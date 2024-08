Errores y aciertos del final de la séptima temporada de ‘Juego de tronos’

Aviso: a partir de ahora solo encontrarás spoilers

No hubo nuevos castillos, aldeas, puertos, septos, o fuertes en los créditos iniciales de Juego de tronos del domingo, por una buena razón: hemos estado en todos los lugares en los que se podía estar. Tras experimentar mucho en tan poco tiempo, ya casi no tenemos expectativas. Hemos visto todo lo que valía la pena ver.

Lo que pensamos que era un simple temporal de frío en otoño era el invierno, un invierno no de las estaciones, sino perpetuo. En vista de que estamos en el final de la penúltima temporada de Juego de tronos, tenemos mucho menos que esperar.

Como reflexiona Jaime Lannister al inicio de «El dragón y el lobo», al final todo se reduce a los penes. Pero, ¿quién representa a los castrados? Tyrion Lannister, por ejemplo, dirigió un ejército de eunucos a las puertas de Desembarco del Rey para exigir una audiencia con la reina.

Cuando Jon Nieve observa la bulliciosa y superpoblada ciudad en el horizonte, pregunta: «¿Quién querría vivir de esa manera?»; Tyrion responde que, en la ciudad, «los burdeles son muy superiores». Pero los muertos están más allá de esos anhelos.

Mientras tanto, en el interior de su barco, hay algo que está aprisionado. No solo se trata del zombi del Norte que la federación de Daenerys ha traído para demostrar a Cersei que el cambio climático es real: somos nosotros. Inquietos en nuestras jaulas, habíamos estado esperando que los personajes se reunieran en un solo escenario. Y así sucedió: en Pozo Dragón, los tres gobernantes —Jon, Cersei y Daenerys— finalmente se reunieron bajo el sol de Poniente para negociar.

Tuvimos varias interacciones entre los personajes secundarios. Tyrion y el escudero errante Podrick Payne; Bronn y Tyrion; Brienne y The Hound; y, en la segunda revancha más grande del verano, El Perro y su hermano zombificado La Montaña. Daenerys, por supuesto, llega tarde pero con estilo a lomos de uno de sus dos dragones supervivientes para encontrarse con su descarada rival Cersei.

A continuación, el pirata favorito de todos, Euron, aprovecha la ocasión para provocar a Tyrion con chistes sobre enanos. ¡Muy mal, Euron! Eres una vergüenza para esta escena. En fin, el caso es que estamos preparados para la acción mientras el «grupo de personas que no se caen bien» habla de frenar sus hostilidades para hacer frente al ejército de los muertos.

«Tenemos algo que mostrarte», dice Tyrion. Y a continuación, El Perro libera al zombi cautivo. Después vemos un espectáculo mágico estilo Las Vegas, mientras el «asistente del mago» es cortado en rodajas y en cubitos por El Perro ante nuestros ojos. Es un esfuerzo por demostrar que, como señala Jon Nieve, «Solo hay una guerra, la gran guerra».

Después, Euron decide largarse y Cersei se compromete a enviar a sus ejércitos en beneficio de la humanidad… hasta que Jon Nieve revela que ya le ha jurado lealtad a Daenerys, lo que arruina todo el acuerdo y provoca que varias facciones se muestren incrédulas respecto a la lealtad ciega de Jon. Esto conduce a un desacuerdo entre nuestros héroes verdaderos, Brienne y Jaime.

Aunque probablementese encontrarán en bandos opuestos de la guerra que está por venir, por lo menos pueden estar de acuerdo en algo: «A la mierda la lealtad». Y los entiendo. Si vamos a pelear por Jon Snow, convirtámonos todos en aperitivo de los condenados. Es un hombre imposible. Al tratar de entender la obstinación de Jon, Tyrion, como siempre, hace la pregunta correcta: «¿Has pensado alguna vez en aprender a mentir de vez en cuando?»

Suponer lo peor

Pregunta: ¿a qué esqueleto pertenece el fragmento de hueso que Daeneyrs acaricia cuando regaña a Jon Nieve sobre su acercamiento tan sensible a la diplomacia? Sé que no es un caminante blanco, porque sabemos que desaparecen cuando son atacados con vidriagón (y mira que es extraño poder decir eso con autoridad). Parece demasiado flexible para ser un dragón. Por lo tanto, ¿debemos suponer que hay tantos huesos por ahí que uno más no merece ningún tipo de mención?

Para arreglar las cosas, Tyrion va a visitar a Cersei en un último intento de convencerla de que se una a la lucha contra los muertos. Hay incertidumbre en la conversación, ya que nos preguntamos si La Montaña le arrancará la cabeza o se ahogará con una copa de vino envenenado.

