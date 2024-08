Cuáles son los juguetes sexuales más silenciosos

La ayuda de un vibrador es clave al masturbarnos como una manera de aliviar el tedio del confinamiento en casa, las oleadas depresivas, la tristeza por las convenciones de anime canceladas y toda las malditas sorpresas que el COVID-19 trajo consigo. Pero alcanzar el orgasmo en paz y con discreción es complicado cuando tu vibrador hace un maldito escándalo y te encuentras atrapado en un pequeño espacio con tus compañeros de departamento o tus seres queridos. Por ello, decidimos emprender una búsqueda bastante tardía: encontrar todos los vibradores, para todos los géneros, que sean verdaderamente silenciosos. Eso significa que probamos en abundancia fundas para el pene y consoladores clásicos; succionadores, estimuladores de clítoris y de las zonas erógenas.

Hay algunas sugerencias importantes a tener en cuenta en esta búsqueda: A menudo, las compañías de juguetes sexuales intentarán convencerte de que su vibrador es silencioso porque emite un “ruido sordo”, lo cual es cierto hasta cierto punto, porque significa que su sonido es menos agudo que el de la mayoría de los vibradores de bala. Pero el no ser ruidoso no te vuelve silencioso automáticamente. La mayoría de los vibradores de buena calidad significan una inversión superior a los 50 dólares. (Muchos, cuestan más de 100 dólares). Nosotros consideramos que valen su precio por completo, pues los orgasmos son magníficos para la salud. Pero ya que no son nada baratos, debemos ser exigentes en nuestra elección.

Siempre estamos exigiendo más de nuestros juguetes sexuales y en especial ahora, que estamos viviendo una pandemia. Porque si las pruebas de COVID ahora se hacen vía anal y Lil Uzi Vert puede ir a que le implanten en la frente un diamante con valor de 24 millones de dólares, tú te mereces un vibrador que no solo sea silencioso, sino que además tenga un diseño estético elegante que lo haga lucir tan bien en tu trasero como en tu mesita de noche.

El Cadillac de los succionadores de clítoris

Foto: Ella Paradis

Al igual que en el caso de Finding Nemo y Terminator, la segunda versión del vibrador Satisfyer Pro representa el perfeccionamiento de la perfección. Viene en una paleta de colores neutros, con un motor “bastante silencioso” y “tecnología Air-Pulse”, la cual estimula sin hacer contacto directo, lo que lo hace ideal para personas con clítoris sensibles. Se trata de un elemento básico que debe estar entre tu variedad de juguetes sexuales; además, justo ahora, está super rebajado.

Succionador Satisfyer Pro 2 Next Generation, $75 $49.95 dólares en Ella Paradis

El Tesla de los masturbadores Fleshlight

Foto: Lelo

¿Es la AeroPress del pene? Al verlo, no podemos evitar pensar en todos esos increíbles regalos disponibles en el mercado para los amantes del café. Lo cual, con toda seriedad, demuestra cuánto cuidado pusieron en el diseño del “F1 Developer’s Kit” de Lelo, un masturbador con una forma interna súper ergonómica, sensores de rendimiento e, incluso, una ventanilla. Esta marca es ampliamente conocida por sus juguetes sexuales de alta calidad, gran diseño y volumen bajo, por lo que ni siquiera nos molesta que tenga un nombre técnico tipo AutoCad. Nos ha librado del infierno del masturbador inspirado en la oruga bávara de la película infantil Bug’s Life.

Masturbador F1 Red Developer’s Kit, $189 $170 dólares en Lelo

El juguete sexual que necesita su propia película de Pixar

Foto: Dame

No quiero ser clasista, pero este definitivamente no es el tipo de robot con el que Wall-E podría encontrarse en el basurero. Dame es una de las empresas con los más elegantes diseños del mundo de los juguetes sexuales. Se trata de una compañía fundada por mujeres, cuya estética neutral en cuanto al género, así como la inclusión real de los clientes en el proceso de diseño, le han ganado la preferencia de los usuarios. En ese sentido, no te dejes intimidar por el enigmático diseño de Eva II. Es un vibrador que fue diseñado para permanecer en la vulva sin necesidad de usar las manos, y también se puede usar durante el sexo con penetración.

