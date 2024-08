Todo lo que necesitas saber de ‘Juego de Tronos’ antes de la séptima temporada

Ahora mismo estamos en el invierno de nuestro contenido (editable). Sí, la mayoría de nosotros estamos a mediados de verano, pero para la audiencia incondicional de Juego de Tronos —que si fuera un país, sería el número 57 en la lista de países más poblados del mundo—, el 16 de julio significa el fin de una larga espera, ya que, por fin, la séptima temporada se estrena en HBO, y aquellos que no siguen la serie ven como las redes sociales se inundan de una emoción que tiene forma de dragón y de muchas advertencias de spoiler.

Llegados a este punto, Juego de Tronos sigue reinando como la historia mitológica del momento, una Ilíada o Epopeya de Gilgamesh contemporáneas que forma parte tanto de la oscurísima conciencia política como de la sórdida historia europea.

Esta penúltima temporada también proporciona la respuesta a la más grande restricción lógica de nuestros tiempos: ¿Cómo consigues acabar una historia así de épica cuando la mayoría de sus personajes han muerto?

Con un elenco que actualmente consiste solo de cinco estrellas que han sobrevivido —junto con los personajes secundarios representados por actores que en su mayoría eran niños cuando la serie arrancó en 2011—, una de las respuestas es hacer que la temporada dure siete episodios, y que la octava temporada, la final, dure solamente seis episodios que probablemente tengan más duración.

También ayuda que todas las partes converjan en unas pocas ubicaciones principales y que la mayoría de los protagonistas, en principio, compartan escena por primera vez (algo que si lo piensas bien es raro).

Después de estar moviendo piezas por el tablero durante seis temporadas, tiene que pasar algo

Pero todavía no hemos salido del bosque de arcianos. Antes de acabar con Poniente —y mientras George R.R. Martin sigue escribiendo los libros en los que se basa la serie— , tenemos que arrebatar el poder a la recién coronada Cersei Lannister, curar a Jorah Mormont de la psoriagrís que le contagiaron en Valyria y unir a Jon Snow y a Daenerys Targaryen contra la amenaza de los caminantes blancos de más allá del norte del Muro.

¿Resolveremos alguna de estas cuestiones en esta temporada que empieza? ¡Probablemente no! Pero después de estar moviendo piezas por el tablero durante seis temporadas, tiene que pasar algo, y esta chuleta de predicciones te ayudará a no confundir los Tyrell con los Martell mientras nos vamos preparando para lo que seguro que serán las siete horas más sangrientas de la historia de la televisión. Este es el gran avance de VICE de Juego de Tronos 2017 y, como siempre, valar morghulis, cabrones.

Casa Stark

La versión corta: Después de que Jon Snow (Kit Harrington) se alzara de entre los muertos, la progenie de Ned Stark ha vuelto a ocupar su hogar ancestral, en Invernalia, y se han unido contra las amenazas que vienen del norte (los zombis de hielo) y del sur (los Lannister).

Temporada seis: Como Flannery O’Connor observó en A Good Man is Hard to Find, la resurrección es poco ética. Pero llegó la temporada seis, Jon Snow volvió a la vida, y ahora todos tenemos que lidiar con ello. Durante un tiempo, fue fácil olvidar que los Stark son las estrellas de la serie, dadas todas las humillaciones que han tenido que sufrir sus hijos e hijas.

Pero ahora, teniendo a Jon Snow completamente legitimado siguiendo una revelación (para la audiencia, por lo menos) sobre su parentesco de alta cuna, los Stark están de nuevo en control de Invernalia y, por extensión, del norte.

John tiene el apoyo de la Guardia de la Noche y de los salvajes del Pueblo Libre, su hermana Sansa (y su loba) se ha vengado del que la violó, el farsante Ramsey Bolton, y Bran

John tiene el apoyo de la Guardia de la Noche y de los salvajes del Pueblo Libre, su hermana Sansa (y su loba) se ha vengado del que la violó, el farsante Ramsey Bolton, y Bran —el superviviente más joven después de que Ramsey matara de un flechazo al pequeño Rickon la temporada pasada— ha completado su entrenamiento jedi y ha viajado de vuelta al Castillo Negro para reunirse con sus hermanos.