Al principio, la reunión parece un éxito. Cersei parece estar de acuerdo en sumar sus ejércitos a la causa, sobre todo porque no quiere ver a su hijo convertirse en un zombi. Y parece que todo está bien dentro de los Siete Reinos, y todo lo que piensas que sabes acerca de la reina malvada está equivocado, ya que ella va a ayudar a salvar al mundo.

Por otro lado, es difícil comprender por qué Tyrion está dispuesto a confiar en la súbita preocupación de Cersei por el hijo que lleva en su vientre, cuando ha estado más que dispuesta a usurpar el trono a su hijo menor y, ahora que lo pienso, ha sido responsable de la mayoría de los conflictos de la serie.

Ah, y me olvidaba de Meñique. El verdadero villano entre bambalinas, el autor de nuestro largo malestar. Parecía que la serie ya lo había olvidado también, ya que ha sido relegado a un estado menor que Iago, Boba Fett, o incluso los Koopas que luchan durante tu travesía al castillo en Mario Bros.

Meñique está atrapado en la triste trama de Invernalia, donde estúpidamente persiste en tratar de separar a los Starks sobrevivientes. Lo vemos susurrando mentiras al oído de Sansa (para ser justos, «A veces cuando trato de entender los motivos de una persona, supongo lo peor» suele ser un buen consejo), con la esperanza de que ella se ponga en contra de su hermana asesina y su hermano médium.

Pero todos sabemos que nunca hubo ninguna posibilidad de que ocurriera algo distinto a lo que ocurrió, tras un burdo intento de engaño por parte de Sansa difícil de creer incluso yendo hasta arriba de leche de amapola.

Sansa ordena la ejecución de Petyr Baelish, que es llevada a cabo por Arya. Supongo que esta escena fue hecha para alegrarnos. Pero yo, por ejemplo, admito un cierto descontento. Esto no es un juicio realizado entre iguales y un tribunal de pequeños consejos electos.

Es el asesinato de un emprendedor de baja cuna a manos de conspiradores de la realeza en un salón espacioso e ignominioso. En su camino a la cima pudo haber asesinado, seducido, traicionado, engañado y plagiado, pero su esfuerzo le costó. Odio ver que despacharan a Meñique sin demasiados miramientos. Meñique se merecía algo mejor y peor.

Traidor o idiota

Pero, por supuesto, tenemos asuntos más importantes en qué fijarnos. De vuelta en Rocadragón, Jon Nieve y el héroe secreto de la serie, Theon Greyjoy, comparten un momento incómodo. Jon acusa a Theon de crímenes horrendos, y Theon los admite. Es bonito que alguien le pida a otro que tome la responsabilidad de su propia indecisión, que es lo que Jon le pide a Theon.

No es tan fácil liderar, le cuenta Jon a Theon, y todos cometemos errores. Pero ninguno tan grande como el suyo. Podríamos desear que el papel de Theon cobrara más importancia, ya que ha estado lloriqueando durante cuatro temporadas en busca de una muerte honorable. La vida parece ser el castigo más severo en este punto.

Si hay una lección que podemos obtener de Theon, es que la virilidad no reside en el orgullo. Ni siquiera puede residir en tener un pene, como descubre un indisciplinado hijo del hierro cuando trata de reducirlo a base de patadas en las pelotas, solo para descubrir que Theon no es quien tiene las bolas más grandes, sino quien tiene el cráneo más duro.

Lo que queda del episodio es predecible, que es la queja principal sobre este épico final de temporada. Nos han dado mucho, así que ¿cómo podemos quejarnos de haber visto todo esto venir? Los dos nerds de la serie, Bran y Samwell Tarly, son condescendientes el uno con el otro, deciden comparar mitologías, y disfrutan de un flashback juntos.

Finalmente se confirma que Jon Nieve, por supuesto, es Aegon Targaryen, el vástago secreto del hielo y el fuego, y el legítimo heredero de Poniente, lo cual complica un poco su encuentro sexual con Daenerys. Recordad, si os alegráis de la unión literal de nuestros dos personajes principales después de siete temporadas, estáis promoviendo el incesto.

De regreso en Desembarco del Rey, Cersei le aclara a Jaime que cree en los monstruos más allá del Muro y que de hecho no le importa. Y eso es lo peor: sabe la verdad de las cosas y no le importa lo que suceda cuando invadan los muertos vivientes, solo le importa ganar tiempo para salvar su propio trasero. Cuando Jaime intenta hacerle entrar en razón, se va como un héroe para redimirse y frustrar los planes de su hermana.

Pero su demostración de valentía llega demasiado tarde. Debería haberlo sabido hace tres temporadas. Ahora los ejércitos están sobre nosotros, el Muro ha caído, un zombi está en nuestra puerta, y podríamos tener que esperar hasta 2019 para ver más episodios de Juego de tronos. Rezo, por los viejos dioses y los nuevos, por que todos sigamos aquí cuando lleguen.