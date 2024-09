Jugador gana concurso de clavadas al saltar sobre cinco voluntarios

Tyler Honeycutt won Turkish Dunk Contest, $2500 jumping over five players that measure 6-8 and 6-3. pic.twitter.com/miIAR3eBCn

— David Pick (@IAmDPick) January 15, 2017

Cuando te ofreces como voluntario para ser parte de un obstáculo humano, tienes que esperar lo peor. Por eso los jugadores de futbol se cubren la entrepierna cuando se ponen de barrera. Y cuando eres voluntario para ser obstáculo en un concurso de clavadas, los humanos involucrados no están tan seguros.

Pero no hay que temer, al menos no si eres voluntario en un concurso de clavadas en Turquía, porque el estadounidense Tyler Honeycutt no permitirá que te pase algo malo. Te haría ganar un lugar en los libros de historia sobre obstáculos humanos en concursos de clavadas de basquetbol, y podrías llevarte 1/5 del crédito por la clavada ya que te saltaron encima para lograrla.

El exjugador de Sacramento, que ahora juega en la Liga Turca de Basquetbol, entró al concurso con la ayuda de cinco tipos muy altos, ganó con una clavada impresionante y se llevó un premio de $2500 dólares.

No podemos decir lo mismo de este horrible intento que vimos en la Asociación China de Basquetbol hace un par de años:

Tal vez yo culparía a los obstáculos humanos (no fue culpa del jugador), sin embargo los voluntarios que ayudaron a Honeycutt lucieron como todos unos profesionales. Qué manera de no salir lesionados, amigos.