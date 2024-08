Justo en la infancia: Según Nintendo, Super Mario ha dejado de ser plomero

Ya no sabemos qué es real y qué no. El viento no se siente igual, el consomé de pollo que me cocinaba mi mamá todos los días; acaba de cambiar su sabor. Mi infancia —y la de todos— dio un giro de 180 grados y me estoy empezando a replantear absolutamente todo en mi vida. Según el perfil de la página oficial de Nintendo en japonés; Mario dejó de ser plomero hace rato.

Quizás fue el dinero, otras opciones de trabajo, o qué se yo; pero al parecer Mario se dedica a un chingo de cosas menos a ser plomero actualmente. Según la traducción en la página Kotaku, «Es sobre todo un tipo deportista, ya sea que esté jugando tenis o beisbol, futbol o carreras de coches, Mario lo hace todo bien. De hecho, parece que también trabajó como plomero hace mucho tiempo».

En una entrevista a USA Today, Shigeru Miyamoto, creador del personaje; informó que «Mario fue carpintero en el Donkey Kong de 1981, ya que el juego tomaba lugar en un área de construcción. Con Mario Bros. de 1983, presentamos a Luigi y una buena parte del juego se jugaba bajo tierra, así que hicimos que se adaptara a ese escenario y decidimos que podría ser un plomero. El escenario dicta su labor», concluyó en la entrevista.

Igual, Mario regresa el 27 de octubre con Super Mario Odyssey. Así que quizás no todo está perdido, o al menos eso esperemos.

