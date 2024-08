Kali Uchis y su amor por Colombia

Este artículo fue publicado originalmente en Amuse de i-D, nuestra plataforma de moda.

Ella es la colaboradora favorita de Tyler, The Creator, ha estado nominada al Grammy y al Latin Grammy y que ha trabajado con Lana Del Rey, Diplo, Jorja Smith, Miguel y más artistas. Así que no es de extrañar que los fanáticos estén boquiabiertos por el álbum debut de la desinteresada cantante colombiano-estadounidense de veinticuatro años, Kali Uchis, que saldrá en abril. Ella se crió en Virginia y ha pasado los últimos años en Los Ángeles, y hace poco nos encontramos para saber más sobre su amor por Colombia.

Videos by VICE

Foto: Amuse

¿Había una comunidad colombiana donde creciste en Virginia?

Había más salvadoreños que cualquier otra comunidad latina en donde crecí afuera de DC, pero yo voy a Pereira en Colombia para visitar a mi familia frecuentemente. Tenemos familia en todo el país, así que sí. Mis padres están ahí.

¿Cuáles son tus mejores recuerdos de infancia?

Bailando bajo la cálida lluvia debajo del arco iris. Mi recuerdo más reciente es el del video de «Nuestro Planeta» en Medellín el año pasado con el increíble Daniel Sandberg. Quería grabar el video en el mismo lugar donde grabamos la canción, y es especial porque es mi primer sencillo completamente en español. Ese video es una extensión del último videoclip que filmé en mi ciudad natal en Colombia, «Ridin Round», que rodé con mi familia en las calles de mi viejo barrio.

¿Cuál es tu frase favorita en español?

«Me importa un culo», que significa en inglés «I don’t give a shit».

¿Quiénes son tus ídolos colombianos?

Todas las mujeres indígenas y afrolatinas que son fuertes, ruidosas y orgullosas de ser activistas y defender lo que creen.

¿Te gusta la música colombiana?

Es ecléctica, porque hay muchos tipos de música. Shakira y Juanes son los artistas más mainstream de allá. He trabajado con Juanes. Él es como el nombre más grande que ha salido de Colombia. Creo que nunca se sobrepuso a la forma en que lo hizo Shakira porque él realmente no hace canciones en inglés. Creo que ya comenzó a hacer algunas.

Foto: Amuse

En tu nuevo álbum, ¿dirías que hay mucha influencia musical colombiana?

Supongo que sí, porque soy de allá. Todo es realmente diferente. Simplemente experimenté con muchos géneros en todo el país. Solo la pasé bien. Grabé el álbum en Los Ángeles, Londres, Nueva York y en todas partes en Colombia.

Cuéntanos sobre la filmación del video de «Ridin ‘Round».

Eso fue en Medellín con mi familia. El que sale ahí es mi papá, y también mis primos. La calle en la que estamos con el carro, era en la que jugaba cuando era pequeña. Sin embargo, no conocíamos a los motociclistas, es un lugar al que ellos siempre van y nosotros simplemente bajamos y dijimos como, «¡hey!» y ellos como, «sí, claro».

Cuando estás en Colombia, ¿qué tipo de cosas haces?

Realmente depende en qué ciudad esté porque todas son muy diferentes. Soledad es una gran atracción turística. También está el campo, las montañas, los paseos a caballo, los pueblos pequeños llenos de personas, que son muy coloridos.

¿Alguna vez has hecho grandes viajes por carretera allá?

Sí, cada vez que voy a visitar a mi familia. Mi papá tiene un jeep grande antiguo en el que recoge granos de café.

¿Cual es tu comida favorita?

[Los platos colombianos] tienen mucha carne y realmente no me gusta, entonces simplemente no la como. Soy una chica sencilla, puedo comer arroz, frijoles y huevo todos los días. Me gusta la arepa con queso.

¿Qué otra cosa es especial para ti en Colombia?

Mi lugar favorito es Playa Blanca. De hecho, estamos en el Caribe, así que hay arena blanca y agua cristalina, es muy parecido a Jamaica o algo así, pero estoy segura de que es mucho más barato. El camarón fresco y otros mariscos frescos de allá son increíbles.

¿Eres una chica de playa?

Amo la playa. Vivo muy cerca a la playa, en mi casa en Los Ángeles. Vivo más o menos cerca de Venecia, pero a nadie le gusta la playa de California porque el agua siempre es muy fría.

¿Cuando es el mejor momento para ir?

Tenemos el carnaval y el festival en la costa ahí mismo. De hecho, nunca he estado, pero todos siempre hablan de eso, y tengo un montón de primos que van.