Kali Uchis hizo el mejor cover de “Venus as a Boy”, el clásico de Björk

Ya sabemos que Björk es una artista increíble y que además ya es abuela. Desde su primer placa, Debut, lanzada en 1993, dejó sonidos inolvidables que fluctuaron en nuestras cabezas para llevarnos a planos astrales y espaciales. Sin duda alguna, Björk es de esas artistas que han dejado un punto increíble en la música––un punto quizá de partida––para otros músicos inspirados por sus polifacéticos sonidos.

Una de las artistas que parece haber retornado a los sonidos de la islandesa es la colombo-americana Kali Uchis––colombo-americana, no columbo-americana, querido mundo––, quien hizo un cover publicado el pasado 17 de enero a un clásico inconfundible de Debut, “Venus as a boy”.

Videos by VICE

La artista pereirana que se consolidó en el mercado mundial de la música con su aclamado álbum debut Isolation, hizo esta reversión de la canción de Björk en su paso por Australia. Allí, fue al programa de radio Triple J en donde la entrevistaron, pero además participó en el segmento Like a Version y allí reversionó “Venus as a Boy”. Sin embargo, añadió instrumentos y con particular voz arrulladora le dio un color distinto al tema.

“Venus as a Boy” es una canción que, según Björk, habla sobre un hombre que “aprecia la belleza desde otro punto de vista, el que se enfoca en cómo el otro se cepilla o en el levantarse uno al lado del otro”. Es una canción romántica de trip hop, que Kali Uchis en su cover la convirtió casi que en un soul funk lleno de tambores africanos acompañados por un teclado Rhodes. De todas maneras, agregó secuencias y un bajo caminante que la mantuvieron en su particular estilo haciendo de esta reversión una joya.

Si quieres ver el cover que hizo Kali Uchis al éxito “Venus as a Boy” de Björk, aquí abajo te lo dejamos:

Sigue a Noisey en Twitter.