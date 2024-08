Paren todo: Kali Uchis y Reykon se unieron para ‘Nuestro Planeta’

El nuevo disco de Kali Uchis está cada vez más cerca, o al menos eso esperamos, según nos dijo en entrevista exclusiva, donde además nos confirmó que Damond Albarn, el genio detrás de Gorillaz, colaborará en un tema de ese mismo trabajo.



Recientemente la oriunda de Pereira y residente en Estados Unidos nos presentó ‘Tyrant’, el primer adelanto de su segundo largo y hoy, 25 de agosto, nos entrega ‘Nuestro Planeta’, una canción de la cual había lanzado una versión acústica con Cuco y de la que tenemos el audio oficial hoy junto a Reykon -sí, el líder, «que no se te olvide»-.

Videos by VICE

El tema, a diferencia de lo que nos había mostrado antes, es una mezcla entre ese global bass de Major Lazer al comienzo, que rápidamente se convierte en un reggaetón golpeadito, algo que seguramente generará conflicto en sus fans, pero que igual tiene el toquesito ronco y sensualoide de Kali, que lo convierte en una delicia para el oído. Por su parte la letra es una especie de reproche, de esos que surgen en las relaciones cuando las cosas dejan de funcionar y la distancia es inminente, a lo que Reykon le responde: «Me hiciste fama de perro y que a todas se lo hundo/después que te mostré los secretos de mi mundo/ no fue así/ dime si no fue así/ imaginate que estamos en otro planeta/ que tus amigas no se metan».

Está plena para dedicar, así que escúchenla aquí abajo:

***

Sigue a Noisey en Facebook.