De Arya Stark no se sabe mucho; la última vez fue vista vengándose de Walder Frey por los asesinatos de su madre y su hermano dándoles de comer a sus propios hijos y rebanándoles la garganta. Los antiguos aliados Brienne de Tarth, Tormund Matagigantes, Davos Seaworth y El Perro (que también ha resucitado) vieron más o menos suspendidas sus excepcionales antiguas alianzas durante la temporada pasada, dejándoles a merced del argumento.

Qué esperar: Es un pequeño milagro que haya suficiente Stark para un par de subtramas, pero allá vamos: (1) Jon Snow es ahora el rey del Norte, pero mandar no le preocupa tanto como los caminantes blancos que marchan sin tregua hacia Invernalia.

Probablemente busque la paz con Daenerys (que es su tía, aunque ninguno de los dos lo sepa) en un intento de pasar de fijarse en el asedio de Desembarco del Rey a fijarse en la defensa del Muro, dejando a los otros Stark a cargo de Invernalia. Eso probablemente (2) provoque un conflicto con Petyr Baelish, quien ha estado poniendo a prueba su control sobre Sansa, y que generalmente merodea como una sombra hacia el final de la pasada temporada.

Los productores David Benioff y D.B. Weiss probablemente harán que la audiencia se sienta responsable de estar infravalorando a Sansa constantemente, aunque Arya es un comodín —especialmente si, como yo, eres de los que tienen la opinión poco popular de que nuestra Arya murió en el episodio 8 de la temporada 6 y, desde entonces, la Niña Abandonada, su rival robacaras, la ha remplazado.

La casa Lannister

La versión corta: Los incestuosos hermanos Cersei y Jaime Lannister (Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau) han tomado de las manos sus enemigos el control de los Siete Reinos, mientras que su inadaptado hermano Tyrion (Peter Dinklage) supervisa la lucha de Daenerys para llegar al trono.

Temporada seis: A pesar del suicidio de su fácilmente manejable hijo Tommen, los Lannister han vivido una gran temporada. Después de que la nueva teocracia que inventa el Gorrión Supremo los exiliara de Desembarco del Rey, Jaime huyó de una rebelión en Aguasdulces mientras Cersei decimaba a los Tyrell y a los gorriones para autoproclamarse reina.

Tyrion, mientras tanto, se convirtió en la Mano de la Reina, aunque casi arruina los intereses de Daenerys mientras los Dothraki lo tenían cautivo por intentar negociar con esclavistas. ¡Nunca negocies con esclavistas! (también hacía bromas sobre un burro, un panal y un burdel). De todas maneras, parece que Tyrion está al mando del ejército que combina a los Tyrell, los Martell, los Dothraki y los Inmaculados, lo que significa que es inevitable que se acabe enfrentando a sus hermanos.

La trama de la redención del Matarreyes ha sido la historia que menos ha avanzado, y espero que la temporada siete ponga fin a la crisis ética que arrastra desde hace dos temporadas siendo detractor y sicario de Cersei

Qué esperar: Ya era hora de que el carismático Tyrion Lannister tuviera el protagonismo, pero las últimas temporadas le han limitado al papel de mayordomo de Daenerys. Es difícil decir si eso cambiará esta temporada, pero su retorno al continente significa que tendrá que discutir verbalmente con su hermano Jaime de nuevo (también será interesante ver en qué se ha convertido el respeto y la educación que los dos siempre se han tenido después de que Tyrion asesinara a su padre).

