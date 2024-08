Julian Bonequi y el estado primitivo del arte transmedia

Vimos a (SIC) en alguna edición del Festival Nrmal. El dúo formado por Julian Bonequi y Rodrigo Ambriz capturó nuestra atención inmediatamente. Llenos de energía y agresividad, mantienen su acto en vivo entre las percusiones y vocales con algunos otros elementos sucediendo esporádicamente.

Recientemente, Julian Bonequi presentó «La muerte del antropoceno» en el festival CTM en Berlín. El proyecto que cruza las barreras entre experimentación sonora y cine parece no encajar en ningún nicho del panorama artístico mexicano actual.

Creators entrevistó a Bonequi sobre su carrera artística hasta el momento:

¿Cuál es tu acercamiento a la tecnología?

Dependiendo del tipo de proyectos es que investigo las herramientas al alcance, conecto los nodos entre ellas, estudio nuevas posibilidades, y finalmente aprendo y desarrollo lo que sea necesario. En realidad para llegar a lo que hago ahora el proceso ha sido de lo más artesanal. Algo así como un lapsus transmedia interconectado: De 1988 a 2004 todo lo que hice fue analógico, incluso humano-no eléctrico. Y de 2004 a la fecha, lo digital y lo virtual colindan con la creación mediante regresiones ADNeicas, rituales de alienación, prácticas híbridas y misticismo.

Mi práctica profesional empezó a los 19 años con la música y a la par que coqueteaba con la pintura al óleo, entré a la facultad de Filosofía en la UNAM en 1993. Años más tarde, en 2002, estudié 2 años de fotografía en la Activa, y brevemente, ‘dibujo de concentración’ con Sánchez Rull. Ese período estuvo muy bueno porque conocí a muchos amigos muy talentosos en la Esmeralda. De ahí a cine hecho a mano con Naomi Uman, y así… En 2004 doy un giro 360, vendo lo que tengo, me compro una compu y me voy a Madrid a estudiar modelado y animación 3D dos años. Posteriormente en la Universidad Pompeu Fabra cursé los Masters de Animación y de Creación de Videojuegos respectivamente. Al tercer año de estar estudiando animación – en 2007 -, nos invitaron a varios del Master a trabajar en un proyecto chingón de dome-projection. Al año entré a trabajar a un grupo de Neurociencia como artista 3D con instalaciones de realidad mixta, y terminando me invitaron del Grupo de Tecnologías Interactivas de la Pompeu como artista usando tecnologías de automatización para interactivos y videojuegos educativos, y dando clases en el Master de Animación y en la Politécnica de Valencia de 2009 a 2011.



En paralelo venía tocando con la Orquesta FOCO de Madrid desde 2006, y años después Ricardo Tejero me invita a tocar con la London Improvisers Orchestra y la Berlin Improvisers Orchestra. En 2010 dejo la Universidad y me mudo a Berlín, fundo Audition Records, y desde entonces me dedico a hacer mi obra ya más enfocado, que oscila entre la música electroacústica y la composición, la curaduría y mi versión de arte híbrido trabajando con 3D y realidades evolutivas de la imagen. En 2013 regreso a México.



Bocetos 2017, Bonequi

¿Cuál es tu acercamiento al discurso teórico?

Todo lo que hago actualmente está conectado a procesos que van de lo biomimético a lo psicosocial, y más específicamente a reflexiones sobre la artificialidad y la bipolaridad de la inteligencia humana, así como la inexistencia de la conciencia colectiva y como individuos en términos de sociedad disfuncional claramente.

Para casi todos mis conceptos me guio más por la búsqueda de metafísicas experimentales en estrecha relación con la tecnología humana y nuestras capacidades creativas como bestias pensantes. Digamos que intento encontrar la frecuencia y la velocidad exacta para mi cerebro desde la creación en términos poéticos. Procuro una versión intimista resultado de la propia experiencia.

Soy bastante pragmático en muchos sentidos.



«Antagonía | Ópera de Cámara y Realidad Virtual». Estreno 2018.

¿Cómo los relacionas?

Los procesos híbridos y la curaduría hacen ese trabajo de recomposición dependiendo la dosis de cada una. Digamos que me curo por mí mismo. Textualmente. Y que la palabra mágica del conjuro que realiza la labor de exorcismo para no sucumbir ante la tentación de la tecnocracia es la Narrativa.

Y aunque algunas veces es mejor descansar el cerebro y ser emoción pura, en ese caso considero que la ambigüedad me mantiene alerta ante el facilismo de abrazar la tecnología ciegamente con un discurso vacuo que repite los beneficios y promesas del futuro como si se tratase de una marca que me patrocinara.

Finalmente las motivaciones y el interés de crear obra se nutre más de necesidades afectivas como filtro de estímulos existenciales, que de tecnología o teoría. Me parece más interesante el poder de lo orgánico y la sensación de abrir una puerta tri-dimensional en el espacio y el tiempo mediante la creación, y que se muevan energías y fuerzas que traspasen emocionalmente a las cosas, a las herramientas, y al ser humano mismo. No me gustaría quedarme únicamente en el uso de las herramientas, o peor aún, en el de las habilidades técnicas.

Es obvio que la tecnología a la que uno tiene acceso condiciona y enriquece las posibilidades como espectadores o creadores, pero una vez que se ha resuelto qué quieres decir, entonces te puedes concentrar en cómo inyectar poesía al contexto de un mensaje y cómo como humanidad. Creo que es muy importante enfatizar la necesidad de más almas vivas, creativas y despiertas, que de usuarios de apps haciéndose selfies infinitas.

