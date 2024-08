Justin Timberlake habla sobre el incidente del Super Bowl y Janet Jackson

Justin Timberlake se sentó con el presentador de televisión Zane Lowe, para hablar sobre su nuevo disco que viene en camino, Man of the Woods, y su regreso al escenario del Super Bowl de 2018. Por cierto, hasta ahora Justin había permanecido en silencio sobre las secuelas que dejó el incidente del 2004 entre él y Janet, pero parece que, después de todos estos años, finalmente lo resolvieron.

ZANE: Y tú y Janet se tomaron un tiempo para hacerlo y parece que eso resolvió la situación y ahora hay paz entre ustedes.

JUSTIN: Absolutamente.

ZANE: Sí.

JUSTIN: Y creo que no mucha gente lo sabe. Pero no creo que debería comunicarlo porque aprecias las relaciones que tienes con la gente…

Ve el resto de la entrevista en el video de arriba.

Kristin Corry is a staff writer for Noisey. Follow her on Twitter.