Jugador de ‘Mario Maker’ ha pasado 1,500 horas tratando de pasar su propio nivel

Mientras que gran parte del mundo ha estado esperando pacientemente a que Nintendo anuncie la inevitable secuela de Super Mario Maker, el brillante (pero defectuoso) conjunto de herramientas para crear y compartir niveles personalizados de Mario, otros siguen partiéndose la cabeza con él. Braden «ChainChompBraden» Moor es uno de ellos. La noticia: Moor ha invertido más de 1,500 horas para pasar un nivel que él mismo creó.

En Mario Maker, no puedes subir a internet un nivel hasta que tú mismo lo hayas pasado. Esto evita que los jugadores suban niveles que no pueden completarse. Es una estrategia muy inteligente. Si no puedes acabar el nivel, se considera que no vale la pena. El nivel de Moor, titulado «Trials of Death» (Pruebas de la muerte), permanece invicto desde enero de 2016.

Puedes ver el trailer más reciente de Trials of Death a continuación:

Me enteré por primera vez de la misión de Moor en septiembre pasado. En ese momento, había invertido 385 horas. De vez en cuando reviso su progreso. En marzo, Moor se puso en contacto conmigo porque estaba seguro de que el final estaba cerca. Algunas de sus mejores actuaciones ocurrieron a finales de marzo, casi había pasado toda el nivel.

Varios meses después, Moor sigue buscando la victoria. Más de un año y medio después de que Trials of Death fuera concebido, el nivel sigue sin completarse. 1,500 horas es el equivalente a 60 días completos de juego.

«Cuando comencé, sabía que sería una larga travesía», dijo Moor, «pero ni siquiera yo esperaba que se convirtiera en una rutina tan larga».

Moor no se ha fijado un plazo para sí mismo. El objetivo es superar el nivel… eventualmente.

«Muchas personas se preguntan cómo tengo la paciencia para esto», dijo, «y una de las cosas más útiles es que nunca entro a una sesión pensando ‘Hoy va a ser el día’».

Su tiempo se divide equitativamente entre tratar de pasar todo el nivel y entrenar dentro del editor de niveles de Mario Maker. En el editor, Moor puede dejar caer a Mario en una sección particular una y otra vez, hasta que sienta la confianza suficiente para pasarla.

Lo que hace más complicado a Trials of Death es que no es un nivel corto. Requiere el uso de casi cada segundo de los ocho minutos que Mario Maker le ofrece al jugador para superar un nivel, lo cual requiere de un nivel agotador de paciencia y habilidad. Durante uno de sus intentos llegó la penúltima sección del nivel, muy cerca del final.

«Todo se reduce a la sección final», dijo. «Sólo tengo que completar el final una vez».

Las transmisiones en vivo de Moor en Twitch también son únicas. A diferencia de la mayoría de streamers, no hace comentarios y sólo se centra en el juego. Sin embargo, de vez entra al chat.

«Siempre escucho que la gente me dice que nunca va a suceder, y que todo este asunto es imposible. Es una razón emocionante para pasar el nivel».

«La verdad es que sólo estoy aquí para hacer lo mío», dijo. «Me encanta el hecho de que la gente disfrute viéndome jugar. Estoy seguro de que voy a interactuar más en el futuro, pero mientras siga realizando mis intentos, lo más probable es que sigamos siendo mi música y yo.

Moor podría acabar Trials of Death hoy, mañana o en un año. Si bien está convencido de que «podría suceder cualquier día», hay razones para creer que tomará más tiempo.

«Siempre escucho que la gente me dice que nunca va a suceder», dijo, «y que todo este asunto es imposible. Es una razón emocionante para pasar el nivel. Voy a demostrarles que están equivocados. Si esto no es un ejemplo de mi terquedad, entonces no sé qué lo es. Sin embargo, quizás lo más motivador de todo es que simplemente estoy disfrutando el recorrido».

