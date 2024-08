Todas las incógnitas que nos deja el tercer episodio de ‘Juego de tronos’

ADVERTENCIA: ESTE ARTÍCULO REVELA MUCHA INFORMACIÓN SOBRE LA SERIE. NO LO LEAS SI NO QUIERES ESTROPEARTE LA EXPERIENCIA

Después de ocho años de tensión in crescendo, con zombis por doquier y dragones como aderezo, resulta bastante insatisfactorio que toda la amenaza que suponía que “llegara el invierno” recayera únicamente en la rápida mano de Arya Stark.

No me malinterpretéis: con esto no quiero decir que “La larga noche” —que básicamente fue una secuencia de acción de 82 minutos— fuera aburrido. Al contrario, fue una preciosa montaña rusa de emociones: las largas secuencias que iban cambiando de personaje en personaje, el tic tac del reloj como banda sonora, la tremenda oscuridad (demasiado oscura), los dragones, los caminantes blancos y la destrucción que asolaba todas las ubicaciones.

Miguel Sapochnik dirigió una batalla final con los caminantes blancos que tenía la intensidad apropiada y que dejó “Casa Austera” y la “Batalla de los Bastardos” a la altura del betún. Pero curiosamente, cuando nieve y sangre se mezclan, de repente Jon Nieve se convierte en el peor general militar y Deus Ex Arya acaba con el jefe final de la forma más flipante y a la vez menos narrativa.

Y es que, si nos paramos a pensarlo, “La larga noche” nos ha dejado más incógnitas que respuestas… Aquí van las mías.

¿Qué le ha pasado a Fantasma?

Os acordáis de Fantasma, ¿verdad? El huargo que se suponía que era el mejor amigo de Jon Nieve pero al que ignoraron por completo en la séptima temporada porque el presupuesto de HBO tiene un límite. Pues ese. El mismo que nos enseñan en primera línea de batalla para luego volverlo a omitir por completo en todo el episodio. ¿En serio? Al menos podrían haberse dignado mostrar un primer plano de la cara del animal mientras sus ojos se volvían azules.

¿A qué ser vivo ha emigrado Bran?

Seguro que todos pensamos lo mismo cuando Bran puso los ojos en blanco. El Stark ha poseído a huargos, aves, arcianos e incluso a Hodor. ¿Por qué no entrar en el cuerpo de un dragón? A tiempos desesperados, medidas desesperadas. Cualquiera pensaría que es lo menos que podría haber hecho mientras Theon Greyjoy se esforzaba por protegerlo lanzando estocadas a diestro y siniestro en el lugar que acabaría siendo su tumba. Pero claro, Bran siguió en su línea y haciendo honor a su reputación de ser el personaje más místico y frustrante de la serie, y no podemos más que preguntarnos qué hizo durante esos minutos que pasó dentro de una bandada de cuervos antes de abandonar su estado para echar una última mirada al Rey de la Noche. Al menos el momento sirvió para tener una magnífica vista aérea de la batalla.

¿Por qué a nadie se le ocurrió que los muertos podían volver a levantarse?

Resulta curioso ver lo insistentes que han sido todos respecto a la seguridad de la cripta de Invernalia. “¡No hay lugar más seguro!”, decían una y otra vez, hasta el punto de hacer que fuera obvio que había gato encerrado. Hacía ya una semana que en Twitter circulaban los chistes sobre la genialidad de resguardar a los indefensos en el lugar de descanso de los muertos teniendo en cuenta que el Rey de la Noche tiene debilidad por volverlos a levantar.

Hasta cierto punto, podría justificarse pensando que la gente común de Invernalia no tenía por qué saber algo así. Pero esa excusa no sirve ni para Jon Nieve ni para los otros personajes supuestamente más informados, como Tyrion y Sansa. En episodios anteriores todos se han mostrado de lo más quisquillosos con el tema de quemar los cadáveres, pero de repente ahora ni se les pasa por la cabeza pensar que una cripta en la que descansan los difuntos es una trampa mortal. No cuela.

