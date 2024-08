Julián Desbats nos desglosa track por track su nuevo disco, ‘Culebrón’

Julián Desbats es conocido sobre todo como el líder de Los Rusos Hijos de Puta, pero también tiene un proyecto solista a su nombre, donde explora atmósferas alejadas de la energía punk que propone con su banda. En ese tenor de buscar el pop en el amor, y viceversa, el músico de Buenos Aires soltó este lunes 11 de septiembre su segunda placa de estudio, Culebrón, que continúa con los esfuerzos solistas de Julián después de su debut en 2015 con Tarado., un disco que se sentía en la misma lid que el lo-fi western de su banda.

Culebrón se aleja bastante de lo que había hecho antes el músico. Grabado íntegramente en Astralia, que es el estudio hogareño que tiene este joven músico en su pieza, el disco sorprende con por su nitidez y frescura, y por la mezcla de Pablo Bodnar en Estudio Camarones y el mastering de Guillermo Beresñak en Heterogenea, La Casona.

Según el propio Desbats, Culebrón es «un disco romántico», cosa que es totalmente cierta. Pero agrega: «Hay que cantarle al amor, esa larga poesía de vida y muerte. Y aunque a veces duela, sentir amor es una experiencia sagrada. Estas 12 canciones que llegan a vos, hablan de historias verdaderas en su totalidad, historias de ese monstruo rojo y salvaje que se llama corazón. Muchas cosas cambiaron en mi vida en este último tiempo y este disco se siente como un renacer, porque decidí arriesgarme y no repetirme a mí mismo. Me parece vital ese movimiento en lo que hago. Un disco es una pintura de un momento particular en la vida de unx. Acá está Culebrón. Te lo regalo, es para vos. Un beso. Dos.»

Con esas bonitas palabras en mente, le pedimos a Julián que ahondara en cada track de esta incursión en el pop folk alternativo y de alto vuelo, para los lectores de Noisey. Abajo el resultado.

Amantes del error

Te enamorás, sentís esa sensación sagrada. No podes despegarte de la otra persona. Te disolvés en ella. Te perdés. Sos amante del error.

Dragón de alto vuelo

Esa sensación de saber que cuando volvés a casa alguien espera por ti, en tu cuarto de dos por dos. Afuera se puede caer el mundo pero tenes tu refugio. Y nada importa mas que hacerle cucharita a tu amor mientras el mundo se cae a pedazos.

Solté el diablo

Una travesura nocturna, un encuentro de amantes, dos gatos negros escondidos.

Panky

Cuando esa persona q es todo tu universo te rompe tu corazón y tenés que reconstruirte.

En Tarascones

Esta la escribí en mi segunda casa: Mexico. Pelear con quien amas puede ser devastador hasta convertirse ambxs en dos lobos que hablan en… tarascones.

Porque vos querés y yo también

Estos tiempos modernos de tanta red social y poco encuentro cara a cara. Eso mismo es esta canción. Encontremonos, quiero olerte, verte a los ojos, que me acaricies, que hagamos el amor hasta desfallecer.

Privilegios

Qué decir de esta canción? Desear el bien a la otra persona, incluso cuando ya no compartan el mismo camino. El amor verdadero es eso: la no posesión.

Duerme conmigo

Hacerse fuerte en la soledad, abrazarla para reconstruirse a unx mismx, volver a cero.

Saltimbanqui

No se como explicar esta. Pero: «lleva mucho tiempo ser joven, tener coraje para elegir al amor».

Los reyes del mundo perdido (Romancia)

Dos amantes salvajes en un mundo apocalíptico machacando la cabeza de todos los dormidos. Inspirada en Los Relampagos del Norte, una de mis bandas favoritas de Mexico. Escrita en el aeropuerto de Stgo de Chile en un tirón.

¡Dale gaz zorrito!

Estoy soltero, estoy travieso, tengo un alter ego y responde al nombre de Zorrito V. Romancia.

Alto pantano

A veces seguimos en una relación que se terminó hace rato. Hay que dejar ser libre a quien amás y sobre todo, dejarte ser libre a ti.

