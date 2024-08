Kanye no tocará en Coachella porque no le quisieron construir un domo gigante

Cuando el festival más grande del mundo te pide que encabeces su 20º aniversario, inmediatamente dices que sí, ¿verdad? Bueno, ¡no en el mundo de Kanye West! Según un nuevo informe de Billboard, a Kanye se le pidió que fuera uno de los headliners del festival de este año junto a Childish Gambino y Justin Timberlake, pero se retiró después de que el festival se negara a construirle un gran domo para presentarse. El domo fue diseñado por el colaborador frecuente de Kanye, John McGuire .

Según fuentes de Billboard, Goldenvoice –promotor de Coachella– llamó a Kanye el primero de enero para explicarle que no podían realizar sus peticiones de construir el Gran Domo porque: A) era imposible hacerlo en cuatro meses y B) esto requeriría mover un montón de baños portátiles. West le respondió a Goldenvoice que: A) él no podría presentarse efectivamente en el pequeño escenario principal de Coachella (uno de los más grandes del continente) y B) que un artista de su calibre no tendría por qué estar hablando de la logística de baños portátiles.

Aparentemente Kanye le colgó a Goldenvoice, y ahí mismo Scooter Braun aseguró esa plaza vacía que había dejado West con Ariana Grande. Por otro lado, Justin Timberlake salió del cartel minutos antes de la publicación debido a que sus fechas de tour violaban la cláusula de radio que establecía el festival. Y así es, amiguitos, como llegamos a la tripleta de Childish Gambino, Tame Impala y Ariana Grande liderando los 20 años de Coachella.

Una nota interesante en el reporte de Billboard es que Kanye también se encontraba en charlas con la gente del New York’s Governor’s Ball para ser headliner, pero ellos también se rehusaron a construirle un gran domo. 2019 parece ser un año difícil para Kanye (y también para los que están en la industria de construir grandes domos).

