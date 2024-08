Los juguetes sexuales de ‘Broad City’ por fin están aquí y los he probado todos

¿No odias cuando estás viendo la tele y de repente te sorprendes pensando, «Esto se podría convertir estupendamente en una línea de juguetes sexuales«, pero sabes que nunca pasará? Bueno, pues la sociedad por fin ha progresado hasta un lugar donde este sueño universal que sin duda todos hemos compartido puede hacerse realidad. El pasado 9 de agosto, Broad City, de Comedy Central, se convirtió en la primera serie en toda la historia de la televisión en lanzar una línea de juguetes sexuales, asociándose con el vendedor minorista de este tipo de productos Lovehoney. Esta alianza, aunque resulta inusual, tiene todo el sentido del mundo: la serie, creada por Abbi Jacobson e Ilana Glazer, no deja de ofrecer representaciones particularmente progresistas y matizadas de la sexualidad femenina en la televisión, dejando espacio para el placer, el humor y la incomodidad (ahora se les ha unido Insecure y yo estoy esperando con ansia que lancen también una línea de juguetes sexuales).

La nueva gama de juguetes de brillante colorido incluye una amplia oferta de vibradores tanto discretos como visiblemente similares a pollas en varias formas y tamaños. Algunos de los estilos de esta gama incluyen: barra de labios, huevo vibrador, conejito, estimulador del punto G y mini varita mágica. También hay un anillo vibrador para el pene, bolas chinas, tapones anales y más huevos masturbadores de los que podrías haber soñado o con los que podrías haber tenido pesadillas. La colaboración también dio lugar al kit para pegging Pegasus ―llamado «Peg Like a Queen» (o, «practica el pegging como una reina»)―, que hace referencia a la escena de pegging entre Jacobson y su macizorro aunque finalmente bastante penoso vecino Jeremy.

Videos by VICE

Como me preocupo mucho de todas vosotras, así como del libre flujo de la información científica, invertí la mayor parte de las pruebas realizadas la semana pasada en probar todos y cada uno de los juguetes de la línea, cancelando planes y olvidando de comer mis cinco raciones de fruta y verdura al día.

He aquí mis conclusiones.

«In the Mood» (vibrador con forma de lápiz de labios, 17 €)

Aparte de las palabras «~~~ In the Mood ~~~» («de humor») y «Broad City» escritas en letras de color amarillo brillante en el tapón, este elegante «lápiz de labios» negro es casi imposible de identificar como vibrador. Así que si lo que deseas es pasarlo bien en un lugar donde masturbarse no está bien visto ―por ejemplo, la mesa de la esquina en el McDonalds o el baño de algún ligue que no esté por la labor de darte placer―, esta es mejor opción que alguno de los grandes e intimidantes vibradores con forma de pene. Sin embargo, el zumbido es bastante ruidoso, así que si lo que deseas es discreción, mejor elige usarlo en el baño de una discoteca. Nadie te molestará allí.

Nota: Cuando digo que el zumbido es bastante ruidoso quiero decir que me despertó a mitad de la siesta (se encendió solo cuando estaba metido en una caja al otro lado de mi habitación) y pensé que unos obreros de la construcción estaban haciendo obras en el apartamento de arriba.

Puntuación: Notable alto

Foto cortesía de Lovehoney.



«Nature’s Pocket» (bolas chinas, 25 €)

Nunca he usado bolas chinas con anterioridad porque, a pesar de todas las formas en que la sociedad ha perpetuado y se ha aprovechado de mis inseguridades (acabo de gastarme 85 € en productos de maquillaje con la esperanza de poder construirme una cara completamente nueva), nunca me he sentido insegura con respecto a que mi vagina no estuviera suficientemente tonificada.

Así es como funciona Nature’s Pocket: introduces las dos bolas bien lubricadas, que van unidas por un cordón de silicona, dentro de ti. Entonces las llevas puestas durante 15 minutos o así mientras haces cosas y eso te tonifica (y en teoría te pone cachonda). Después te las sacas cuando quieras tirando del cordón.

Por supuesto, contienen un giro típico de Broad City, que consiste en que puedes rellenar las bolas con maría, snacks o cualquier otra cosa que te sientas impulsada a ocultar en tu vagina. Aunque las bolas me proporcionaron una sensación agradable, no sé si me las volveré a meter. Sigo tratando de incorporar sentadillas a mi estilo de vida y no tengo tiempo ni energía para nada más. Pero voy a dar a estas bolas una nota alta por su ingenioso sistema para ocultar drogas.

Puntuación: Sobresaliente bajo

«Tuesday 7am» (vibrador clásico, 14 €)

Cuando era adolescente jamás pensé que me vería representada en un vibrador, es decir, un dispositivo diseñado expresamente para el onanismo mañanero. Este súper sencillo estimulador del clítoris cuenta con un «fácil mecanismo de base giratoria para los juegos medio despierta o en solitario» y una «punta cónica que respeta tu clítoris y tiene en cuenta tu vagina», así que está hecho a prueba de idiotas. El Tuesday 7am es perfecto para quienes se inician en el mundo de los vibradores y se sienten intimidadas por productos con funciones altamente tecnológicas. Las vibraciones tampoco son súper fuertes, así que tratan bien al clítoris (aunque podrían no ser suficiente para las personas que prefieren una vibración más potente).