¿Cómo ha podido funcionar el “plan sin fisuras” de Jon Nieve?

Va, hablemos de este tema de una vez y saquémonoslo de encima. Jon es un líder pésimo, siempre lo ha sido. Sí, vale, no se le da mal soltar discursitos inspiradores y poner caras de “estoy reflexionando mogollón”, pero esa tendencia suya a embarcarse en misiones suicidas (véase la Batalla de los Bastardos) le ha costado la vida a demasiados soldados.

Partiendo de esta base, ¿alguien podría explicarme cómo ha llegado a funcionar el plan de Jon? ¿Por qué darle alas al tipo haciéndole creer que es una maravillosa idea meterse de lleno en la oscuridad más profunda para enfrentarse a un número desconocido de enemigos sin ver un carajo? ¿Por qué iba alguien querer exponer a sus mejores soldados a ese peligro? Han tenido tiempo para planearlo. ¿Por qué no enviar primero una partida de reconocimiento? ¿Por qué no aprovechar la superioridad aérea que otorgan los dragones y las catapultas? Por otra parte, sabiendo como sabía que Bran es capaz de poseer animales, ¿por qué no podía haberle pedido a su hermano un favorcillo para que fuera a echar un ojo a la situación? Es queee….

Por lo que parece, han perdido a los dothraki y a la mayoría de los Inmaculados, y solo les queda un dragón herido. No son muchos recursos para reclamar el Trono de Hierro. ¡Bien hecho, Jon!

Ah, y ¿exactamente cuál era el plan de Jon cuando se puso delante del dragón de hielo?

¿En serio se pensaba el tío que podía plantarle cara a un bicharraco así? ¿Cuál era la idea, enfrentarse a él a gritos hasta que se rindiera? Me da a mí que Jon está empezando a desarrollar complejo de Cristo.

¿Quién más ha muerto?

Quizá la mayor de las sorpresas de este episodio sea que casi no ha muerto ningún personaje principal. Por lo que sabemos, Jorah y Lyanna Mormont, Theon Greyjoy, Melisandre, Beric Dondarrion y Edd el Penas han estirado la pata. Pero aparte de eso, no sabemos qué habrá sido de Gendry o de Gusano Gris, aunque es de suponer que si hubieran muerto, les habrían dedicado sus escenas correspondientes.

Ya desde la decapitación de Ned Stark, la serie nos ha dejado claro que cualquiera puede morir, pero en este episodio parece que los guionistas se han cortado bastante. Y debo decir que dudo mucho que alguien más aparte de Daenerys haya llorado la muerte de Jorah.

¿Quién se olvidó del equipo de iluminación?

Entiendo que es una batalla nocturna, la forma más barata de producir una guerra de esas dimensiones, pero muchas veces era un verdadero infierno intentar discernir qué es lo que pasaba en la pantalla, quién estaba matando a quién, etc. Por otro lado, debo decir que esos 15 minutos iniciales de episodio son lo mejor que Juego de tronos —o cualquier otra producción— nos ha dado.

¿Desde dónde saltó Arya?

Durante varios minutos, la atención de la serie se centró en el lento pero implacable avance del Rey de la Noche hacia el bosque de dioses, donde esperaba Bran. Detrás lo acompañaba todo su equipo de seguridad de generales de hielo y caminantes blancos. Pese a todo, Arya consiguió colarse en el recinto para luego dar el salto y cargarse al Rey de la Noche. Recordemos dónde estaba Arya antes de ese momento: atrapada en una estancia con un montón de caminantes blancos pisándole los talones. ¿?

¿Eso es todo lo que da de sí el Rey de la Noche?

Para ser un villano que se ha estado forjando a lo largo de ocho años y sus respectivas temporadas, el Rey de la Noche ha resultado ser un poco básico, la verdad. Decepcionante. Menos mal que siempre nos quedará Cersei, la persona más inteligente de todo Poniente.

