Kaepernick le manda indirecta a Michael Vick en Instagram, insinúa que sufre síndrome de Estocolmo

El lunes, Michael Vick le dio un consejo al desempleado Colin Kaepernick: córtate el cabello. Kaepernick ha alternado su look entre el frondoso afro y las trenzas que lució la temporada pasada, pero Vick dijo que debería probar un corte «más presentable» para ayudar a reconstruir su imagen.

«Simplemente creo que la percepción y la imagen lo son todo. Este no es el Colin Kaepernick que hemos conocido desde que ingresó a la National Football League. Sólo me baso en experiencias personales. Escucha, lo amo hasta la muerte, pero también quiero que sea exitoso dentro y fuera del terreno de juego. Este tiene que ser un comienzo para él», dijo Vick.

Videos by VICE

Por supuesto, Vick sabe lo que implica redimirse. Vick fue durante mucho tiempo el hombre más odiado en el deporte, luego de ser arrestado y condenado por organizar peleas de perros y maltrato animal. En 2007, Vick fue condenado a 23 meses en prisión. En 2009 cumpliría su sentencia, y después de decir y hacer las cosas adecuadas —y obtener una oportunidad con Filadelfia ese mismo verano— fue capaz de cambiar un poco la percepción del público a su favor. Algunos jamás lo perdonarán, pero al menos intentó rehabilitar su imagen.

Sería bueno aceptar el consejo de alguien que ha sido objeto de críticas en el pasado, excepto por una pequeña diferencia. Colin Kaepernick no es un criminal. Colin Kaepernick no ha hecho nada malo. No ha matado a nadie, no vende cocaína, ni mucho menos. Colin ha protestado, silenciosa y pacíficamente, por las injusticias sociales que azotan su nación. Por esto es que la opinión pública lo condenó. Colin no tiene por qué arrodillarse ante la NFL y su público.

El día de hoy, Kaepernick publicó en su cuenta de Instagram la definición del síndrome de Estocolmo. Colin no menciona para quién es el mensaje, pero podría ser una indirecta para Vick, quien ve a la infame maquinaria de la NFL como un amigo.

Si Vick cree que un corte de cabello puede solucionar los problemas de una persona que no ha hecho mal alguno con sus protestas, está muy equivocado.