Pero la verdadera química siempre estará entre Cersei y Jaime, ya que con sus tres hijos muertos, Jaime se cuestiona hasta dónde es capaz de seguirla dentro de su locura. Ahora, Cersei se ha convertido en una villana, y aunque sus tácticas seguro que son draconianas —anticipo una alianza con el también sádico Euron Greyjoy—, no es difícil disfrutar un poquito de su ascenso al poder, dado todo aquello por lo que la hemos visto pasar. Jaime, mientras, admira de mala gana a Brienne, su homólogo en las filas enemigas, y menosprecia a los Frey, sus aliados.

La trama de la redención del Matarreyes ha sido la historia que menos ha avanzado, y espero que la temporada siete ponga fin a la crisis ética que arrastra desde hace dos temporadas siendo detractor y sicario de Cersei.

Casa Targaryen

La versión corta: Daenerys (Emilia Clarke) ha establecido de nuevo su casa como autoridad de Mereen y lidera la invasión —que hace seis temporadas que planea— de Poniente.

Temporada seis: Hemos matado el tiempo dándole una segunda oportunidad al argumento de la primera temporada de Daenerys, cuando se ganó la admiración de los Señores de los Caballos dothraki y recuperó el poder prometiendo la conquista de Poniente. Dada la inevitabilidad de su trama —ella es el «fuego» de Canción de hielo y fuego—, la historia de Daenerys probablemente parezca fría sobre el guion, pero Emilia Clarke ha ido acomodándose en el papel y sus interacciones con personajes secundarios como el enamorado y sentenciado Jorah Mormont (Ian Glen), su ligue y mercenario Daario Naharis (Michiel Huisman) o la intérprete Missandei (Nathalie Emmanuel) han disfrutado de una trama bastante relajada al tener muy poca presión para hacer sus cosas.

Si el ataque de Daenerys sobre Poniente tuviera un éxito inmediato, sería una serie corta, ¿verdad? Así que espera abundantes reveses mientras Daenerys aprende que tomar el poder de un imperio militar existente y viable es mucho más difícil que hacerse pasar por la mesías dothraki

Qué esperar: Si el ataque de Daenerys sobre Poniente tuviera un éxito inmediato, sería una serie corta, ¿verdad? Así que espera abundantes reveses mientras Daenerys aprende que tomar el poder de un imperio militar existente y viable es mucho más difícil que hacerse pasar por la mesías dothraki.

Es muy probable que en la nueva temporada Jon Snow y ella se conozcan, pero es difícil de decir lo que pasará más allá de eso. Hemos visto el avance del ataque de la Khaleesi sobre Desembarco del Rey como acontecimiento principal de la serie y, ahora que lo tenemos aquí, recuerda un poco al final de The Graduate.

De verdad temo el embarque de Jon Snow y Daenerys, lo que llegados a este punto, después de que los dos hayan amado y perdido a sus verdaderas amantes, sería una vaga posibilidad; pero por otro lado, una alianza de poder y ambición entre los dos sería una representación novelesca del matrimonio como medio para un fin con más precedentes históricos que el «amor a primera vista» que me preocupa que nos intente vender la serie. También sería incesto, y ya sabemos lo bien que les funcionó a Viserys, Joffrey o a Myrcella.

Las casas Greyjoy, Tyrell y Martell

La versión corta: Los que sobran de las otras grandes casas de Poniente no tienen más elección que aliarse entre ellos, con Theon y Yara Greyjoy, Olenna Tyrell y las Serpientes de Arena asumiendo que al unirse a Daenerys, el destino de ella también es para ellos.

Temporada seis: Para los señores de Dorne y Altojardín, esta ha sido una temporada llena de acontecimientos aunque accidentada: la autoridad de los primeros fue masacrada en el estreno, la de los segundos explotó en el episodio final. Eso no nos deja mucho trabajo por hacer. Después de las muertes de Loras, Margaery y Mace Tyrell, la casa Tyrell ahora incluye a Lady Olenna (la septuagenaria y sexy Diana Rigg en su mejor actuación) y los colegas de Samwell Tarly (¿los recuerdas?).

