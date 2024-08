Kanye West en posible demanda colectiva por publicidad falsa

Imagina que la única opción para poder escuchar a tu artista favorito y su último álbum es comprando la afiliación a un servicio de música en streaming porque solamente estará allí. Ahora piensa que ya tienes la suscripción y puedes disfrutar el disco, pero a las pocas semanas te das cuenta de que comienza a aparecer en otras plataformas.

Eso fue lo que le pasó a Justin Baker-Rhett, quien se afilió a TIDAL para poder escuchar el álbum The Life Of Pablo de Kanye West, pues supuestamente esta era la única plataforma en la cual estaría disponible. Extrañamente, seis semanas después, el álbum no solo apareció en Spotify, sino también en Apple Music y Deezer, entre otros servicios de música on demand.

Videos by VICE

Para Baker-Rhett esto es publicidad engañosa, lo que lo llevó a imponer una demanda en 2016 contra el rapero y contra Aspiro, dueños el servicio de streaming TIDAL. Según Pitchfork, el proceso fue aceptado el 22 de junio de 2018 después de que Gregory Woods, juez de distrito, encontrara el siguiente tweet de Kanye, que ya no se encuentra en la red:

“Mi álbum nunca estará en Apple. Tampoco estará a la venta… Solo puedes conseguirlo en Tidal”

El rapero trató de detener el proceso en una moción de cesión afirmando meses antes que la versión original seguía estando en TIDAL, que las otras versiones en los otros servicios tenían voces, letras y arreglos distintos. A este requerimiento el juez Woods respondió que era “un argumento débil y no aplicaba ni siquiera para una reunión en el contexto de la moción”.

Ahora, parece ser que no solo pasó la demanda, sino que esta se podría convertir en una acción civil, según The Hollywood Reporter. Esto quiere decir que no sería una demanda de Baker-Rhett solamente, sino de un conjunto de personas que se haya suscrito a TIDAL con el fin de tener el álbum de West en exclusiva. Para los abogados del demandante todos aquellos que “se hayan suscrito a TIDAL entre febrero 15 de 2016 y abril 1 de 2016, y hayan escuchado a través de allí cualquier canción de The Life Of Pablo en las primeras 24 horas después de iniciada la suscripción” pueden hacer parte de la demanda colectiva.

Un sombrío y quizá largo proceso se le viene encima a Kanye West. Mientras tanto aquí puedes oír Life Of Pablo, el álbum de la coyuntura:

***

Sigue a Noisey en Instagram.