Puntuación: Notable alto

«Ass of an Angel» (tapón anal de silicona, 34 €)

La textura es súper suave y me encanta su minimalista diseño a rayas. « Me lo pondría de camiseta«, pensé, antes de recordar que tenía que metérmelo por el culo como parte de mi trabajo. Como quizá recordaréis, una vez intenté probar el sexo anal y el tapón vibrador que usé solo me proporcionó una sensación placentera en general, así que sospechaba que uno sin vibración se parecería menos a un masaje tolerable y más a tener un producto chic metido en el culo. Al final, mis sospechas resultaron ciertas. Sin embargo, si a ti te gusta meterte productos chic por el culo, este tapón suave como la seda, de 13 cm de circunferencia y 13 cm de longitud, se ajustará perfectamente a tus necesidades.

Puntuación: sobresaliente bajo

«Respect Your Dick» (anillo vibrador para el pene, 23 €)

Este elástico anillo vibrador de silicona está diseñado para ajustarse cómodamente alrededor del pene y las pelotas, ayudando a endurecer y prolongar la erección. Unido a la parte superior del anillo hay un pequeño vibrador ideado para entrar en contacto con el clítoris de la pareja. Para mí, este producto es un poco demasiado historiado. Según mi experiencia, los juguetes diseñados para mejorar el sexo con una pareja deberían ser súper simples, para no acabar distraído y decepcionado.

Puntuación: Notable

«Yas Kween» (bala vibradora con 10 funciones, 18,50 €)

Se trata de un excelente aunque sencillo vibrador para aquellas que se corren rápidamente con la estimulación del clítoris y piensan que no se verán distraídas por el «YAS KWEEN» que está escrito en él.

Puntuación: sobresaliente bajo

«Ride the Rocket» (vibrador de cohete, 23 €)

Con cuatro «cabezales intercambiables para dar con el punto justo», este diminuto vibrador para el clítoris tiene tres velocidades, cuatro patrones de vibración y cuatro cabezales diferentes (liso, con puntas, con bultitos suaves y con pequeñas espinas) con los que darte placer. Me encantan los vibradores fiables, discretos y pequeños que puedes llevar en el maletín cuando vas de camino a cerrar un trato, así que definitivamente este sí lo voy a usar, aunque me gustaría que los cabezales intercambiables estuvieran hechos de un material más suave y agradable y no del plástico con el que se fabrican los tapones de los frascos de champú. Pero hace bien su trabajo.

Puntuación: notable alto

«Precious Package» (huevo vibrador, 21 €)

Este producto es muy mono porque tu pareja puede controlar la vibración del huevo desde un mini control remoto. Por desgracia, el cable que une el mando al huevo impide que tu pareja pueda darte caña desde otra habitación o desde la sección de congelados del súper, que es mi fantasía sexual particular. Sin embargo, si te sientes intrigada por esta movida del control remoto pero no quieres gastarte cientos de euros en uno inalámbrico, el Precious Package es una buena opción.

Puntuación: notable alto

«Dr. Wiz» (mini varita mágica vibradora, 38 €)

SSSSSÍ SSSSSEÑOOORRR. Este es mi juguete favorito de toda la línea. Me encanta la forma de la varita, te ofrece el máximo control sobre dónde te toca la parte vibradora súper potente y proporciona una sensación absolutamente maravillosa (este juguete es además bastante más silencioso que muchos de los otros).

Puntuación: sobresaliente alto

«Boss Bitch» (vibrador para el punto G, 60 €)

Esperaré a Hannibal Burress toda la vida, pero hasta que me encuentre, mantengo mi posición de que las pollas y la gente que las lleva son reemplazables y su labor es externalizable. La forma de este juguete es… francamente buena. El vibrador cuenta con un motor en el cabezal curvado del aparato y otro en la parte superior, lo que ofrece también un poco de estimulación del clítoris.

Puntuación: sobresaliente

«Man on a Mission» (huevo masturbador)

A pesar de ser una gran fan tanto de los huevos como de la masturbación, nunca había usado un huevo masturbador anteriormente, escribió ella, antes de observar más detenidamente el envase y darse cuenta de que están ideados para las pollas. Aunque soy anatómicamente incapaz de probar este juguete, se lo daré a la siguiente persona con la que tenga una cita y le pediré que me pase un informe después.

Puntuación: N/A

«Mind My Vagina» (lubricante, 11 €)

Este suave lubricante con base de agua tiene una duración muy prolongada. Yo necesito lubricantes que duren mucho porque a veces tardo mucho. Todos los juguetes de la gama se benefician si les echas un buen chorrito de esto.

Puntuación: sobresaliente bajo

Foto cortesía de Lovehoney.



«Pegasus» (kit para pegging , 76 €)

No me odiéis, pero esto no lo voy a probar porque no quiero practicar el pegging. Sin embargo, os daré todos los detalles jugosos: el kit contiene una braguita, un dildo de silicona de 18 cm y una bala vibradora. En el culo de las braguitas pone «peg like a queen» (es decir, «practica el pegging como una reina»). Si estás interesada en hacer pegging con tu pareja, este parece un punto de partida tan bueno como cualquier otro. Por si os sirve de algo, todas las reseñas de usuarias en el sitio web de Lovehoney conceden cinco estrellas al kit. Un comentario: «Ha resultado ser un dildo genial y las braguitas son (en mi opinión) una alternativa mucho mejor al arnés tradicional. La principal desventaja es la falta de acceso a los genitales de la persona que lo lleva, ¡pero no es imposible si le echas un poco de imaginación!».

Puntuación: N/A