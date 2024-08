Lo nuevo de Kali Uchis con Tyler, The Creator, es absolutamente hermoso

Dicen que “después de la tormenta viene la calma”, que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”, que “mañana será otro día”, y que “eventualmente todo va a estar mejor”. Y seguramente todos, en algún momento de la vida, hemos pasado por esos días de frustración y desasosiego, donde la calma no se ve venir por ningún lado.



Pues bien, «After The Storm», lo nuevo de nuestra reina Kali Uchis junto a Tyler, The Creator y Bootsy Collins, quien trabajó de la mano con el gran James Brown e integró Parliament y Funkadelic tocando el bajo, es un RnB arrullador que se siente como si Kali te recibiera en su hombro y te dijera “tranquilo, ya va a pasar”, con frases como “the sun’ll come out /nothing good ever comes easy/ and I know times are rough/ but winners don’t quit/ so don’t you give up” y luego te levanta diciéndote que basta con mirarte a ti mismo para salvarte, porque nadie más lo va a hacer.

Nada más reconfortante.

«After The Storm», es justo lo que necesitas escuchar para esos momentos en los que te das por vencido y nada mejor que los susurros semi-roncos de Kali Uchis, la tranquilizadora pero misteriosa intervención de Bootsy Collins en el intro y el outro y el encantador sentido del humor de Tyler, The Creator, para calmarte y levantarte el ánimo.

Escúchala aquí abajo.

https://www.youtube.com/watch?v=RosviOqt77c

Kali Uchis se presentará en el Festival Estereo Picnic en Bogotá el sábado 24 de marzo. Síguela por aquí.