Junior H es el lado emotivo de los corridos tumbados

Como pasó hace algunos años con el apogeo del reggaetón y el trap de Puerto Rico y Colombia, ahora en Latinoamérica está propagándose una fuerte ola musical liderada por talento joven mexicano. Conocido formalmente como regional urbano, el nuevo movimiento del regional mexicano abraza el género de los corridos tumbados. En esencia, se trata de una mezcla entre los ritmos de los famosos corridos mexicanos más algunas características del hip-hop estadounidense, como el flow y la letra.

Uno de los principales precursores de este movimiento, además integrante del catálogo musical del sello discográfico Rancho Humilde, liderado por Jimmy Humilde, es Junior H, un joven cantante y compositor originario de Guanajuato, México, que a sus 19 años cuenta con tres millones y medio de escuchas mensuales en Spotify y casi un millón de seguidores de Instagram.

A diferencia de sus compañeros de disquera Natanael Cano y Ovi, Junior se caracteriza por transmitir vibras más emotivas en sus temas. A propósito del lanzamiento de su nuevo disco $ad Boyz 4 Life, hablamos con él.

VICE: Veo a morritxs de 15-16 años, e incluso menores, que andan súper metidos en la nueva escena del regional mexicano. ¿A qué crees que se deba su interés en el género?

Junio H: La verdad es que sacamos cosas innovadoras y originales, por eso la gente nos está aceptando bastante. Otra cosa muy grande e importante, es que la gente en los corridos acostumbraba escuchar a artistas más grandes, a gente que ha vivido, que es 100% mexicana, y cosas así.

Entonces nosotros, viéndolo de muchas maneras, estamos cambiando el género. Además somos muy jóvenes, ¿sabes? Tanto yo como mis compañeros somos muy jóvenes. Eso es algo que tal vez al regional mexicano le impacta porque nunca se ha visto esto que está sucediendo ahora. Y qué mejor que por ese lado también nos apoyen mucho.

El regional mexicano es un género y un movimiento que ha sido muy popular desde hace muchos años, pero solía quedarse únicamente en México. Ustedes con Rancho Humilde están llevándolo a otros lados.

Así es. Tenemos fans de Puerto Rico, Colombia, El Salvador, cada día se suman países diferentes. Incluso artistas grandes de otros países como España, Colombia o Puerto Rico nos buscan. Y no es que nosotros queramos colaborar con ellos, ellos vienen a decirnos que quieren colaborar con nosotros. Y volvemos a eso, el regional mexicano siempre había sido solamente de México, ahora se está volviendo bastante comercial gracias a lo que estamos haciendo.

A muchas personas no les queda claro la diferencia entre los corridos y los corridos tumbados. ¿Cómo podrías aclarársela?

Mira, esto que hacemos nosotros son corridos tumbados, pero hay mucha gente que no los considera corridos. Los corridos son los corridos que siempre han existido; lo que nosotros hacemos es otro género, nosotros lo llamamos corridos tumbados pero hay gente que lo define de diferente manera. Hay gente que dice “no, esos no son corridos”, hay gente que dice “sí, esos sí son corridos”. La verdad el significado varía pero nosotros lo definimos así: corridos tumbados.

Se diferencia más que nada por las letras. En el regional mexicano, los corridos siempre han sido, por ejemplo, biografías, hechos sobre el tiempo, hechos sobre alguien, pero lo que nosotros hacemos es diferente. Yo escribo para mi gente, escribo para mí, escribo cosas personales de la vida que a uno le van pasando, escribo cosas diferentes, entonces el lenguaje y las melodías cambian. Es fácil y obvio reconocer cuando es un corrido tumbado. Para nosotros es solo un nombre, pero gracias a Dios ya se está volviendo una categoría. Es algo que está creciendo bastante.

La década pasada estuvo dominada completamente por el reggaetón, pero se dice que ya está muriendo. ¿Consideras que viene la época dorada del regional mexicano con tantos jóvenes a la cabeza?

Que esté muriendo… yo creo que no. Sé que podrá haber artistas grandes que ya no saquen buen contenido, pero así como al día de hoy hay artistas grandes, día con día nace un artista nuevo. Aunque pasen años la música será una cadena que aunque alguien la deje de seguir, alguien más la va a estar siguiendo. Creo que nunca terminara´, pero la verdad ahora la gente está aceptando más nuestra música. Uno la escucha y como uno es mexicano y trae sus raíces, no ve tanto el cambio, pero para otras personas sí lo representa. Es chido que todo esto esté cambiando.

Cover art $ad Boyz 4 Life.

En 2020 te fue increíble con Atrapado en un sueño y Cruising With Junior H, y este año ya traes disco nuevo. Cuéntame de $ad Boyz 4 Life.

Este disco tiene vibras de todo tipo. Más que nada va dedicado para el amor, por eso lo saqué para San Valentín. Es para personas que tuvieron una relación o que están en una relación difícil. He sacado corridos y en todos mis discos he hecho que las personas disfruten cambiándoles un poquito el rollo, haciendo cosas locas, entonces como la gente ya me escuchó bastante en corridos ahorita estoy trayendo temas del amor y el desamor. Desde que comencé con esto hace más de un año, la gente me ha estado apoyando bastante y qué genial que ahora se está dando este cambio y que igual la gente lo apoyará bastante. En especial a mí que las cosas del amor se me están dando muy cañón.

En tu nuevo disco tienes un cover de “Lamento Boliviano” de Enanitos Verdes. ¿Por qué elegiste reversionar esa canción?

Esa canción la escuché desde mi infancia. Los amigos con los que me juntaba me la estaban cantando creo que en un viaje que tuvimos, y esa canción se me quedo siempre guardada. Entonces me la aprendí y la empecé a escuchar, pasó más de un año y yo estaba platicando con mis mushashos de mi equipo y les dije que tenía ganas de hacer un cover pero no sabía de qué canción. Entonces esa canción… incluso antes de que pensara qué cover iba a hacer, ya la estaba cantando mientras me bañaba. Me encantó ese cover, lo hicimos y le agregamos baterías, cosas innovadoras que espero le gusten a la gente. Es un covercito duro.

En las colaboraciones del disco tienes a Ed Maverick. ¿Ya se conocían?

Hasta ahorita lo sigo diciendo, es un sueño. Yo a Ed lo escuchaba cuando estaba en high school hace más de un año y medio. Desde un poquito antes ya había escuchado canciones de él, y era un gran fan de él. Recuerdo que le mandé mensaje y le dije “¿Qué onda, pa, jalas a hacer una canción triste para mi álbum?” y ya me dice “simón, hay que darle”. Más que nada ha sido un sueño, la verdad estoy muy contento.

Y obviamente tenemos dos caminos muy diferentes, jamás esperé que fuera a seguirme por el tema del amor, pero la gente está aceptando mis corridos sobre el amor. Se me está dando bastante.

Tan solo entre 2020 y 2021, Junior H ha lanzado seis álbumes: Atrapado en un sueño, Atrapado en un sueño (Deluxe), MUSICA <3, Cruisin’ With Junior H, Las tres torres y $ad Boyz 4 Life. Para muchos, el joven de 19 años merece mayor reconocimiento, pero con su talento está comenzando a despegar gracias a ese estilo musical más íntimo y único dentro del regional mexicano, probando que los corridos también pueden ser emotivos y tristes.

