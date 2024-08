Atención: Julian Casablancas se presentará en Bogotá con The Voidz

Julian Casablancas es un tipo que encarna la clásica figura del rockstar. Odiado y amado, este vocalista es un niño malo increíblemente talentoso que grabó su nombre en la historia del rock. Este año hizo temblar Estéreo Picnic junto a The Strokes y ahora vuelve al país para presentarse en el Breakfest el 7 de octubre en Medellín, y luego de eso, el 12 de octubre regresará a Bogotá para tocar con su banda paralela, The Voidz, en Armando Music Hall.

La carrera como solista de Casablancas comenzó en 2009 luego de la separación de The Strokes. Con este proyecto exploró el new wave y los sonidos hechos con sintetizadores. Hasta ahora ha lanzado dos álbumes, Phrazes for the Young y Tyranny, y ha hecho colaboraciones como ‘Instant Crush’ con Daft Punk.

Esta presentación tiene como invitada a la banda méxicana Rey Pila, que pertenece a Cult Records, el sello de Casablancas. Así que prepárense para vibrar una vez más con la voz de este muchachito. Pueden conseguir sus entradas por aquí.

