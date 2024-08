Justice estrenó su ópera espacial ‘Iris’ y se ve bestialmente abrumadora

El dúo de alquimistas de house francés formado por Xavier de Rosnay y Gaspard Augé, Justice, estrenó ayer una nueva película alrededor de su música en el marco de SXSW en Austin, Texas.

Iris es el nombre de una ópera espacial dirigida por Andre Chemetoff y Armand Beraud que se centra en la producción visual y sonora del show que el tándem parisino preparó a lo largo de 2017 y 2018 para presentar su más reciente disco, Woman –que a la postre recibiría una nueva versión en Woman Worldwide, que integra mezclas de tracks de la discografía de Justice de manera similar a los sets en vivo de ese tour particular–, considerado el más grande espectáculo en vivo que un artista de música electrónica haya creado en la historia.

“Grabado en un espacio vacío, invisible y sin audiencia, enfocándose exclusivamente en el show de impresionante producción musical y visual que millones de personas han presenciado alrededor del mundo, Justice entrega Iris. A través de una estructura flotante compuesta por trece marcos en movimiento, cada uno con cuatro paneles LED en rotación, espejos y luces tradicionales, la película ofrece una posibilidad infinita de combinaciones que evolucionan para crear paisajes ópticos distintos para cada track”, dice la sinopsis oficial del filme.

La ópera espacial fue proyectada al público general por primera vez ayer, en un evento especial de South by Southwest donde Xavier y Gaspard también llevaron a cabo un dj set. Mañana se llevará a cabo la segunda y última proyección agendada de Iris por el momento, de nueva cuenta, en SXSW.

Cabe recordar que, a través de Instagram, el dúo más prominente de Ed Banger Records anunció que su presentación en el Hard Day of the Dead festival de noviembre del año pasado, fue la última de la década en su formato live, así que Iris –continuación natural de su primer película sobre el tour de Cross, A Cross the Universe– será la única oportunidad que exista de revivir el show de Woman por ahora.

