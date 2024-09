Un jugador belga de fútbol se retira a hacer pis detrás de la portería… y su equipo mete un gol

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

De acuerdo, seguramente no recibiremos el premio Pulitzer por esta noticia. No todo pueden ser largas investigaciones o análisis sesudos en la vida: en las películas el héroe siempre mantiene la dignidad a tope, pero en la vida real uno tiene que comer, dormir… y por supuesto, ir al baño.

El problema es cuando tienes que ir al baño justo a medio partido de fútbol: entonces la cosa se vuelve más complicada.

Precisamente eso le ocurrió al futbolista Philippe Janssens, jugador del Eendracht Aalst de la segunda división belga. Durante un partido frente al KFC Izegem, Janssens al parecer no pudo aguantar más y debió apartarse del campo para, bueno, vaciar la cubeta. Lo curioso del caso es que su equipo, a pesar de quedarse con diez hombres, aprovechó la ausencia de Janssens para meter un gol.

Las conclusiones del incidente son variadas. Primero, que Janssens podría ser multado con de 60 a 350 euros por aliviarse en la vía pública; segundo, que el Eendracht Aalst mucho no debe necesitar a Philippe si son capaces de marcar cuando él no está; y tercero, que beberse tres litros de Aquarius antes del partido no siempre es una buena política.

Y hasta aquí, nuestra inmersión del día en el periodismo de investigación. Para compensar lo burdo de la pieza, nos permitimos cerrarla citando de forma totalmente aleatoria a Edward R. Murrow: «Buenas noches y buena suerte».

PD: Por cierto, no es la primera vez que ocurre un incidente de estas características. En ocasiones ha contado con protagonistas bastante más famosos… como el antiguo portero del Arsenal y de la selección alemana Jens Lehmann, por ejemplo.