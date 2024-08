¡Ahora será posible jugar Yu-Gi-Oh como en la serie!

Este artículo fue publicado originalmente en Creators, nuestra plataforma de arte, diseño y tecnología.

Poder ver a tus monstruos, atacar físicamente a los de tu oponente y hacer daño psicológico irreparable cuando él reciba un potente hechizo de tu Mago Oscuro directamente en la cara, es algo que (no nos engañemos) siempre has deseado. Y al parecer, todo esto y más ya será posible gracias a la tecnología de Hololens (Microsoft) y a la realidad aumentada. OK, tal vez no la parte del daño irreparable a tu oponente, pero ya casi.

Videos by VICE

Como se puede ver en los videos a continuación, los desarrolladores independientes se tomaron el trabajo de convertir tu juego de cartas favorito en una realidad fáctica, y los resultados son asombrosos. Hace tan sólo un año, el canal de YouTube sobre cultura de videojuegos, Generalkidd, mostraba el prototipo del proyecto en el jardín de su casa y daba muchísimo para emocionarse:

Después de mucho trabajo y búsqueda de fondos por todos los medios, la aplicación de juego en realidad aumentada fue anunciada por General Kid y, nos morimos por probarla. En este caso, no sería necesario hacer uso del Hololens ya que con un Smartphone sería suficiente. Sin embargo, lo que está pensado como el proyecto completo es la inclusión de los lentes de Microsoft con la finalidad de que sea la experiencia más realista posible, que se asemeje a la idea original de la caricatura tanto como sea posible. Abajo puedes ver la aplicación en acción y los avances en su desarrollo.

No olvides seguir a Generalkidd en YouTube y apoyarlo en Patreon.