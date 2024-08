Kamasi Washington presenta su próximo álbum ‘Heaven and Earth’ con dos nuevas canciones

Kamasi Washington, el saxofonista cuyas colaboraciones con raperos como Kendrick Lamar y Run the Jewels son al menos parcialmente responsables de lograr que una generación de niños escuche jazz, tiene un nuevo disco que saldrá el 22 de junio. Se llama Heaven and Earth y como sugiere el título, es un álbum doble. «El lado de la Tierra representa el mundo como lo veo externamente, el mundo del que soy parte», escribió Washington en Twitter. «El lado del Cielo representa el mundo tal como lo veo internamente, el mundo que es parte de mí».

Washington ha lanzado ya una canción de cada una de las secciones: «Fists of Fury» de la Earth y «The Space Traveler’s Lullaby» de Heaven. El primero es sincopado y cinemático, 10 minutos de bajo entrelazado y cuerdas extravagantes interrumpidas por piano y solos de saxofón. Es la interpretación de Washington del tema de Freddie Hubbard para la película de 1972 de Bruce Lee, Fists of Fury, si tienes un par de horas que matar esta mañana, aquí está toda la película en YouTube. La canción de cuna «The Space Traveler’s Lullaby» es más contemplativa y relajada, exhala en progresiones y cambios, aunque resulta no menos dramática.



Escucha ambas canciones a continuación, y mira dos escenas dirigidas por la artista británica Jenn Nkuru debajo de eso. Heaven and Earth contará con contribuciones de Thundercat, Terrace Martin, Ronald Bruner, Jr., Cameron Graves, Brandon Coleman, Miles Mosley, Patrice Quinn y Tony Austin.

