Juega con la comida, no todo tiene que lucir perfecto

Existe, al menos por lo que yo puedo ver, solo un grupo de personas con la habilidad de experimentar libremente con la comida y aún así ser socialmente aceptados: las mujeres embarazadas. Si una mujer con un niño entra en un restaurante y demanda camarones al ajillo bañados en salsa de chocolate, nadie se lo va a negar. Le das a la señora lo que quiere. Es un rito de pasaje.

Videos by VICE

For the sake of discovery, you have to sacrifice comfort. I want silly food and weird tastes and don’t want to treat each meal like it’s a fucking religious experience. Sometimes, in our collective obsession with food being as beautiful and well-balanced as possible, we lose a sense of fun. That’s what I wanted to inject into food with my pictures: fun. And who knows, some of them might just work.