«Evolutionary Reality» Bonequi @ Laboratorio Artes Híbridas 2017 El detalle en el fondo es un fragmento de la pieza «Conclusions on Metaphysical Sound Art and Voice Transformation» de Joachim Montessuis.

¿De dónde provienen los elementos visuales y sonoros? ¿Cuál es la relación entre estos?

En mi caso comencé haciendo partituras animadas que analizaríamos e interpretaríamos en vivo, como parte de un proceso muy distinto al de la musicalización o el de la mera improvisación con imágenes de fondo. Trabajo mucho con guiones o pautas, por lo que así como compongo e interpreto la música de mis piezas, me gusta hacer todo lo visual, escribir el guión, dirigir, y así la triangulación entre disciplinas.

Me gusta la idea de comprender la mística de lo vivo y de los procesos en la experiencia misma. Para mi tanto lo sonoro como lo visual tiene que estar vivo y ser el alimento de la poética que nos transporte. Finalmente intento retratar a la naturaleza humana y no veo ni que lo digital deje de ser una paleta orgánica, ni que lo análogo o lo humano no sean tecnologías de lo más avanzadas. Todo funciona sincrónicamente en el mejor de los casos como posibilidad narrativa:

«Navegamos a través de nuestras espinas dorsales y fibras neuronales mediante la voz y el sonido. Provocamos imágenes inexplicables, y así como si el arte ha logrado jugar con mi sistema nervioso… que si lo digital, lo virtual, o lo mixto se cuela en nuestros sueños: La relación consiste en rasgarse el alma y dejarse la vida en el escenario.»

«La Muerte del Antropoceno» 43:57 min / RadioDrama 3D. Escrita, compuesta e interpretada en vivo por Julian Bonequi. Pieza ganadora del Radio Lab Open Call, CTM Festival Berlín 2017 / Diálogos: Camille Mandoki / Scott Cazan / Bonequi



Háblame sobre la realidad mixta, la realidad virtual, y la realidad aumentada. ¿En qué se diferencian?

No quisiera responderte con una definición que parezca sacada de la wiki. Quizá me gustaría insistir en que no soy ciego seguidor de la tecnología y que toda realidad abre inmensas posibilidades en términos de comunicación, representación e interpretación. Personalmente me sirvo de lo virtual para comunicar mis conclusiones y apreciación sobre la realidad, y me resuenan mucho más mentalmente conceptos como el de Realidad Evolutiva . El término realidad mixta, virtual y aumentada, a primera vista no dice más que referirte en música a: usa técnicas extendidas, hace música experimental.

Y como los medios que son, al igual que SER es un vaso comunicante, en ese sentido me parece una época muy afortunada tecnológicamente — y aunque técnica/humana/mente no se quiera dar el salto en el mundo para solucionar lo verdaderamente importante — , todo está puesto para que sea así.

Todavía hay mucha mentira en cómo nos venden el futuro mientras el mundo se cae a pedazos. Choca con lo snob el uso de la tecnología y aún no es tiempo suficiente para delimitar lo que se puede hacer o no con la realidad. No puedo borrar el factor social de nuestra realidad mexicana, y pensar únicamente en lo chida que es la tecnología.

De momento le llamo realidad primitiva a la fase tecnológica en la que nos encontramos la mayoría de usuarios y creadores, y de ahí que regreso mejor con mis anfibios y seresillos microorgánicos al mar raíz de las ideas o a la cueva de la música para encontrar la paz.

La Realidad Mixta, así como simulaciones de inteligencia artificial es más en lo que ando ahora. Prácticamente se puede mezclar TODO. Me gustaría saltar de lo bello que te pueda tocar, a lo bello que te ayuda.



360 VR Sneak Preview «Antagonía», Bonequi @ PAPIAM 2016-2018





Háblame de futuros proyectos y presentaciones

Antagonía, mi primera Ópera de Realidad Virtual se presentará en 2018 en el Centro Multimedia. Por otra parte echando a andar el Laboratorio Artes Híbridas, a la vez que produciendo a otros artistas para Audition Records. También he andado grabando para artistas que quiero y respeto mucho como Camille Mandoki y Mabe Fratti. Viene un concierto de (SIC) en el Aural y un vinilo grabado en París hace unos años, y muy contento avanzando con mi primer álbum como compositor. Ya por último hay varios libros se estiman para 2018, como «La Muerte del Antropoceno» en su versión Inglés-Alemán-Español, y una obra interactiva que me vuela la cabeza con mis escritos de 1988 a 2004.

Mi primer proyecto literario comenzó en realidad a los 14 y le dediqué 16 años de escritura automática [900 páginas].

Lo interesante de las nuevas piezas es que son híbridos de pequeños monstruos de cabezas transmediáticas. Historias muy bizarras inspiradas en la ambigüedad de las relaciones afectivas y la incomunicación en la actualidad, en que no llegamos a solucionar nada porque hemos perdido el amor a las palabras como sociedad, entre muchas otras cosas.

Y bueno, aunque hay mucho nihilsmo y descrédito por la humanidad en mi obra, los procesos no dejan de entusiasmarme. Amo la vida y no puedo negar mi fe transhumanista.



«Antagonía», Bonequi @ PAPIAM 2016-2018

Para mantenerte al pendiente del trabajo de Julian Bonequi entra al sitio de Audition Records.