Los Martell están un poquito mejor, con las Serpientes de Arena (el anatema favorito de los aficionados desde Wesley Crusher y Jar Jar Binks) y Ellaria, cuyo estilo de reinar hasta ahora ha consistido en señalar cosas con su barbilla.

El último hijo superviviente de Robert Baratheon, Gendry el herrero, no ha aparecido en tres temporadas

Convencida por Lord Varys para que se junte con Daenerys, se le añaden Theon y Yara Greyjoy; Theon está en el camino a la redención después de haberse tragado el orgullo, de haber salvado a Sansa Stark de las garras de Ramsey y de apoyar a su hermana para reclamar el trono de sal, mientras que la formidable Yara fue vista por última vez haciéndole ojitos a Daenerys.

A la cola está su repugnante tío Euron, a quien se le ha metido entre ceja y ceja ser el jefe final al que hay que cargarse. Pero tendrá que encontrar algún modo de subir la apuesta de la serie en términos de depravación si quiere llenar un poquito el vacío dejado por los Bolton y los Frey. P

or último, ¿recuerdas la casa Baratheon? La casa que una vez mandara en Poniente ahora está completamente demacrada, fuera ilegítima o no, y el último hijo superviviente de Robert Baratheon, Gendry el herrero, no ha aparecido en tres temporadas.

Puede que Theon sea el personaje más complejo y comprensible, un traidor y un oportunista frustrado que se ve forzado a ser el héroe por accidente

Qué esperar: Básicamente, la muerte de todos estos personajes. Los Tyrell y los Martell no pueden ofrecerle a la historia más que una muerte horripilante que erija a Euron como la amenaza que Weiss y Benioff quieren que sea. Será difícil ver a Olenna y Yara marcharse para siempre, sea como sea, así que espero que por lo menos mueran con un adecuado monólogo devastador.

Sin embargo, puede que Theon sea el personaje más complejo y comprensible, un traidor y un oportunista frustrado que se ve forzado a ser el héroe por accidente y después de haber valorado todas las demás opciones (y de ser castrado y que mandaran por correo el pene a su padre). No se sabe qué parte le queda por jugar a Theon, pero Jon Snow y él sin duda tendrán mucho que decirse el uno al otro si sus caminos convergieran bajo la supervisión de Daenerys.

Más predicciones

Juego de Tronos, reducido a sus componentes más elementales, es una historia que enfrenta el pragmatismo contra los ideales, la realidad contra el deseo (es decir, va de la ironía, la llames como la llames). Lord Varys y Meñique siempre han sido las encarnaciones de esas dos corrientes, y Meñique, que confía en los peores instintos de las personas y en su ingenuidad, ha estado siempre un paso por delante.

Pero esta temporada, puedes esperar que vuelva el equilibrio del sueño de algo mejor, ya que lo primero que les depara a los héroes —Jon Snow, Tyrion Lannister y Lord Varys— es apoyar a Daenerys como culminación de la mejor oportunidad posible de un reino justo.

Juego de Tronos, reducido a sus componentes más elementales, es una historia que enfrenta el pragmatismo contra los ideales, la realidad contra el deseo

También hay que esperar cierta acción desde el norte del Muro, donde la corta temporada seguro que se compensa en términos de un mayor presupuesto para batallas contra los caminantes blancos (¿pero qué hace El Perro ahí?).

Ambos avances sugerían una temporada mucho más dedicada a guerras internas que en el desarrollo de personajes (exceptuando las escenas del parlanchín Samwell y Gilly), lo que está bien; en esta penúltima temporada, los personajes ya se han desarrollado.

Pero lo que está en juego en este épico y caro elenco compuesto por miles de personas no es muy humano: si el tipo de bondad que tenía Ned Stark y que pasó a sus hijos puede llegar a tener lugar en un mundo moldeado por la injusticia, la crueldad y el oportunismo.

La cuestión puede ser una gran pregunta en un programa de televisión sobre dragones, piratas y zombis helados, pero para la audiencia en el año 2017, de repente, no es para tanto.