Vibrador manos libres Eva II, $135 dólares en Dame

La lengua sin un cuerpo

Foto: Amazon

Nuestros ojos han visto muchos juguetes sexuales, y mientras que ningún consolador venoso podría pasar desapercibido en la repisa de tu baño, este vibrador tiene un diseño discreto y ambiguo (si eso es lo que buscas). Solo mira esa seductora silueta. ¿Es una lengua? ¿Una lágrima de fuego? “Es un amigo agradablemente silencioso e implacable”, dice en una de sus reseñas, “Es silencioso y su vibración es más un ruido sordo que una frecuencia alta, lo que es difícil de encontrar en estos días”. Puntos extra por ser completamente sumergible y a prueba de agua.

Vibrador CalExotics Red Hot Ember, $27.31 dólares en Amazon

El que pronto se convertirá en Siri

Foto: Lovehoney

Vale por completo la inversión monetaria. Vale cada maldito centavo. El Womanizer (un nombre terrible para un gran producto) es un vibrador casi inteligente, porque tiene un sensor silencioso que se activa al tacto y que hace vibrar tanto el consolador como el componente de succión, anticipándose a todas tus necesidades. No pensamos que fuera posible que un vibrador pudiera desarrollar un protocolo, pero aquí lo tenemos.

Estimulador de clítoris y del punto G Womanizer Duo recargable, $219.99 dólares en Lovehoney

Un vibrador que te deja concentrarte en una sola tarea

Foto: Babeland

Sorprendentemente, una de las búsquedas más complicadas en esta lista fue la del clásico dildo con vibración. ¿Por qué suelen ser mucho más ruidosos que los vibradores con succión? Tal vez se necesita un motor más potente para hacer vibrar un cilindro completo. En ese ámbito, una vez más Lelo nos ofrece un vibrador cuyo diseño no es abrumador, como tienden a hacer los vibradores conejo, y tiene un motor tan silencioso como “un murmullo”. Además, mira esa punta curva para el punto G. ¡Exquisito!

Vibrador Lelo Gigi 2 G-Spot, $159.99 $143.99 dólares en Babeland

La navaja suiza de los masajeadores de próstata

Foto: Amazon

Nos encanta toda esa estética tipo bicicleta de montaña. También nos gusta pensar que este masajeador silencioso de próstata tiene diseño deportivo porque simplemente da el máximo rendimiento sin esfuerzo: tiene nueve configuraciones diferentes, un anillo de pene incorporado y se puede usar a control remoto (quienes lo reseñaron dicen que también les gustar usar la punta como estimulador de clítoris).

Vibrador masajeador de próstata con control remoto 3 en 1, $27.98 dólares en Amazon

El Arco del triunfo

Un monumento del mundo de los juguetes sexuales. Este anillo para pene ya antes había sido reseñado por nuestro equipo y fue elogiado por la plácida experiencia de usuario que ofrece. Lo hemos retomado debido a su amplio estimulador de clítoris y su motor silencioso. Una experiencia de usuario relajada y agradable es importante cuando uno se aventura por primera vez en el universo de los anillos para pene y, además, como es de una goma flexible, no te “guillotina” el pene.

Anillo vibrador Pivot, $109 dólares en We-Vibe

Una vibrante bola de nieve

Foto: Amazon

Bueno, este es simplemente encantador. El auténtico robot terapéutico PARO, pero de los coños. Perfecto para zonas erógenas, estimulación directa del clítoris o alrededor del ano, y es fácil sostenerlo en la palma de la mano. Su silicona tiene una textura afelpada, el motor no emite más que un ronroneo, y su barra de controles está en la parte de abajo.

Estimulador íntimo Tenga Iroha Yuki, $80.96 dólares en Amazon

