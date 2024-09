K-pop: la venganza propagandística de Corea del Sur contra la bomba H del Norte

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

La guerra de propaganda ha vuelto. El regalo de cumpleaños para el líder de Corea del Norte Kim Jong-un — se cree que hoy cumple 33 años — de parte de Corea del Sur ha sido la nueva puesta en funcionamiento de los altavoces ubicados en la zona fronteriza y las ofensas contra su esposa que se lanzan desde estos aparatos de alta potencia.

En una airada respuesta a la última prueba nuclear efectuada por el Norte, en uno de los 11 equipos de altavoces de Corea del Sur instalados a lo largo de la frontera comenzaron empezó a sonar temas de K-pop, comentarios mordaces sobre el programa nuclear de Pyongyang, entremezclados con burlas contra la familia gobernante centradas en la afición de la esposa del dictador por la ropa de lujo.

«La ropa de Kim Jong-un y Ri Sol-ju [la esposa de Kim] cuesta decenas de miles de dólares y su bolso vale miles de dólares», relataba un locutor.

La transmisión del sonido puede viajar a unos 25 kilómetros por la noche y 10 kilómetros a la luz del día, pero, a cualquier hora consigue llegar más allá de los puestos fronterizos de soldados y alcanzando a ciudadanos norcoreanos.

Al comienzo de la emisión, el Sur criticó la afirmación realizada el miércoles por el Norte de haber llevado a cabo su primera prueba con una bomba de hidrógeno. El gobierno de Estados Unidos y otros expertos dudan de que el Norte haya logrado un avance tecnológico desde su último ensayo nuclear en 2013.

«La prueba nuclear de Corea del Norte solo la aísla aún más, convirtiéndola en la tierra de la muerte», dijo un locutor. Otra voz amplificada aseguró que la política de Kim de impulsar conjuntamente la economía y la capacidad nuclear «no tiene ningún valor real».

Estos contenidos son elaborados por el departamento de psicología militar de Corea del Sur para la estación de radio FM La Voz de la Libertad que, desde el mediodía del viernes, suena por los altavoces aleatoria y hasta seis horas al día.

Aunque parezca absurdo, en el ámbito internacional, se considera que estas emisiones en las que se exhiben la libertad y democracia y se muestra cómo la gente disfruta del amor y de la vida pueden conducir a un conflicto armado.

Corea del Norte considera que se trata de un ataque a la dignidad de su líder y al sistema político, en definitiva, de «un acto de guerra.» La última vez que el Sur transmitió este tipo de mensajes, Corea del Norte lanzó un ataque de artillería en la frontera.

Funcionarios surcoreanos dijeron que la detención de las emisiones fueron clave para que el Norte acordara en ese momento poner fin a un enfrentamiento armado y expresar arrepentimiento por la explosión de una mina que hirió a soldados surcoreanos.

Desertores del régimen norcoreano han dicho que las emisiones habían dejado la impresión de que se trataba de canciones sin un mensaje ideológico, que sólo hablaban del amor.

Comentarios, noticias, y las previsiones del tiempo se mezcladan con hits del K-pop como Let Us Love Each Other y el súper éxito de la banda surcoreana Big Band, formada por jóvenes músicos, Bang Bang Bang.

El secretario de Asuntos Exteriores británico, Philip Hammond, en una visita a Japón urgió al Sur y a otros países de la región a mostrar contención. «Tenemos que ser más grandes que los norcoreanos…Sabemos que responder de este modo sería morder el cebo». Lo mejor es optar por sanciones efectivas, dijo.

