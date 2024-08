Mira el romantiqueo de Kali Uchis y Tyler, The Creator en el show de Jimmy Fallon

Nuevamente, nuestro dúo favorito volvió a enamorarnos por completo desde el siempre aclamado The Tonight Show con Jimmy Fallon. Kali Uchis presentó por primera vez en televisión su más reciente y romanticón sencillo «After The Storm», el cual interpreta junto a su partner in crime, Tyler, The Creator. Para esta especial ocasión, en la parte instrumental se les unió The Roots, y decimos especial porque Kali finalmente anunció la fecha de lanzamiento de su álbum debut: se llamará Isolation y saldrá el próximo 6 de abril.

Sin más preámbulos, déjate perder en las llamas del amor con Kali y Tyler en el video al comienzo de la nota.

