido, pero aún así no fue detenido. Siempre vale la pena intentarlo», escribió JR en su sitio.

El «¿cómo lo lograron?» es una pregunta que tal vez tendremos hacerle personalmente al elusivo artista francés. Lo que es un hecho, no obstante, es que logró hacer una fuerte declaración sobre la realidad que se puede superar con reflexión y conocimiento sobre las personas que están en cada país –y entre los dos.

«PICNIC GIGANTE en la frontera de Tecate el día de hoy… gente comiendo la misma comida, compartiendo el mismo agua, disfrutando la misma música (la mitad de la banda en cada lado) alrededor del ojo de un Dreamer… Se nos olvidó el muro por un minuto…» Así describió el artista lo sucedido como introducción a la poderosa foto que culminó el evento.

Si quieres saber más sobre JR, visita su sitio.

