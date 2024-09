Este jugador muestra en directo por qué el fútbol australiano es jodidísimo

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

El fútbol australiano está considerado uno de los deportes más duros del planeta, aunque te confesamos que aquí no lo hemos practicado en la vida. Como hay imágenes que valen más que mil palabras, vamos a confiar en el lenguaje corporal de este pobre tipo una vez terminado el partido para explicar hasta qué punto puede ser jodida esta disciplina.



Bryce Gibbs told David King he was absolutely buggered. Boy was he not kidding… #AFLBluesCats pic.twitter.com/sGI6EYb1qr

— Corbin Middlemas (@CorbinMiddlemas) 29 de maig de 2016

Por si hay algún despistado, hay que fijarse en la esquina derecha. Ese tío está frito. Según hemos descubierto se llama Bryce Gibbs y juega en el Carlton Football Club. ¿Alguien ha dicho Carlton?

Ya hemos reconocido que no tenemos ni idea, pero resulta que Bryce se marcó un auténtico partidazo. Lo sentimos por él, pero ahora todo el mundo le conoce como el tipo-ese-que-juega-a-algo-raro-que-echó-la-pota-en-directo.

Suponemos que esto es darlo todo por el equipo.