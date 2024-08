Kali Uchis asiste a su propio funeral en el nuevo video para «Get Up»

Kali Uchis no es ajena a los videos musicales memorables. Su último ofrecimiento con Tyler the Creator y Bootsy Collins presentándonos «After the Storm» fue totalmente extraño y reconfortantemente dulce. Y por supuesto, antes nos había dado una larga lista de delicias dirigidas por ella misma, desde las oscuras tierras de ensueño de «Know What I Want» hasta las calles llenas de humo de «Ridin Round» o «Loner«, en donde cada captura de pantalla es una gran lección de estilo.

Ahora podemos agregar «Get Up» a esa lista . El clip autodirigido fusiona dos de los interludios de su increíble álbum Isolation – «Gotta Get Up» y «Body Language» – y capta perfectamente la esencia de Uchis como artista en sus dos partes. En el primer segmento la vemos entrar en una capilla donde va a ver un cuerpo (también interpretado por ella), mientras que el segundo es el más dinámico de los dos, con natación y baile. En otras palabras: básicamente asiste a su propio funeral y luego tiene una fiesta para una persona después.

Este video prueba una vez más que Uchis comprende perfectamente quién es como artista así como su propia estética. Cada parte se adapta a la música que acompaña a la perfección – el descubrimiento del cuerpo en el primero combina con la letra («Gotta get up and get me something real»), mientras que los dotes físicos de Uchis en el segundo encarnan la fluidez veloz de su lenguaje corporal. La visión de Uchis es una de las más completas en la música, y cualquier fan que esté interesado en la innovación y la invención debería estar al borde de su asiento para ver cuál será su siguiente paso.



Este artículo fue publicado originalmente en Noisey UK